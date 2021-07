EE. UU.: Resumen de lo mas destacado en la semana (Bilingual for US readers)

Biden impulsa la vacunación contra la variante delta y la vacunación de los menores de 18 años

Después de perder un objetivo crucial, la administración se mueve para vacunar rápidamente a los no vacunados.

El presidente Biden desveló el martes nuevos planes para animar a los estadounidenses no vacunados a vacunarse.

En su discurso, el presidente esbozó planes para inocular a muchos adolescentes de entre 12 y 18 años antes del inicio del próximo curso académico, así como para ampliar los esfuerzos de las clínicas móviles para vacunar a quienes actualmente no están protegidos de Covid-19.

La iniciativa renovada también llega días después de que la administración no alcanzara su objetivo del 4 de julio de vacunar parcialmente al 70% de la población adulta de EE.UU.

Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), más de 159 millones de ciudadanos estadounidenses están totalmente vacunados. Aproximadamente el 59% de las personas de 18 años o más tienen una protección completa contra el virus.

El impulso de este nuevo efuerzo para que los estadounidenses no vacunados es especialmente urgente, ya que la variante delta del COVID-19 se abre paso infectando a las comunidades no vacunadas. A principios de esta semana, la variante delta fue identificada como la cepa de coronavirus dominante en los Estados Unidos.

Se ha descubierto que esta iteración del virus es significativamente más infecciosa y letal que la cepa que asotó la mayor parte del mundo el año pasado.

Solo un par de días después de las declaraciones del presidente, hubo que desplegar un equipo especial de refuerzo de Covid-19 en Missouri tras un pico de hospitalizaciones por Covid. Missouri tiene una de las tasas de positividad de Covid más altas del país, solo superada por Arkansas.

Según la directora de los CDC, Rochelle Walenksy, hay unos 1.000 condados que tienen menos del 30% de su población vacunada.

En declaraciones a la CNN, el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, el Dr. Ashish Jha, destacó el peligro que supone la variante delta para varias comunidades del país.

«Ya estamos empezando a ver que lugares con bajas tasas de vacunación empiezan a tener picos relativamente grandes de la variante delta,» dijo Jha.

Incluso mientras la variante delta se extiende, las investigaciones indican que las tres vacunas disponibles ofrecen un nivel de protección para esta cepa del virus. Sin embargo, Pfizer ha iniciado los preparativos de una tercera vacuna de refuerzo para añadir más protección a la variante delta.

Al igual que se hizo con el régimen original de dos dosis de la vacuna, la empresa tiene previsto obtener la autorización de uso de emergencia de la FDA para la dosis de refuerzo a finales del próximo mes.

Por otra parte, la CDC ha comentado el asunto de una posible dosis de refuerzo, afirmando que «los estadounidenses que han sido completamente vacunados no necesitan una dosis de refuerzo en este momento».

«Las personas que han recibido las vacunas deben estar atentas a los cambios en las orientaciones de los CDC, y continuar con las precauciones de seguridad contra el coronavirus para reducir el riesgo de infección, como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y la higiene de las manos», dijo el Dr. Stuart Campbell Ray.

Ray es el vicepresidente de Medicina para la Integridad de los Datos y el Análisis de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Aunque el futuro de la dosis adicional no está claro, la importancia de vacunarse sigue siendo evidente.

«Así que, por favor, vacúnense ahora. Funciona. Es gratis. Y nunca ha sido más fácil, y nunca ha sido más importante. Háganlo ahora, por ustedes mismos y por las personas que les importan, por su vecindario y por su país», dijo el presidente Biden.

ACTUALIZACIÓN: El número de muertos por el derrumbe del condominio Champlain Towers South asciende a 94 mientras continúan las operaciones de recuperación

Dos semanas después del derrumbe de las Champlain Towers South, las autoridades han confirmado que el número de víctimas mortales ha ascendido a 94.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó a la prensa el lunes por la mañana, revelando que se han contabilizado e identificado 222 personas. Las familias de 80 de los fallecidos han sido notificadas. Se han identificado 83 de los 94 fallecidos en el derrumbe.

«Las cifras son fluidas y seguirán cambiando», dijo Levine Cava.

La identificación de las víctimas recién encontradas ha sido un gran reto, ya que una reciente tormenta tropical ha retrasado las labores de rescate. Los métodos científicos para rectificar el problema han requerido más tiempo y una habilidad meticulosa.

