EEUU respalda sanciones impuestas por la UE contra Maduro

La nación norteamericana respalda estas sanciones, luego que esa ha sido la principal receta contra Maduro y sus colaboradores

EE.UU. – EEUU respalda las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Nicolás Maduro. Así lo hizo saber el secretario de Estado Mike Pompeo. A través de su cuenta en Twitter.

“Apoyamos el EU Council. Las sanciones contra aquellos en el régimen ilegítimo de Maduro que socavan las instituciones democráticas y reprimen al pueblo venezolano”, sentenció Pompeo.

También, consideró que la expulsión de la Embajadora de la Unión Europea (UE) “solo aísla aún más a Venezuela de las sociedades libres y democráticas del mundo”. A pesar de eso la administración de Maduro echó para atrás la decisión.

La nación norteamericana respalda estas sanciones. Luego que esa ha sido la principal receta contra Maduro y sus colaboradores por parte de la administración de Donald Trump.

Las sanciones comenzaron a incrementarse, luego de lo que fueron las protestas antigubernamentales contra el gobierno venezolano en 2017. Manifestaciones donde más de 100 jóvenes fueron asesinados producto de la represión.

Estas sanciones de la UE, se producen luego que el cuestionado TSJ designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), y nombró juntas ad hoc en los partidos opositores Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (AD).

Esto de cara a lo que serán las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Las cuales como ocurrió con las del 20 de mayo de 2018 no van a ser reconocidas por la oposición venezolana ni por la comunidad internacional.

Tras la decisión de Maduro que finalmente echó para atrás. el Gobierno de Eslovaquia reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Aumentando así las más de 60 naciones que lo respalda en la lucha democrática en Venezuela.

We support the @EUCouncil’s sanctions against those in the illegitimate Maduro regime who undermine democratic institutions and repress the Venezuelan people. Expelling the EU ambassador only further isolates Venezuela from the world’s free and democratic societies.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 2, 2020