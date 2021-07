EE. UU.: Resumen de lo mas destacado en la semana (Four topics | Bilingual for US readers)

–El proyecto de ley de infraestructuras del Senado llega a su fase final, pero las probabilidades de que se apruebe no están claras mientras continúan las negociaciones

El proyecto de ley de infraestructuras del Senado llega a su fase final, pero las probabilidades de que se apruebe no están claras mientras continúan las negociaciones

El acuerdo bipartidista sobre infraestructuras podría cruzar pronto la línea de meta, ya que las negociaciones sobre el proyecto de ley han entrado en sus últimos días. Sin embargo, el acuerdo puede pender de un hilo.

El fin de semana se ha producido una lucha por conseguir el apoyo bipartidista para el proyecto de ley, después de que la votación de procedimiento para avanzar en el proyecto de ley fracasara por 51-49. Los 50 republicanos votaron para bloquear el proyecto de ley e iniciaron un filibusterismo en la búsqueda de negociar más aspectos del proyecto.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), convirtió su voto afirmativo en contrario para acelerar el procedimiento y asegurar una posible segunda votación.

La oposición republicana unida al proyecto de ley surgió de la preocupación por las secciones no resueltas del proyecto. Siguen existiendo desacuerdos sobre los créditos para el transporte público, los proyectos de agua y la nueva banda ancha. Además, sigue habiendo discrepancias sobre cómo financiar las mejoras previstas en el proyecto de ley.

«Por aquí, normalmente escribimos los proyectos de ley antes de votarlos,» dijo el líder republicano del Senado, Mitch McConnell (R-KY).

Otras disputas giran en torno a las ayudas restantes de Covid-19 a determinados sectores de las infraestructuras del país. Como señaló el senador Pat Toomey (R-PA), se calcula que se han concedido 70.000 millones de dólares de ayuda federal de emergencia a las agencias de transporte debido a los problemas económicos extremos de la pandemia.

Toomey es el miembro republicano de mayor rango en la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado

«La pregunta es: ¿cuántas decenas de miles de millones de dólares, además del enorme aumento que ya han obtenido, son suficientes? Y ahí es donde hay un pequeño desacuerdo,» explicó Toomey el domingo.

Además, está la cuestión de un posible proyecto de ley de reconciliación que seguiría a esta propuesta inicial. A principios de este mes, Schumer dio a conocer un plan de reconciliación presupuestaria de 3,5 trillones de dólares que podría utilizarse para aumentar los fondos destinados a la propuesta de infraestructura.

El dinero adicional de este plan se utilizaría para la iniciativa de lucha contra el cambio climático y para arreglar problemas en otras «infraestructuras humanas» no tradicionales. Para que este proceso se lleve a cabo, la propuesta actual debe ser aprobada.

La perspectiva de un proyecto de ley significativamente mayor tras la aprobación de la propuesta inicial ha dejado a muchos republicanos escépticos. El plan de reconciliación fue discutido y acordado sólo por los demócratas y ha hecho que la noción de bipartidismo se sienta como un «truco», como lo caracterizó McConnell.

El presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dejó muy clara su posición sobre el proyecto de reconciliación el domingo en una entrevista con George Stephanopoulos, de la cadena ABC.

«Espero que se apruebe. No lo pondré en el hemiciclo a menos que tengamos el resto de la iniciativa,» dijo Pelosi.

El senador Lindsey Graham (R-SC) ha amenazado con un éxodo de los republicanos de la capital del país si llega al pleno un acuerdo extremadamente partidista que impida que la cámara obtenga quórum.

El comentario fue probablemente inspirado por el grupo de demócratas de Texas que la semana pasada abandonaron una sesión legislativa especial para paralizar un controvertido proyecto de ley de restricción de votantes.

Irónicamente, los republicanos utilizaron la reconciliación en 2017 para derogar el mandato individual del Obamacare. Todas las administraciones presidenciales desde 1993 han utilizado las conciliaciones presupuestarias para promulgar políticas.

A pesar de las agitadas horas de deliberaciones, el grupo bipartidista de senadores que ha encabezado las negociaciones parece esperanzado en que se llegue a un acuerdo.

«Hemos hecho progresos significativos y estamos cerca de un acuerdo final. Seguiremos trabajando duro para asegurarnos de que conseguimos esta legislación crítica, y somos optimistas de que finalizaremos, y estaremos preparados para avanzar, esta histórica propuesta bipartidista para fortalecer la infraestructura de Estados Unidos y crear puestos de trabajo bien remunerados en los próximos días», dijo una declaración conjunta del grupo.