«El proceso es metódico y cuidadoso, y lleva tiempo», dijo la alcalde.

El viernes, la víctima más joven fue identificada como Luis Vicente Pettengill López Moreira III, de 3 años.

El resto del edificio fue derribado en una demolición controlada el 4 de julio. Aunque no hay un plazo concreto para despejar el lugar, las autoridades estiman que las labores de limpieza continuarán durante al menos otros 14 días.

Según Levine Cava, ya se han retirado unos doce millones de toneladas de hormigón. Los funcionarios han comenzado a retirar los vehículos atrapados bajo los escombros. El alcalde de Surfside, Charles Burkett, ha expresado su optimismo sobre la empresa, sugiriendo que es «muy probable que el lugar quede despejado antes de lo previsto».

Burkett también declaró que se reforzará la seguridad en el lugar. Los miembros de la comunidad han aplaudido el duro trabajo de todos los que han participado en las operaciones de rescate. En cuanto a la torre hermana, Champlain Towers North, las inspecciones han arrojado resultados alentadores.

«Los primeros resultados sobre el hormigón son muy buenos», dijo Burkett en relación con la integridad estructural de la segunda torre.

Eric Adams será el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York tras ganar las primarias

El político neoyorquino Eric Adams ha salido victorioso en las primarias demócratas para la alcaldía. La victoria se produce después de semanas de recuento de votos tras la apertura de las urnas el 22 de junio.

Adams, actual presidente del distrito de Brooklyn y antiguo capitán de policía, ganó la contienda con una ventaja de 8.400 votos. Kathryn García, ex comisionada de saneamiento, quedó en segundo lugar.

Las elecciones a la alcaldía se producen en un momento especialmente difícil para la ciudad que nunca duerme, ya que la delincuencia ha aumentado de forma constante y la economía lucha por recuperarse de los efectos devastadores de los cierres de 2020.

Las elecciones de este año han sido especialmente singulares, ya que ha sido la primera vez que se ha utilizado la votación por orden de preferencia en unas primarias para la alcaldía en la historia de la Gran Manzana.

El sistema de votación hace que los votantes clasifiquen a los candidatos de la lista según su preferencia. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera vuelta, el candidato con menos votos de primera preferencia queda eliminado. A continuación, se calcula un nuevo recuento utilizando el candidato que figura como segunda preferencia en estas papeletas eliminadas como la nueva primera preferencia.

Este proceso se repite hasta que un candidato gana con una mayoría absoluta. Tras ocho rondas en las primarias de Nueva York, Adams ganó con el 50,5% de los votos.

Adams se convertiría en el segundo alcalde negro de la ciudad si gana en noviembre. Es el favorito para ganar las elecciones, ya que la ciudad es una de las zonas más azules del país.

Cuatro de los seis alcaldes anteriores han sido demócratas. Además, los demócratas superan en número a los republicanos 7 a 1 en Nueva York.

Sin embargo, Adams ha hecho campaña como demócrata moderado y ha apelado a una coalición de votantes similar a la que ayudó a llevar al presidente Biden a la Casa Blanca.

También ha expresado su desacuerdo con el movimiento de «desfinanciación de la policía», lo que puede afectar a su posición entre los votantes progresistas. Además, hay dudas sobre su estatus de residencia y sus propiedades inmobiliarias que pueden dificultar los esfuerzos de la campaña a medida que aumenta el calor en los días previos al día de las elecciones.

El actual alcalde, Bill De Blasio, no puede volver a presentarse a la reelección debido a los límites de mandato establecidos en la carta de la ciudad. De Blasio ganó ampliamente sus dos candidaturas a la alcaldía, obteniendo más del 73% de los votos en 2013 y el 66% en 2017.

La carrera de las primarias incluyó a otras personas de alto perfil como el ex candidato presidencial Andrew Yang y Maya Wiley, una ex consejera del alcalde Bill de Blasio.

«Ahora debemos centrarnos en ganar en noviembre para poder cumplir la promesa de esta gran ciudad para aquellos que están luchando, que están desatendidos y que están comprometidos con un futuro seguro, justo y asequible para todos los neoyorquinos», declaró Adams en un comunicado de campaña.

