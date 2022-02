EE.UU., la UE, Reino Unido y Canadá acuerdan desconectar algunos bancos rusos del sistema interbancario SWIFT

Les impedirá operar en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas», anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Reino Unido y Canadá acordaron este sábado eliminar a algunos bancos rusos del sistema interbancario SWIFT. La medida forma parte del nuevo paquete de sanciones aprobadas contra Rusia en respuesta a su operación militar especial, lanzada la madrugada de este jueves por Vladímir Putin, «para la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.

«En primer lugar, nos comprometemos a garantizar que un cierto número de bancos rusos se eliminen de SWIFT. Les impedirá operar en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas», anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En paralelo, se emitió una declaración conjunta por parte de los líderes de la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, publicada en la página oficial de la Casa Blanca, que señala que «a medida que las fuerzas rusas desencadenan su asalto a Kiev y otras ciudades ucranianas, estamos decididos a continuar imponiendo costos a Rusia que aislarán aún más a Rusia del sistema financiero internacional y de nuestras economías».

Asimismo, el comunicado enumera las medidas que incluye el nuevo paquete de sanciones, que serán implementadas en los próximos días:

Eliminar del sistema interbancario SWIFT a los bancos rusos seleccionado para desconectarlos del sistema financiero internacional y se vea perjudicada su capacidad para operar globalmente», reza la declaración.

Imponer «medidas restrictivas» que eviten que el Banco Central de Rusia utilice sus reservas internacionales de maneras que socaven el impacto de nuestras sanciones.

Actuar contra las personas y entidades que facilitan la guerra en Ucrania y las actividades perjudiciales del Gobierno ruso. Concretamente, la medida se refiere a la adquisición de «los llamados ‘pasaportes dorados’, que permiten que los rusos ricos conectados con el Gobierno ruso se conviertan en ciudadanos de nuestros países y obtengan acceso a nuestros sistemas financieros».

Establecer la próxima semana un grupo de trabajo transatlántico que garantizará la implementación efectiva de es sanciones financieras al identificar y congelar los activos de las personas y empresas sancionadas que existen dentro de nuestras jurisdicciones».

Aplicar «sanciones y otras medidas financieras y de ejecución a funcionarios y élites rusos adicionales cercanos al Gobierno ruso, así como a sus familias y facilitadores para identificar y congelar los activos que poseen en nuestras jurisdicciones», además de cooperar con otros Estados para «detectar e interrumpir el movimiento de ganancias obtenidas ilícitamente, y para negarles a estas personas la capacidad de ocultar sus activos en jurisdicciones de todo el mundo».

Swift

Swift o Society for World Interbank Financial Telecommunication (Sociedad para las telecomunicaciones financiareas interbancarias mundiales) es un sistema de mensajería interbancario que utilizan la gran mayoría de entidades del mundo, para enviar mensajes de manera segura sin los cuales no se pueden enviar transferencias proporciona un código de identificación para cada transacción financiera internacional. También es conocido como BIC por sus siglas en inglés Bank Identifier Code.