La asamblea bipartidista incluye a senadores centristas como la senadora Kyrsten Sinema (D-AZ), la senadora Susan Collins (R-ME) y el senador Mitt Romney (R-UT).

El presidente Biden ha seguido apoyando el acuerdo sobre infraestructuras, con la esperanza de poder limar los desacuerdos que aún persisten para lograr la primera gran victoria legislativa de la administración. El miércoles, el presidente realizó un viaje a Cincinnati (Ohio) para hablar del plan de infraestructuras con sus electores, y calificó la propuesta de «plan de trabajo para reconstruir la economía estadounidense».

Según la Casa Blanca, el marco bipartidista de infraestructuras incluirá «la mayor inversión federal en transporte público de la historia» que planea «conectar a todos los estadounidenses a una Internet de alta velocidad fiable” y “preparar más nuestras infraestructuras para los impactos del cambio climático, los ciberataques y los fenómenos meteorológicos extremos».

Con un total de 1,2 trillones de dólares, el plan también pretende invertir 579.000 millones de dólares en nuevos fondos durante los próximos ocho años para arreglar las viejas autopistas, puentes y otras áreas de la infraestructura estadounidense que necesitan ser reparadas.

Para los demócratas es urgente lograr este objetivo en materia de infraestructuras, ya que el partido tiene una lista de otras prioridades que desea abordar mientras mantienen su mayoría en el Congreso. Dedicar una semana más a las infraestructuras podría impedir a los demócratas abordar otras cuestiones.

Se necesitan 60 votos para romper el filibusterismo y 51 votos para aprobar el proyecto de ley. Como ocurre en Washington, las probabilidades de éxito dependen del grado de compromiso de los senadores y del gobierno de Biden.

Fuente: AP News

Pelosi y McCarthy discuten sobre el Comité Especial del 6 de enero, mientras que el representante Kinzinger y el representante Cheney son elegidos para formar parte de él

Los esfuerzos para organizar un Comité Especial que examine los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos han dado un giro inesperado. El drama político se desarrolló esta semana cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-CA), rechazó a dos de los cinco representantes republicanos propuestos por el líder republicano de la Cámara, Kevin Mcarthy (R-CA), para formar parte del comité especial.

«Con respeto a la integridad de la investigación, con insistencia en la verdad y con preocupación por las declaraciones hechas y las acciones realizadas por estos miembros, debo rechazar las recomendaciones de los representantes Banks y Jordan,» dijo Pelosi.

Pelosi no explicó más su razonamiento para excluir del comité a los representantes Jim Jordan (republicano de Ohio) y Jim Banks (republicano de Nueva York). Ambos representantes conservadores votaron el 6 de enero, junto con otros 137 republicanos de la Cámara, para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Pensilvania y Arizona.

«La presidenta Pelosi acaba de admitir lo obvio, que el Comité Selecto del 6 de enero no es más que una farsa política partidista,» dijo Jordan.

En respuesta a la negativa de Pelosi a considerar a los congresistas Jim Jordan y Jim Banks, McCarthy dio un ultimátum.

«A menos que la presidenta Pelosi cambie de rumbo y siente a los cinco nominados republicanos, los republicanos no participarán en su proceso de farsa y, en su lugar, proseguiremos nuestra propia investigación de los hechos,» dijo en un comunicado.

McCarthy también calificó la decisión de Pelosi de «atroz abuso de poder,» antes de cumplir su amenaza de retirar a los nominados republicanos.

La medida llega dos meses después de que fracasara en el Senado un proyecto de ley que establecía una comisión independiente para investigar los sucesos del 6 de enero. Los republicanos bloquearon el proyecto de ley por 54-35, alegando escepticismo sobre la neutralidad de una comisión de este tipo.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-KY), calificó el proyecto de «ejercicio puramente político». El presidente Biden había expresado su apoyo al proyecto de ley.

Ese comité esbozado en la medida fallida habría dado cinco puestos a cada uno de los partidos para llenar un comité de 10 senadores. Cada uno de los senadores seleccionados habría tenido poder de citación y tanto un presidente demócrata como un vicepresidente republicano tendrían que aprobar todas las citaciones.

Muchos republicanos en el Capitolio han expresado su deseo de dejar atrás los acontecimientos del 6 de enero, un objetivo más fácil de decir que de hacer, ya que los demócratas tienen el control de ambas cámaras del Congreso.