Es probable que la victoria de Adams se certifique la próxima semana. Se enfrentará al candidato republicano Curtis Sliwa, fundador republicano de los Ángeles Guardianes, el 2 de noviembre.

La AAA prevé un aumento del precio de la gasolina para finales de Agosto

El precio medio nacional de la gasolina experimentará otro aumento a finales de agosto, según la AAA.

En un comunicado, la AAA proyecta que los precios en el surtidor aumenten entre 10 y 20 centavos «hasta finales de agosto, con lo que la media nacional superará ampliamente los 3,25 dólares este verano».

«La fuerte demanda de gasolina y los precios más caros del crudo están haciendo subir los precios de la gasolina», dijo Jeanette McGee, portavoz de la AAA.

El precio de la gasolina alcanzará su nivel más alto de los últimos 7 años a medida que se produzcan los aumentos de precios previstos. Desde enero, el precio medio de la gasolina ha aumentado un 40%.

Varios factores han influido en esta evolución.

«Esperábamos que el aumento de la producción mundial de crudo supusiera un alivio en los surtidores este mes, pero las negociaciones de la OPEP del fin de semana fracasaron sin que se llegara a un acuerdo», dijo McGee.

Algunos en la derecha política también han sugerido una conexión entre las políticas del presidente Biden y el aumento de los precios de la gasolina.

«Los estadounidenses se ven obligados a pagar más para celebrar el 4 de julio este año porque el despilfarro de los demócratas ha hecho que la inflación se dispare», dijo el representante Tom Emmer (republicano de Minnesota) en un comunicado.

Ronna Romney McDaniel, la presidente del Comité Nacional Republicano, criticó a la administración en Twitter.

«Mientras la Casa Blanca desvía la culpa, los estadounidenses se enfrentan a los precios de la gasolina más altos de los últimos siete años bajo el mandato de Biden», tuiteó McDaniel.

La Casa Blanca sostiene que la situación es significativamente más compleja de lo que republicanos está retratando.

«Creo que a veces hay un malentendido sobre las causas del aumento de los precios de la gasolina y, por tanto, transmitir al pueblo estadounidense que estamos trabajando en ello», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa el martes.

Según la Administración de Información Energética, California sigue siendo el estado con el precio más alto de la gasolina. El precio medio del galón en el Estado Dorado es de aproximadamente 4,14 dólares.

En la misma revisión nacional de la organización, se determinó que Texas sigue teniendo los precios más bajos de la gasolina en el país. El precio medio del galón en este estado es de 2,76 dólares.

Trump demanda a las grandes tecnológicas en medio de sus suspensiones en las redes sociales

El expresidente Donald J. Trump ha presentado una serie de demandas colectivas contra el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, y el CEO de Google, Sundar Pichai.

Trump, que actúa como representante principal en la demanda colectiva, ha declarado este miércoles en una rueda de prensa que busca medidas cautelares (en este caso la reactivación de sus cuentas).

Además, el expresidente ha solicitado que el tribunal declare a las empresas responsables de causar «daños punitivos.»

«Este flagrante ataque a la libertad de expresión está causando un daño terrible a nuestro país… Nuestras demandas argumentan que las grandes compañías tecnológicas están siendo utilizadas para imponer una censura gubernamental ilegal e inconstitucional», escribió Trump en un artículo de opinión para el Wall Street Journal.

La medida llega en un momento en el que el ex presidente no puede tener una presencia destacada en estas plataformas y su alcance ha disminuido.

Sus cuentas en todos estos servicios fueron suspendidas poco después de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio estadounidense.

Sin embargo, es poco probable que estas demandas den lugar a cambios drásticos por ahora. Varios expertos y analistas jurídicos han sugerido que es poco probable que el caso de Trump llegue lejos.

President Biden’s recent vaccine push aimed at addressing delta variant, vaccinating those under 18

President Biden unveiled Tuesday new plans to encourage unvaccinated Americans to get the shot.

In his address, the president outlined plans inoculate many adolescents ages 12 to 18 before the start of the next academic school year as well as expanding mobile clinic efforts to vaccinate those who are currently unprotected from Covid-19.

The revamped initiative also comes days after the administration fell short of their July 4 goal to partially vaccinate 70% of the US adult population.

According to the CDC, over 159 million US citizens are fully vaccinated. Roughly 59 percent of people 18 and up have complete protection over the virus.

