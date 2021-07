EE. UU.: Resumen de lo mas destacado en la semana (Four topics | Bilingual for US readers)

-El éxodo de los demócratas de Texas paraliza proyecto de ley de restricción del voto

-El Cirujano General califica la desinformación sobre las vacunas como una amenaza

-Biden y Merkel hablan de polémico gasoducto y de la preocupación por Rusia

-Los tribunales de Florida inician el proceso de venta del edificio derrumbado

El éxodo de los demócratas de Texas paraliza el controvertido proyecto de ley de restricción del voto

Los demócratas de Texas han empleado tácticas audaces, ya que más de 50 representantes demócratas abandonaron el estado en un intento de bloquear un proyecto de ley de restricción de votantes impulsado por los republicanos. El grupo de legisladores demócratas se dirigió a la capital del país para demostrar su total desacuerdo con el proyecto de ley 7 del Senado de Texas.

Con su ausencia, la legislatura de Texas no pudo obtener quórum; el número mínimo de representantes necesario para llevar a cabo los asuntos en la cámara. En esencia, el éxodo de legisladores demócratas ha paralizado la Cámara de Representantes de Texas, y ha detenido momentáneamente el proyecto de ley de restricción de votantes.

La medida se produce en un momento en que los demócratas, tanto a nivel estatal como federal, han dado prioridad a las reformas electorales masivas y han establecido una vehemente oposición a la legislación que establece nuevas limitaciones y requisitos para el voto.

En declaraciones a Associated Press, el representante estatal demócrata Trey Martínez Fischer caracterizó el sentido de urgencia del partido con el tema.

«Esto es un ahora o nunca para nuestra democracia. Estamos manteniendo la línea en Texas,» dijo Martínez Fischer.

La salida de los políticos tejanos se produjo días antes de que la Cámara de Representantes de Texas tuviera que votar la controvertida ley. El proyecto de ley sobre el derecho de voto en cuestión aplica una serie de nuevas restricciones, entre ellas la prohibición de votar las 24 horas del día y la eliminación de los sistemas de buzones que permiten a los votantes entregar las papeletas por correo.

Además, los republicanos han preparado una ley similar que prohíbe el voto desde el coche y prohíbe a los funcionarios públicos enviar solicitudes de voto por correo no solicitadas a los electores. También se ha propuesto una nueva disposición de identificación del votante para los votos por correo.

Los demócratas y otros opositores a la legislación argumentan que el proyecto de ley podría afectar de forma desproporcionada a las comunidades minoritarias y a su capacidad de voto, lo que podría dar lugar a una ventaja para los republicanos en carreras competitivas. Otros también sostienen que estas nuevas leyes se proponen para apaciguar al ex presidente Trump después de sus afirmaciones no probadas de fraude electoral generalizado en las elecciones presidenciales de 2020.

Sin embargo, el éxodo no ha sido gratuito. El gobernador republicano Greg Abbott mencionó la posibilidad de poner a algunos de los legisladores bajo arresto si no regresan a votar el proyecto de ley.

«Tan pronto como vuelvan al estado de Texas, serán arrestados, serán encerrados dentro del Capitolio de Texas hasta que hagan su trabajo,» dijo Abbott en un evento televisado.

En este mismo lugar, el gobernador se comprometió a seguir convocando sesiones extraordinarias en el Congreso hasta que se vote la medida.

Esta es la segunda vez que los demócratas de Texas obstruyen la aprobación de la ley. Los demócratas lograron una estrategia similar a finales de mayo durante esa sesión legislativa especial de 30 días.

La medida ha suscitado cierta controversia.

Han surgido preguntas sobre el origen de la financiación de varios vuelos chárter que utilizaron los legisladores que huyeron. Algunos, como el Sr. Fischer, han declarado que algunos de los gastos de alojamiento y comida se pagaron con sus propios fondos de campaña.

Sin embargo, otros detalles financieros siguen sin estar claros.

Además, varios de los representantes demócratas han dado positivo en las pruebas de Covid-19. La noticia llega después de que circularan por las redes sociales varias fotografías del grupo sin máscaras.

Seis de los 55 miembros fugados han dado positivo en el virus, y el primero de ellos desarrolló los síntomas tres días después de reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris. La vicepresidente visitó el domingo el Centro Médico Militar Walter Reed para una revisión programada.

En el momento de redactar este informe, tanto la vicepresidente como el presidente han obtenido múltiples resultados negativos en las pruebas. Los 55 demócratas de Texas se han vacunado completamente.