A pesar de todo esto, Pelosi ha ido a nombrar a otros dos miembros del partido Republicano para el compromiso especial. La presidenta ha seleccionado a la congresista Liz Cheney (R-WY) y al congresista Adam Kinzinger (R-IL) para que se unan a sus siete colegas demócratas.

Cheney y Kinzinger estuvieron entre los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de la destitución del ex presidente Donald Trump a principios de este año. Ambos han criticado públicamente a Trump por el manejo de su pérdida de las elecciones de 2020 y su promoción de afirmaciones no probadas de fraude electoral masivo.

En mayo, Cheney fue destituida de su posición de liderazgo en la bancada republicana de la Cámara de Representantes debido a su voto de destitución y a sus continuas críticas a Trump.

No contó con el apoyo de McCarthy durante estos procesos, ya que éste apoyó abiertamente a otro candidato para sustituir a Cheney.

«La nación necesita un partido que se base en los principios fundamentales del conservadurismo, y yo estoy comprometida y dedicada a asegurar que así es como este partido avanza, y pienso liderar la lucha para conseguirlo,» dijo Cheney a los miembros de la prensa tras esa votación.

Cheney no se ha abstenido de criticar a la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, asegurando que McCarthy ha “intentado impedir que el pueblo estadounidense entienda lo que ocurrió” el día de los disturbios en el Capitolio.

Pelosi ha insinuado que es posible que otros republicanos se incorporen al comité, y ha dicho a CBS News que otros legisladores «han expresado su interés».

Fuente: CBS News

Mississippi solicita la anulación del histórico caso Roe contra Wade del Tribunal Supremo

El estado de Mississippi ha presentado una solicitud formal para anular el caso Roe contra Wade, el caso del Tribunal Supremo que protege la libertad de la mujer para abortar. Este caso emblemático ha sido un tema de debate candente desde que el tribunal emitió su decisión por 7-2 en 1973.

La fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, presentó el jueves el escrito ante el Tribunal Supremo. Fitch defendió la restrictiva prohibición del aborto en el estado, caracterizando la decisión como «atrozmente errónea».

«La fiebre nacional por el aborto sólo podrá romperse cuando este Tribunal devuelva la política del aborto a los estados,» afirmó Fitch.

La petición se produce mientras Mississippi intenta resucitar una ley de aborto restrictiva de 2018. Esta medida específica prohibía el aborto después de las 15 semanas de embarazo.

La Organización de Salud de la Mujer de Jackson, la única clínica de aborto en Mississippi, demandó al estado por la prohibición. En 2018, un juez federal bloqueó la prohibición. Lo mismo ocurrió en 2019 con el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito. Ambas jurisdicciones anularon la ley ya que ignoraba las protecciones señaladas en el caso Roe vs. Wade.

Además, la mayoría de los médicos consideran que la viabilidad del feto se encuentra aproximadamente entre las 24 y 28 semanas de embarazo.

«Su objetivo es que el Tribunal Supremo nos arrebate el derecho a controlar nuestros propios cuerpos y nuestro propio futuro, no sólo en Misisipi, sino en todo el mundo,» declaró Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos.

Northup también describió la presión para anular el caso como «extrema y regresiva».

Aunque los analistas y expertos dudan de que el Tribunal Supremo vaya a anular el caso Roe v. Wade, el tribunal expresó su interés en escuchar los argumentos en mayo.

Hasta ahora, el tribunal sigue con una mayoría conservadora de 6-3. Los republicanos del Senado lograron confirmar a tres jueces del Tribunal Supremo cuando el ex presidente Donald Trump estaba en el cargo. Muchos conservadores religiosos han apuntado al precedente establecido por el caso, y han hecho un gran esfuerzo para anular su posición legal.

Sin embargo, sigue siendo una tarea difícil anular el caso Roe vs. Wade, ya que no hay garantía de que los seis jueces conservadores decidan anular el caso.

Fuente: Reuters

Trump en Arizona continúa con los afirmaciones de fraude electoral no probadas y pide una “auditoría forense completa”

El expresidente Donald Trump subió al escenario en Arizona para dar su primer mitin desde las elecciones de 2020, continuando con sus afirmaciones infundadas de una «elección robada».

«Predigo que cuando lleguen los votos (…) creo que van a ser tan horribles. En mi opinión, los resultados seran muy escandalosos,» dijo en referencia a su noción no probada.

