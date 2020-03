EE.UU.: Comienza primera fase de vacuna contra coronavirus

Los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU., anunciaron este martes el inicio de un ensayo clínico para una vacuna en investigación que pueda proteger contra el coronavirus SARS-CoV-2.

EE. UU. – La vacuna recibe el nombre de mRNA-1273, fue desarrollada por científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y colaboradores de la empresa de biotecnología Moderna, Inc.

Los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. (NIH), anunciaron este martes el inicio de un ensayo clínico para una vacuna en investigación que pueda proteger contra el coronavirus SARS-CoV-2.

#NIH has today launched a Phase 1 #clinicaltrial evaluating a vaccine candidate for #coronavirus #COVID19. This trial is enrolling 45 healthy adult volunteers in Seattle & is the first of multiple steps for evaluating the potential benefit of the vaccine. https://t.co/pudR3sL1zB

— Francis S. Collins (@NIHDirector) March 16, 2020