Por ahora, los demócratas han conseguido llamar la atención sobre su causa y su oposición al proyecto de la ley 7 del Senado. Lo que se consiga está por determinarse. Los republicanos siempre han tenido una cómoda mayoría en el Estado de la Estrella Solitaria, un factor que ciertamente complica las cosas para los demócratas.

La sesión legislativa especial finaliza a finales de mes, y a los representantes de la izquierda les resultará mucho más difícil resistirse. Su primer intento de bloquear el proyecto de ley requirió la ausencia de los demócratas durante menos de un día.

También cabe mencionar que, Abbot puede descontar el sueldo de los congresistas de Texas, como ya hizo a finales de junio.

«No se debe financiar a quienes abandonan su trabajo antes de tiempo, dejando a su estado con asuntos inconclusos y exponiendo a los contribuyentes a mayores costos por una sesión legislativa adicional» dijo el gobernador.

Fuente: AP News

El Cirujano General califica la desinformación sobre las vacunas como una amenaza para la salud pública y provoca una escaramuza con Facebook

Ante el aumento de los casos de Covid-19 en las últimas semanas, el Dr. Vivek Murthy, Cirujano General de EE.UU., lanzó una nueva advertencia sobre la desinformación de las vacunas. Murthy subrayó que la enorme cantidad de desinformación suponía «una grave amenaza para la salud pública».

En un aviso de 22 páginas publicado el jueves, Murthy esbozó el daño que puede causar la desinformación sanitaria.

«Puede causar confusión, sembrar la desconfianza, perjudicar la salud de las personas y socavar los esfuerzos de salud pública. Limitar la difusión de la desinformación sobre la salud es un imperativo moral y cívico que requerirá un esfuerzo de toda la sociedad,» afirma la recomendación.

El anuncio del cirujano general se produce semanas después de que el gobierno de Biden fracasara en su objetivo de vacunar parcialmente al 70% del público estadounidense antes del 4 de julio. Además, la noticia se produce mientras la variante delta sigue abriéndose paso en las comunidades no vacunadas del país.

Murthy achacó el número relativamente alto de personas no vacunadas en el país a la desinformación.

«Es una de las varias razones por las que la gente no se está vacunando, pero es una muy importante, porque lo que sabemos por las encuestas… es que dos tercios de las personas que no se vacunan creen en mitos comunes sobre la vacuna Covid-19 o piensan que algunos de esos mitos podrían ser ciertos» dijo Murthy.

Como ha informado CNN, varios funcionarios de la administración Biden se han sentido frustrados por la gestión de Facebook de la difusión de información errónea en la plataforma. En especial, los funcionarios compartieron su decepción por lo que consideran una aplicación incoherente por parte de la compañía de sus políticas sobre la desinformación sobre las vacunas.

La noticia también fue seguida de un tenso enfrentamiento entre el presidente y Facebook. Durante el fin de semana, Biden había comentado al periodista de NBC Peter Alexander que una de las mayores plataformas de redes sociales del mundo estaba «matando a la gente».

Facebook acabó respondiendo con un artículo en su blog de su vicepresidente de integridad, Guy Rosen. Titulado «Dejando atrás el señalamiento: El apoyo a las vacunas COVID-19 es alto en Facebook y va en aumento», el post sostiene que la administración promovió una serie de hechos que entran en conflicto con la realidad.

«Los datos muestran que el 85% de los usuarios de Facebook en los Estados Unidos se han vacunado o quieren vacunarse contra la COVID-19. El objetivo del presidente Biden era que el 70% de los estadounidenses estuvieran vacunados antes del 4 de julio. Facebook no es la razón por la que no se alcanzó este objetivo,» declaró Rosen.

La publicación también menciona que Facebook ha eliminado más de 18 millones de casos de desinformación relacionada con la pandemia y que la plataforma ha animado activamente a sus usuarios a vacunarse.

El presidente se retractó de algunos de sus comentarios el viernes, aclarando que no quería decir que el propio Facebook fuera responsable de perjudicar a millones de personas.

«Mi esperanza es que Facebook, en lugar de tomarse como algo personal mi declaraciones, haga algo sobre la desinformación,» dijo Biden.

La semana pasada se identificó la variante delta como la cepa de coronavirus dominante en Estados Unidos. La variante delta es la principal sospechosa de causar picos de casos de Covid-19 en las comunidades no vacunadas del país.

Fuente: CNN

Biden y Merkel se reúnen para hablar del polémico gasoducto y de la preocupación por Rusia

El presidente Biden y la canciller alemana Angela Merkel se reunieron esta semana para hablar del polémico gasoducto Nord Stream 2. Los dos conversaron específicamente sobre la posibilidad de que el gobierno ruso abuse del gasoducto como arma contra los países europeos vecinos, como Ucrania

Biden y Merkel dejaron claro que ambos países se mantendrán unidos en caso de que Rusia utilice el gasoducto Nord Stream 2 como herramienta de intimidación.

