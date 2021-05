Doble frente en Israel: Cohetes desde Líbano y huelga de palestinos en las ciudades mixtas

Fueron lanzados por Hezbolá, que se suma a la ofensiva de Hamas. Una huelga general de palestinos en Israel aumenta la tensión comunitaria y genera temor de guerra interna

A 8 días del comienzo de la escalada bélica entre Israel y Palestina, el Líbano se sumó al histórico conflicto y volvió a lanzar misiles contra el territorio israelí.

Así, el Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) vuelve a dar señales de ‘solidaridad’ con Hamas, la organización terrorista palestina que controla la Franja de Gaza.

El ataque se da en un momento de frenéticas negociaciones diplomáticas, donde líderes mundiales como Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, piden un cese de las hostilidades antes de que la situación evolucione a una “guerra total”, como teme la ONU.

En la noche del lunes, el Ejército israelí hizo más de 20 disparos de artillería terrestre contra el Líbano tras el lanzamiento de 6 misiles contra el norte de su territorio.

El bombardeo libanés hizo sonar las sirenas de ataque aéreo cerca del kibutz de Misgav Am, en la frontera norte de Israel. No se informó de víctimas ni de daños. Algunas fuentes aseguran que los cohetes no llegaron a cruzar la frontera. Otras, afirman que habrían sido interceptados por la Cúpula de Hierro, uno de los más sofisticados ‘escudos’ inteligentes del mundo.

No es el primer incidente transfronterizo que involucra al Líbano desde que comenzaron las hostilidades entre Israel y Palestina. El jueves pasado ya se lanzaron 3 cohetes desde ese país, pero cayeron en el mar Mediterráneo.

Mientras tanto, sigue el intercambio de ataques entre Israel y la Franja de Gaza, donde los insumos médicos, el combustible y el agua potable comienzan a escasear.

Huelga general de palestinos en Israel

Los palestinos realizan este martes una huelga general en Israel y los territorios ocupados de Cisjordania en rechazo a las políticas israelíes, mientras la aviación local continúa sus bombardeos en Gaza y Hamas dispara más cohetes desde la región costera.

La medida de fuerza fue convocada por la comunidad palestina de Israel y respaldada por el gobierno autónomo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que tiene su sede en Cisjordania, donde las escuelas y todas las oficinas públicas amanecieron cerradas.

Los palestinos israelíes son aquellos que se quedaron en sus casas en lo que hoy es Israel, y no se fueron al exilio, cuando se fundó el Estado judío, en 1948. Son el 20% de la población israelí. En la guerra de 1967, Israel capturó Cisjordania y Jerusalén Este, donde los palestinos quieren establecer, más en Gaza, un Estado independiente.

La huelga repudia las políticas israelíes por considerarlas un sistema de apartheid que niega a los palestinos israelíes los derechos que tienen los israelíes judíos. Israel rechaza esa acusación, refrendada por numerosos organismos de Derechos Humanos, y asegura que todos sus ciudadanos son iguales ante la ley.

Violencia interna, otro frente abierto

Los enfrentamientos entre ciudadanos de origen judío y musulmán son otro factor de preocupación para el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, ya que los enfrentamientos intercomunitarios, con amenazas de linchamiento incluidos, crecen en Israel sin que la represión policial pueda frenarla.

Inicios del conflicto

Las hostilidades comenzaron el 10 de mayo cuando el grupo Hamas, que gobierna en Gaza, disparó cohetes hacia Jerusalén en apoyo a los palestinos residentes en Israel, tras la decisión del gobierno de restringir el acceso a lugares santos islámicos en pleno mes sagrado de Ramadán, sumado al desalojo de decenas de familias palestinas de sus hogares para ubicar allí a colonos judíos.

Israel respondió con una ofensiva aérea y de artillería contra la Franja de Gaza, un estrecho territorio con costa al mar Mediterráneo donde viven 2 millones de palestinos en una ‘prisión a cielo abierto’ y con el 50% de desempleo, ya que la zona está bloqueada por tierra, mar y aire por Israel y por Egipto desde 2007.

La actual escalada bélica es la más fuerte desde una gran ofensiva israelí contra Hamas en Gaza en 2014.