There’s a particular urgency present with revamped vaccine push comes as the delta variant of COVID-19 makes its way infecting unvaccinated communities. Earlier this week, the delta variant was identified as the dominant coronavirus strain in the US.

This iteration of the virus has been found to be significantly more infectious and lethal than the strain that plagued most of the globe last year.

Only a couple of days after president’s remarks, a special Covid-19 surge team had to be deployed to Missouri after a spike in Covid hospitalizations. Missouri has one of the highest Covid positivity rate still in the country, second only to Arkansas.

According to CDC Director Rochelle Walenksy, there are roughly 1,000 counties who have less than 30 percent of their population vaccinated.

Speaking to CNN, the dean of the Brown University School of Public Health Dr. Ashish Jha, outlined the danger the delta variant posed to a number of communities in the country.

“We’re already starting to see places with low vaccination rates starting to have relatively big spikes from the Delta variant,” Jha said.

Even as the delta variant spreads, research indicates that all three of available vaccines offer a level of protection for this strain of the virus. However, Pfizer has started preparations on a third “booster” shot to add further protection the delta variant.

As was done with the original two-dose vaccine regimen, the company is planning to get FDA emergency use authorization for the booster dose by the end of the next month.

The CDC has commented on the matter of a potential booster shot stating that, “Americans who have been fully vaccinated do not need a booster shot at this time.”

“People who have received the vaccines should watch for changes in guidance from the CDC [Centers for Disease Control and Prevention], and continue with coronavirus safety precautions to reduce the risk of infection, such as mask wearing, physical distancing and hand hygiene.” said Dr. Stuart Campbell Ray, the Vice Chair of Medicine for Data Integrity and Analytics at Johns Hopkins University School of Medicine.

While the future of the additional dose is unclear, the importance of getting vaccinated remains apparent.

“So, please get vaccinated now. It works. It’s free. And it’s never been easier, and it’s never been more important. Do it now — for yourself and the people you care about; for your neighborhood; for your country,” President Biden said.

UPDATE: Condo collapse death toll rises to 94 as recovery operations continue

Two weeks after the collapse of the Champlain Towers South, authorities have confirmed that the death toll has reached 94.

Miami-Dade Mayor Daniella Levine Cava updated the press Monday morning, revealing 222 individuals have been accounted for and identified. The families of 80 of the deceased have been notified. 83 of the 94 killed in the collapse have been identified.

“The numbers are fluid and will continue to change,” Levine Cava said.

Identifying newly found victims has been a big challenge, as a recent tropical storm has delayed rescue efforts. Scientific methods in rectifying the problem have required more time and meticulous skill.

“The process is methodical and careful, and it does take time,” the mayor said.

On Friday, the youngest victim was identified as 3-year-old Luis Vicente Pettengill Lopez Moreira III.

The remainder of the building was brought downed in a controlled demolition on July 4. While there’s no specific timeline in regards to clearing the site, authorities estimate clean up efforts to continue for at least another 14 days.

According to Levine Cava, approximately twelve million tons of concrete have already been removed. Officials have started to remove vehicles caught under the rubble.

Surfside Mayor Charles Burkett has expressed optimism on the undertaking, suggesting that it is “very likely that the site will be clear sooner than expected.”

Burkett also stated that security at the site will be strengthened. The hard work of all those involved in the rescue operations has been applauded by members of the community. Regarding the sister tower, Champlain Towers North, inspections have produced encouraging results.

“Early results on the concrete is that the concrete strength is very good,” Burkett said in regards to the structural integrity of the second tower.

Eric Adams to be Democratic candidate in New York City’s mayoral race after primary win

New York City politician Eric Adams has emerged victorious in the mayoral Democratic primary. The victory comes after weeks of tabulating votes after polls opened on June 22.

Adams, the current borough president of Brooklyn and a former police captain, won the contest with an 8,400-vote lead. Kathryn Garcia, a former sanitation commissioner, came in a close second.

The mayoral election comes at a particular trying time for the city that never sleeps, as crime has increased steadily and as the economy struggles to recover from the devastating effects of the 2020 lockdowns.

This year’s proceedings were particularly unique, as it was the first time ranked choice voting was used in a mayoral primary in the Big Apple’s history.

