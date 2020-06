Despierta en Alemania una región volcánica 13.000 años

Un grupo de geólogos estadounidenses detectó evidencia geodésica de una pluma flotante en el manto ubicado debajo de dicha área volcánica

Alemania- La región volcánica de Eifel, situada al oeste de Alemania, da muestras de haber despertado a 13.000 años de su última erupción, según un artículo publicado el mes pasado en Geophysical Journal International.

Un grupo de geólogos estadounidenses detectó evidencia geodésica de una ‘pluma flotante’ en el manto ubicado debajo de dicha área volcánica. Concretamente, descubrió que el terreno se eleva cerca de un milímetro cada año.

Esa tasa es considerablemente más alta que el promedio registrado durante el período conocido como Cuaternario Tardío, que empezó hace casi 1,3 millones de años. De hecho, los expertos aseguran que ninguna otra área del noroeste de Europa muestra un movimiento vertical de la tierra junto con tasas de deformación extensional que se igualen.

Riesgo volcánico y sísmico

Asimismo, detallan que esto se debe, en su opinión, a una columna de manto subsuperficial en aumento. Los científicos creen que el penacho del manto probablemente todavía esté presente, pero no saben si aún sigue activo.

“El área de Eifel es la única región comprendida en el estudio donde el movimiento del suelo parece significativamente mayor de lo esperado”, explicó Croné Kreemer, profesor de la Universidad de Nevada y autor principal del estudio. “Parece claro que algo se está gestando debajo del corazón del noroeste de Europa”, añadió.

La investigación concluye que en dicha parte del continente europeo puede haber no solo un mayor riesgo volcánico, sino también una amenaza sísmica a largo plazo. No obstante, Kreemer señaló que “esto no significa que una explosión o terremoto sea inminente”, y adelantó que seguirán monitoreando el área para entender mejor los posibles riesgos.

