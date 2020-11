Ejército de Irán afirma que EE.UU. e Israel están detrás del asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh

Mohsen Fakhrizadeh, prominente investigador del sector nuclear iraní ha sido asesinado a balazos cerca de Teherán este 27 de noviembre

El jefe del Ejército de Irán, el general mayor Abdolrahim Mousavi, ha afirmado que “la mano criminal de EE.UU.” y de Israel se “ve claramente” en el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, el prominente científico del sector nuclear iraní fallecido este viernes tras recibir varios balazos cerca de Teherán.

Lea también: Reportan que Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para la posibilidad de que Trump ataque a Irán

Mousavi aseguró que el Ejército iraní se reserva el derecho de “vengarse de los enemigos”, quienes -enfatizó- no podrán impedir con esos actos criminales que el pueblo iraní “progrese y crezca pacíficamente”.

Previamente, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, declaró que hay indicios serios de que Israel tuvo un papel en este crimen.

A su vez, Hossein Dehghan, asesor militar del líder supremo iraní, Alí Jamenei, acusó a Tel Aviv de tratar de provocar una guerra a gran escala con el asesinato del investigador.

“En los últimos días de la vida política de su aliado [el presidente estadounidense Donald Trump], los sionistas buscan intensificar la presión sobre Irán y desencadenar una guerra a gran escala”, escribió.

Por su parte, Tel Aviv aún no ha realizado comentarios al respecto.

Los atacantes detonaron un vehículo con explosivos para bloquear la vía antes de abrir fuego contra el coche en el que viajaba Fakhrizadeh, informa Tasnim News.

Tras el tiroteo, el científico fue trasladado de urgencia en helicóptero hasta un hospital, donde murió a causa de la gravedad de sus heridas.

El Ministerio de Defensa iraní ha calificado este suceso como un atentado terrorista.

Israel consideraba que este hombre era una de las personas clave en el programa nuclear militar de Irán, destaca la agencia AP.

El difunto lideró el programa Amad, que los países occidentales estimaron que tenía objetivos militares y el Organismo Internacional de Energía Atómica estimó cerrado a principios del siglo XXI.

🔴How was top #Iranian nuclear scientist was assassinated?

He was returning from northern #Iran when a an explosive-laden pick-up blocked their way in Absard town in north east of capital Tehran. Armed assailants opened fire on his car after the pick-up was exploded. pic.twitter.com/bUm7U9NzIB

— Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) November 27, 2020