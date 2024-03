¡Duro golpe a la imagen! Lula y Petro criticaron maniobra electoral del chavismo

En cambio Lula si lo hizo directamente y ademas en una conferencia conjunta con el presidente francés de vista en su Brasil

Lula calificó de «grave» el hecho de que Yoris no hubiera podido inscribirse. «No tiene explicación jurídica ni política prohibir a un adversario ser candidato», dijo Lula. y remató con que que no había habido una explicación oficial de por qué Yoris no había podido inscribir su candidatura.