El mitin del sábado, patrocinado por la organización conservadora Turning Point USA, puso de manifiesto lo entregado que está el ex jefe del Ejecutivo a la falsa idea de que, de alguna manera, ganó la contienda de 2020.

Tras una serie de batallas legales después de noviembre de 2020, el equipo de Trump no logró probar sustancialmente las descabelladas acusaciones del presidente.

El sábado, Trump pidió una «auditoría forense completa» de los resultados de las elecciones en el condado de Maricopa, una zona confiablemente republicana que perdió, tras citar una serie de «irregularidades»no probadas. Además, Trump pretende que una empresa llamada Cyber Ninjas administre la auditoría. El fundador de la extraña organización ha sido un firme partidario de Trump y de sus afirmaciones.

En un extraño giro, Trump también pidió una auditoría similar en Texas. Trump ganó el estado con el 52% de los votos.

Además, Trump apuntó a demócratas y republicanos por igual que han criticado sus acusaciones infundadas de fraude electoral masivo.

«Sólo desearía que mi amigo Mike Pence tuviera ese valor adicional para devolver los resultados a las legislaturas», dijo Trump, en referencia a la negativa de Pence a bloquear la certificación de su pérdida electoral.

El expresidente también arremetió contra el líder republicano del Senado, Mitch McConnel, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, e incluso contra el juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh. Todos ellos se negaron a atender la petición de Trump de alterar los resultados de las elecciones después de que se hubiera tabulado el recuento final de votos.

Trump también comentó las políticas del presidente Biden y las posiciones de los progresistas.

«Nos guste o no nos estamos convirtiendo en un país comunista,» dijo Trump.

Trump ha aludido a su posible candidatura para las elecciones generales de 2024.

Fuente: POLITCO

Versión en Inglés/Version in English for US readers

Senate Infrastructure bill reaches final stages, odds of passing unclear as negotiations continue

The bipartisan infrastructure deal may soon be crossing the finish line, as negotiations on the bill have entered its final days. However, the deal may be hanging by a thread.

A weekend scramble to rally bipartisan support for the bill was prompted after a procedural vote to advance the bill failed 51-49. All 50 Republicans voted to block the bill and initiated a filibuster in the pursuit to further negotiate aspects of the bill. Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-NY) converted his affirmative vote to an opposing one, to expedite the procedure to secure a potential second vote.

The united Republican opposition to the bill emerged from concerns of unresolved sections in the bill. Disagreements remain over appropriations for public transit, water projects, and new broadband. Additionally, there is still contention over how to fund the improvements outlined in the bill.

“Around here, we typically write the bills before we vote on them,” Senator Republican Leader Mitch McConnell (R-KY) said.

Other disputes revolve around remaining Covid-19 aid to certain sectors of the nation’s infrastructure. As pointed out by Senator Pat Toomey (R-PA), an estimated $70 billion dollars of emergency federal assistance was given to transit agencies due to the extreme economic challenges of the pandemic. Toomey is the ranking Republican member on the Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee

“The question is, how many tens of billions of dollars on top of the huge increase that they have already gotten is sufficient? And that’s where there is a little disagreement,” Toomey explained Sunday.

Further, there is the matter of a potential reconciliation bill that would follow this initial proposal. Earlier this month, Schumer unveiled a $3.5 trillion budget reconciliation plan that could be used to increase funds towards the infrastructure proposal.

The additional monies from this plan would be used for initiative combating climate change and fixing issues in other non-traditional “human infrastructure.” In order for this process to occur, the current proposal must pass.

The prospect of a significantly larger bill following soon after the passage of the initial proposal has left many Republicans skeptical. The reconciliation plan was discussed and agreed upon by Democrats only and has made the notion of bipartisanship feel like a “stunt”, as characterized by McConnell.

House Speaker Nancy Pelosi made her position on the reconciliation bill very clear on Sunday in an interview with ABC’s George Stephanopoulos.

“I hope that it will pass. I won’t put it on the floor unless we have the rest of the initiative,” Pelosi said.

Senator Lindsey Graham (R-SC) has threatened an exodus of Republicans from the nation’s capital if an extremely partisan agreement comes to the floor to prevent the chamber form obtaining a quorum. The comment was likely inspired by the group of Texas Democrats who last week walked out of a special legislative session to stall a controversial voter restriction bill.