«Aunque he reiterado mi preocupación por el Nord Stream 2, la canciller Merkel y yo estamos absolutamente unidos en nuestra convicción de que no se debe permitir que Rusia utilice la energía como arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos,» dijo Biden en una rueda de prensa conjunta en la Sala Este de la Casa Blanca. Ucrania sigue siendo la principal preocupación, ya que la economía del país depende de los ingresos que proporcionaría el gas transportado.

«Nuestra idea es y sigue siendo que Ucrania siga siendo un país de tránsito para el gas natural, como cualquier otro país del mundo y tenga derecho a la soberanía territorial,»dijo Merkel.

Varios legisladores conservadores han criticado a la administración por haber renunciado a las sanciones impuestas a la empresa suiza Nord Stream 2 AG, y por permitir que se completen los planes para el gasoducto. Los republicanos sostienen que el gasoducto da al presidente ruso Vladimir Putin una ventaja en la región y permite la agresión rusa.

«Hace dos meses, el presidente Biden llamó a Putin «asesino,» pero hoy está planeando dar a Putin, su régimen y sus compinches una enorme ventaja estratégica en Europa,» dijo el senador republicano Ben Sasse en una declaración en mayo.

Como informó Axios, Biden también renunció a las sanciones impuestas a Matthias Warnig, director general de la empresa y amigo de Putin. Nord Stream 2 AG es propiedad de la compañía energética estatal rusa Gazprom.

En nombre del Departamento de Estado, Ned Price declaró que el Secretario de Estado Antony Blinken se había comprometido a

«trabajar con aliados y socios para contrarrestar los esfuerzos rusos por socavar nuestra seguridad colectiva y, en esa línea, subrayó la oposición de Estados Unidos al gasoducto Nord Stream 2.»

Los expertos de la derecha también han señalado que la medida también llega un par de semanas después de que la Casa Blanca diera por terminado el proyecto del oleoducto Keystone XL, incluso cuando ese proyecto estaba parcialmente terminado.

«Mi opinión sobre Nord Stream 2 es conocida desde hace tiempo. Los buenos amigos pueden estar en desacuerdo, pero cuando me convertí en presidente, estaba completado en un 90% y la imposición de sanciones no parecía tener ningún sentido,» dijo Biden.

En otras noticias, Biden y Merkel también anunciaron una nueva asociación en materia de energía y clima, y renovaron su compromiso con los valores democráticos de cada país en el recién estrenado Pacto de Washington.

«Sé que la asociación entre Alemania y Estados Unidos seguirá fortaleciéndose sobre los cimientos que usted ha ayudado a construir,» dijo Biden a la canciller alemana.

Fuente: CNBC

Los tribunales de Florida inician el proceso de venta del condominio derrumbado de Miami Beach

Las ruinas frente al mar de las Champlain Towers South están en proceso de venta.

El miércoles, un juez de Florida aprobó la venta de la zona y nombró a un administrador judicial para comenzar a avanzar rápidamente con el proceso. El juez del circuito de Miami-Dade, Michael Hanzman, dictaminó que el dinero obtenido de la venta, que podría alcanzar unos 100 millones de dólares, se destinaría a apoyar a las víctimas de la tragedia.

También se habló de convertir parte del lugar en un monumento a las vidas perdidas en la tragedia. En última instancia, depende del comprador lo que haga con el terreno una vez que se cierre el trato.

La decisión llega en un momento en el que se ha presentado un tsunami de demandas. El juez Hanzman ha acelerado la tramitación de varias de estas demandas y ha dado instrucciones al abogado del administrador judicial Michael Goldberg para que comience a distribuir el dinero del seguro entre los afectados por el derrumbe.

Además, el juez reembolsará aproximadamente 2,4 millones de dólares a los propietarios de los condominios. Estos fondos se recaudaron originalmente para renovar el edificio, ahora en ruinas.

Por el momento, se ha confirmado la muerte de 95 personas y otras víctimas siguen sin aparecer.

Fuente: NPR

Versión en Inglés/Version in English for US readers

Exodus of Texas Democrats stalls controversial voter restriction bill

Texas Democrats have employed bold tactics, as more than 50 Democrat representatives left the state in an attempt to block a Republican-led voter restriction bill. The group of Democratic lawmakers made their way to the nation’s capital to demonstrate their serious disagreements with Senate Bill 7.