The voting system has voters rank the listed candidates by their preference. If no one candidate emerges with more than 50 percent of the vote in the first round, the candidate with the least amount of first preference votes gets eliminated. A new tally is then calculated using the candidate listed as the second preference on these eliminated ballots as the new first preference.

This process is repeated until a candidate wins with an outright majority. After eight rounds in the NYC primary, Adams won with 50.5 percent of the vote.

Adams would become the city’s second Black mayor if he were to win in November. He is the favorite to win the election as the city is one of the bluest areas in the country. Four of the previous six mayors have been Democrats. Additionally, Democrats outnumber Republicans 7-to-1 in New York.

However, Adams has campaigned as a moderate Democrat and has appealed to a similar coalition of voters that helped carry President Biden to the White House.

He’s also voiced disagreements with the “defund the police” movement, which may impact his standing with a number of progressive voters. Further, there are questions as to his residency status and his real-estate holdings that may hinder campaign efforts as the heat turns up in days leading up to election day.

Incumbent mayor Bill De Blasio could not run again for the re-election due to term limits outlined in the city charter. De Blasio won both of his mayoral bids handily, winning more than 73% of the voted in 2013 and 66% in 2017.

The primary race included other high-profile individuals such as former presidential candidate Andrew Yang and Maya Wiley, a former counsel to Mayor Bill de Blasio.

“Now we must focus on winning in November so that we can deliver on the promise of this great city for those who are struggling, who are underserved and who are committed to a safe, fair, affordable future for all New Yorkers,” Adams stated in a campaign press release.

Adams’s victory is likely to be certified by next week. He will face the Republican candidate Curtis Sliwa, the Republican founder of the Guardian Angels, on November 2.

AAA projects increases of gas prices by the end of August

The national average price of gas will see another increase by the end of August, according to AAA.

In a statement, AAA projects for prices at the pump to increase by 10-20 cents “through the end of August, bringing the national average well over $3.25 this summer.”

“Robust gasoline demand and more expensive crude oil prices are pushing gas prices higher,” said Jeanette McGee, AAA spokesperson.

The price of gas will hit a 7-year high as the expected increases in prices take place. Since January, the average price of gas has increased by 40 percent. A number of factors have played a role in these developments.

“We had hoped that global crude production increases would bring some relief at the pump this month, but weekend OPEC negotiations fell through with no agreement reached,” McGee said.

Some on the political right have also suggested a connection between President Biden’s policies and the surge in gas prices.

“Americans are being forced to pay more to celebrate the Fourth of July this year because Democrats’ wasteful spending has caused inflation to skyrocket,” said Rep. Tom Emmer (R-Minn.) in a statement.

Ronna Romney McDaniel, the Republican National Committee chairwoman, criticized the administration on Twitter.

“As the White House deflects blame, Americans are facing gas prices at a seven-year high under Biden,” McDaniel tweeted.

The White House contends that the situation is significantly more complex than what the GOP is portraying.

“I think there sometimes is a misunderstanding of what causes gas prices to increase and so, to convey to the American people that we’re working on it,” White House Press Secretary Jen Psaki said in a press briefing on Tuesday.

According to the Energy Information Administration, California remains the state with the highest price of gas. The average price per gallon in the Golden State is approximately $4.14. In the same national review from the organization, it was determined that Texas continues to have the lowest gas prices in the country. The state’s average price per gallon is $2.76.

Trump’s sues Big Tech amidst his social media suspensions

Former President Donald J. Trump has filed a number of class-action lawsuits Facebook CEO Mark Zuckerberg, Twitter CEO Jack Dorsey and Google CEO Sundar Pichai.

Trump, acting as the lead representative in the class action lawsuit, stated in a press conference Wednesday he seeks injunctive relief (in this case the revival of his accounts). Further, the former president has requested that the court find the companies liable of causing “punitive damages.”

“This flagrant attack on free speech is doing terrible damage to our country… Our lawsuits argue that Big Tech companies are being used to impose illegal and unconstitutional government censorship,” Trump wrote in an op-ed for the Wall Street Journal.

The move comes during a time when the former president is currently unable to be a prominent presence on these platforms and his reach has diminished. His accounts on all of these services were shortly suspended after the Jan. 6 insurrection at the US Capitol.

However, these lawsuits are unlikely to lead to any drastic changes for now. A number of legal experts and analysts have suggested that Trump’s case isn’t likely to make it far.