Ironically, Republicans used reconciliation in 2017 to repeal Obamacare’s individual mandate. Every presidential administration since 1993 have utilized budget reconciliations to enact policy.

Despite the hectic hours of deliberations, the bipartisan group of senators that have spearheaded negotiations appear hopeful that a deal will be agreed upon.

“We have made significant progress and are close to a final agreement. We will continue working hard to ensure we get this critical legislation right – and are optimistic that we will finalize, and be prepared to advance, this historic bipartisan proposal to strengthen America’s infrastructure and create good-paying jobs in the coming days,” said a joint statement from the group.

The bipartisan assembly include centrist senators like Sen. Kyrsten Sinema (D-AZ), Sen. Susan Collins (R-ME), and Sen. Mitt Romney (R-UT).

President Biden has continued to support the infrastructure deal, hoping he can iron out any remaining disagreements to achieve the administration its first major legislative victory. On Wednesday, the president made a trip to Cincinnati, Ohio to discuss the infrastructure plan with constituents, calling the proposal the “blue-collar blueprint for building an American economy back.”

According to the White House, the bipartisan infrastructure framework will include “the largest federal investment in public transit in history” planning to “connect every American to reliable high-speed internet” and “prepare more of our infrastructure for the impacts of climate change, cyber-attacks, and extreme weather events.”

Totaling at $1.2 trillion, the plan also aims to invest $579 billion in new funds over the next eight years to fix old highways, bridges and other areas of the American infrastructure in need of repair.

There is a sense of urgency for Democrats to achieve this infrastructure goal, as the party has a list of other priorities it wishes to address while they maintain their congressional majority. Spending another week on infrastructure could prevent Democrats from addressing other issues.

60 votes are needed to break the filibuster and 51 votes a necessary to pass the bill. As is the case in the nation’s capital, the odds of success depend on how much senators and the Biden administration compromise.

Further Reading: AP News

Pelosi, McCarthy spar over January 6 Select Committee as Rep. Kinzinger and Rep. Cheney get tapped to join

The efforts to organize a Special Committee scrutinizing the Jan. 6 riot at the US Capitol have taken an unexpected turn. Political drama unfolded this week as House Speaker Nancy Pelosi (D-CA), rejected two of the five Republican representatives nominated by Republican House leader Kevin Mcarthy’s (R-CA) to join the select committee.

“With respect for the integrity of the investigation, with an insistence on the truth and with concern about statements made and actions taken by these members, I must reject the recommendations of Representatives Banks and Jordan,” Pelosi said.

Pelosi did not further explain her reasoning for barring Representatives Jim Jordan (R-OH) and Jim Banks (R-IN) from the committee. Both Republicans voted on Jan. 6, along with 137 other House Republicans, to overturn the 2020 election results in Pennsylvania and Arizona.

“Speaker Pelosi just admitted the obvious, that the January 6th Select Committee is nothing more than a partisan political charade,” Jordan said.

In response to Pelosi’s denial of Congressman Jim Jordan and Jim Banks from consideration, McCarthy gave an ultimatum.

“Unless Speaker Pelosi reverses course and seats all five Republican nominees, Republicans will not be party to their sham process and will instead pursue our own investigation of the facts,” he said in a statement.

McCarthy would also describe Pelosi’s decision as an “egregious abuse of power”, before following through on his threat on withdrawing the Republican nominees.

The move comes two months after a bill that established an independent commission to investigate the events of Jan. 6 failed in the Senate. Republicans blocked the bill 54-35, citing skepticism over the neutrality of such a committee.

Senate Minority Leader Mitch McConnell (R-KY) characterized the bill as “purely political exercise.” President Biden had expressed support for the bill.

That committee outlined in the failed measure would have given five spots each to both parties to fill a committee of 10 senators. Each of the selected senators would have had subpoena power and both a Democratic chair and Republican vice-chair would have to approve all subpoenas.

Many Republicans in Capitol Hill have expressed the desire to move past the events of Jan. 6, a goal easier said than done as Democrats have control of both chambers of Congress.

In spite of all of this, Pelosi has gone to appoint two other GOP members to the special committed. The speaker has selected Rep. Liz Cheney (R-WY) and Rep. Adam Kinzinger (R-IL) to join her seven Democratic colleagues.

Cheney and Kinzinger were among the 10 House Republicans who voted to impeach former President Donald Trump earlier this year. Both have publicly criticized Trump for the handling of his 2020 election loss and his promotion of unproven claims of mass voter fraud.