With their absence, the Texas legislature was not able to not obtain a quorum (the minimum number of representatives necessary to conduct business in the chamber). In essence, the exodus of Democratic lawmakers has paralyzed the Texas House of Representatives, and has momentarily halted the voter-restriction bill.

The move comes as Democrats on both state and federal levels of US government have prioritized massive election reforms and established vehement opposition to legislation that establishes new constraints and requirements for voting.

Speaking to the Associated Press, Democratic state Rep. Trey Martinez Fischer characterized the party’s sense of urgency with the issue.

“This is a now-or-never for our democracy. We are holding the line in Texas,” he said.

The departure of the Texas politicians occurred days before the Texas House of Representatives was schedule to vote on the controversial measure. The voting rights bill in question implements a number of new restrictions, including a ban on 24-hour voting and eliminating ballot drop box systems that allows voters to turn in mail ballots.

Further, Republicans have prepared similar laws that bans drive-thru voting and bars public officials from sending out unrequested mail-in ballot applications to constituents. A new voter ID provision for absentee ballots has also been proposed.

Democrats and other opponents of the legislation argue the bill could disproportionally affect minority communities and their ability to vote, potentially resulting in an advantage for Republicans in competitive races. Others also contend that these new laws are being proposed to appease former President Trump after his unproven claims of widespread voter fraud in the 2020 presidential election.

The exodus did not come without its costs however. Republican Gov. Greg Abbott mentioned the possibility of placing some of the lawmakers under arrest if they fail to come back and vote on the bill.

“As soon as they come back in the state of Texas, they will be arrested, they will be cabined inside the Texas Capitol until they get their job done,” Abbott said in a televised event.

In this same venue, the governor vowed to continue to call special congressional sessions until a vote was completed on the measure.

This is the second time Texas Democrats have obstructed the passage of the bill. Democrats managed to pull off a similar strategy in late May during that special 30-day legislative session.

There has been some controversy with the move.

Questions have arisen over the source of funding for a number of chartered flights that the fleeing lawmakers used. Some, like Mr. Fischer, have stated that some of the lodging and food expenses were paid for by their own campaign funds.

However, other financial details remain unclear.

Additionally, a number of the Democratic representatives have tested positive for Covid-19. The news comes after a number of photographs of the group without masks circulated on social media.

Six of the 55 runaway members have tested positive for the virus, with the first member developing symptoms three days after meeting with vice-president Kamala Harris. The vice-president visited Walter Reed Military Medical Center for a scheduled check-up on Sunday.

As of the time of this writing, both the vice-president and the president have had multiple negative test results. All of the 55 Texas Democrats have been fully vaccinated.

For now, Democrats have succeeded in bringing attention to their cause and opposition to the Senate Bill 7. What it will accomplish remains to be determined. Republicans have always held a comfortable majority in the Lone Star State, a factor that certainly complicates matters for Democrats.

The special legislative session ends at the end of the month, and it will become much harder for leftist representatives to resist. Their first attempt to block the bill required democrats to be absence for less than a day.

It is also worth mentioning that, Abbot can dock the pay of Texas congresspeople as he already did in late June.

“Funding should not be provided for those who quit their job early, leaving their state with unfinished business and exposing taxpayers to higher costs for an additional legislative session,” the governor said.

Further Reading: AP News

Surgeon General labels vaccine misinformation a public health threat, prompts skirmish with Facebook

As Covid-19 cases have risen over the past weeks, US Surgeon General Dr. Vivek Murthy outlined a new warning over vaccine misinformation. Murthy outlined that the massive amount of misinformation posed “a serious threat to public health.”

In a 22-page advisory published Thursday, Murthy outlined the harm health misinformation can cause.

“It can cause confusion, sow mistrust, harm people’s health, and undermine public health efforts. Limiting the spread of health misinformation is a moral and civic imperative that will require a whole-of-society effort,” the advisory stated.

The surgeon general’s announcement comes weeks after the Biden administration failed to meet a goal of partially vaccinating 70% of the American public by July 4. Further, the news comes as the delta variant continues to make its way through unvaccinated communities in the country.

Murthy blamed the relatively high number of unvaccinated people in the country on the misinformation.

“It’s one of several reasons why people are not getting vaccinated, but it’s a very important one, because what we know from polls … is that two-thirds of people who are not vaccinate either believe common myths about the Covid-19 vaccine or think some of those myths might be true,” Murthy said.

As CNN has reported, a number of Biden administration officials have been frustrated with the Facebooks handling of the spread of misinformation on the platform. Specially, officials shared disappointment over what they view as the company’s inconsistent enforcement of their policies on vaccine misinformation.

The news was also followed by a tense confrontation between the president and Facebook. Over the weekend Biden had commented to NBC reporter Peter Alexander that one of the world’s biggest social media platforms was “killing people.”