In May, Cheney was ousted from her leadership position in the House Republican caucus due to her impeachment vote and continued criticism of Trump.

She did not have the support of McCarthy during these proceedings, as he openly endorsed another candidate to replace Cheney.

“The nation needs a party that is based upon fundamental principles of conservatism, and I am committed and dedicated to ensuring that that’s how this party goes forward, and I plan to lead the fight to do that,” Cheney told members of the press after that vote.

Cheney has not restrained herself from criticizing the House Minority leader, asserting that McCarthy has “attempted to prevent the American people from understanding what happened” on the day of the Capitol riots.

Pelosi has hinted that other Republicans may be tapped to join the committee, telling CBS News that other lawmakers “expressed their interest.”

Further Reading: CBS News

Mississippi makes request to overturn landmark Supreme Court Case Roe v. Wade

The state of Mississippi has made a formal request to reverse Roe v. Wade, the Supreme Court case that protects a woman’s liberty to have an abortion. The landmark case has been a hot topic of discussion since the court delivered its 7-2 decision in 1973.

Mississippi Attorney General Lynn Fitch submitted the brief to the Supreme Court on Thursday state. Fitch defended the state’s restrictive ban on abortions, characterizing the decision as “egregiously wrong.”

“The national fever on abortion can break only when this Court returns abortion policy to the states,” Fitch asserted.

The petition comes as Mississippi attempts to resurrect a 2018 restrictive abortion law. This specific measure prohibited abortion after 15 weeks of pregnancy.

The Jackson Women’s Health Organization, the only abortion clinic in Mississippi, sued the state for the ban. In 2018, a federal judge blocked the ban. The same occurred in 2019 with the 5th Circuit Court of Appeals. Both jurisdictions struck down the law as it ignored the protections outlined in Roe v. Wade.

Further, most doctors consider the viability of fetus to be at approximately 24-28 weeks of pregnancy.

“Their goal is for the Supreme Court to take away our right to control our own bodies and our own futures—not just in Mississippi, but everywhere,” said a statement from Nancy Northup, president and CEO of the Center for Reproductive Rights.

Northup also described the push to overturn the case as “extreme and regressive.”

While there’s doubt from analysts and pundits that the Supreme Court would overturn Roe v. Wade, the court did express interest to hear arguments back in May.

As of now, the court remains with a 6-3 conservative majority. Senate Republicans were able to confirm three Supreme Court Justices when former President Donald Trump was in office. Many religious conservatives have targeted the precedent established by the case, and have made great effort to nullify its legal standing.

Still, it remains a tall order to overturn Roe v. Wade as there’s no guarantee that all six conservative justices elect to overturn the case.

Further Reading:Reuters

Trump in Arizona spews unproven election fraud claims, calls for “full forensic audit”

Former President Donald Trump took the stage in Arizona to hold his first rally since the 2020 election, continuing with his baseless claims of a “stolen election.”

“I predict when the votes come in … I think they’re going to be so horrible. They will be, in my opinion, the results will be so outrageous,” he said in reference to his unproven notion.

The Saturday rally, sponsored by conservative organization Turning Point USA, highlighted how dedicated the former chief executive is to the false notion that he somehow won the 2020 contest.

After a spree of legal battles in the end of 2020, the Trump Team failed to substantially prove the wild accusations made by the president.

On Saturday, Trump called for a “full forensic audit” of election results in the Maricopa County, a reliably Republican area he lost, after citing a number of unproven “irregularities.” Further, Trump intends a company called the Cyber Ninjas to administer the audit. The founder of the oddly named organization has been a staunch supporter of Trump and his claims.

In a strange twist, Trump also called for a similar audit in Texas. Trump won the state with 52 percent of the vote.

Additionally, Trump took aim at Democrats and Republicans alike who have criticized his baseless accusations of mass voter fraud.

“I only wish that my friend Mike Pence had that additional courage to send the results back to the legislatures,” Trump said, reference Pence’s denial to thwart the certification his election loss.

The former president also took shots at Senate Republican Leader Mitch McConnel, Arizona Gov. Doug Ducey, and even Supreme Court Justice Brett Kavanaugh. All refused to entertain Trump’s request to alter elections results after the final vote count had been tabulated.

Trump also commented on President Biden’s policies and the positions of progressives.

“Like it or not we are becoming a Communist county,” he said.

Trump has alluded to his potential candidacy for the 2024 general election.

Further Reading: POLITCO