Facebook eventually responded with a blog post by their vice-president of integrity Guy Rosen. Titled “Moving Past the Finger Pointing: Support for COVID-19 vaccines is high on Facebook and growing,” the post contends that the administration promoted a set of facts that conflicts with reality.

“The data shows that 85% of Facebook users in the US have been or want to be vaccinated against COVID-19. President Biden’s goal was for 70% of Americans to be vaccinated by July 4. Facebook is not the reason this goal was missed,” Rosen stated.

The post also mentions that Facebook has removed more than 18 million instances of pandemic-related misinformation and that the platform has actively encouraged its users to get vaccinated.

The president walked back some of his comments on Friday, clarifying that he didn’t mean that Facebook itself was responsible for harming millions of people.

“My hope is that Facebook, instead of taking it personally that somehow I’m saying Facebook is killing people, that they would do something about the misinformation,” Biden said.

Last week, the delta variant had been identified as the dominant coronavirus strain in the US. The delta variant is the primes suspect for causing spikes in Covid-19 cases across unvaccinated communities in the country.

Further Reading: CNN

Biden and Merkel meet to discuss controversial pipeline and concerns over Russia

President Biden and German Chancellor Angela Merkel met this week to discuss the controversial Nord Stream 2 pipeline. The pair specifically conversed about the potential for the Russian government to abuse the pipeline as a weapon against neighboring European countries, such as Ukraine

Biden and Merkel made it clear that both countries would stand united in the event that Russia used the Nord Stream 2 pipeline as a tool of intimidation.

“While I reiterated my concerns about Nord Stream 2, Chancellor Merkel and I are absolutely united in our conviction that Russia must not be allowed to use energy as a weapon to coerce or threaten its neighbors,” Biden said in a joint press conference in the East Room of the White House.

Ukraine remains the primary concern, as the economy of the country depends on the revenues the transported gas would provide.

“Our idea is and remains that Ukraine remains a transit country for natural gas, that Ukraine, just as any other country in the world, has the right to territorial sovereignty,” Merkel said.

A number of conservative lawmakers have called out the administration for waiving sanctions on Swiss-based company Nord Stream 2 AG, and allowing plans for the pipeline to be completed. Republicans contend that the pipeline gives Russian President Vladimir Putin an advantage in the region and enable Russian aggression.

“Two months ago, President Biden called Putin a ‘killer,’ but today he’s planning to give Putin, his regime, and his cronies massive strategic leverage in Europe,” Senator Ben Sasse said in a statement back in May.

As reported by Axios, Biden also waived sanctions on Matthias Warnig, the company’s CEO and a friend of Putin’s. Nord Stream 2 AG is owned by the Russian state energy company Gazprom.

Speaking for the state department, Ned Price stated that the Secretary of State Antony Blinken was committed “to work with allies and partners to counter Russian efforts to undermine our collective security, and in that vein, emphasized U.S. opposition to the Nord Stream 2 pipeline.”

Right-leaning pundits have also pointed out that the move also comes a couple of weeks after the Keystone XL pipeline project was terminated by the White House, even as that project was partially completed.

“My view on Nord Stream 2 has been known for some time. Good friends can disagree, but by the time I became president, it was 90% completed and imposing sanctions did not seem to make any sense,” Biden said.

In other news, Biden and Merkel also announced a new energy and climate partnership and renewed their commitment to each country’s democratic values in the newly singed Washington Pact.

“I know that the partnership between Germany and the United States will continue to grow stronger on the foundation that you’ve helped to build,” Biden said to the German chancellor.

Further Reading: CNBC

Florida courts begin process of selling collapsed Miami Beach condo

The oceanfront ruins of the Champlain Towers South is in the process of being sold.

On Wednesday, a Florida judge approved the sale of the area and appointed a receiver to begin to quickly move with the process. Miami-Dade Circuit Judge Michael Hanzman ruled that the money gained from a sale, which could reach and estimated $100 million, would go to support victims of the tragedy.

Plans were also discussed to turn part of the site as a memorial to the lives lost in the tragedy. Ultimately, it is up to the buyer as to what to do with the land once the deal is finalized.

The decisions comes as a tsunami of lawsuits have been filed. Judge Hanzman has fast tracked a number of these lawsuits and has instructed attorney the court-appointed receiver Michael Goldberg to begin distributing insurance money to those impacted by the collapse.

Additionally, the judge will reimburse approximately $2.4 million to the condo owners. These funds were originally collected to renovate the now dilapidated building.

As of now, 95 people have been confirmed dead with other victims still being unaccounted for.

Further Reading: NPR