Corte Penal Internacional investigará a EE.UU. por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de último recurso que solo se ocupa de casos de violación a los derechos humanos, genocidios y crímenes de guerra si las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren enjuiciar

La Haya –Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, dieron luz verde hoy jueves para que los fiscales encargados procedan a realizar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por los talibanes, el Ejército afgano y el personal militar estadounidense y de la CIA.

“La Cámara de Apelaciones considera apropiado autorizar la investigación”, dijo el juez presidente de la sala de apelaciones, Piotr Hofmanski, al señalar que el examen preliminar de la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, había encontrado motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de guerra en Afganistán y que el tribunal tiene la jurisdicción para hacerlo.

La decisión, que se produce días después de que Estados Unidos acordara retirar a sus tropas de territorio afgano por un conflicto de larga data, anula una decisión de un Tribunal de primera instancia tomada en abril de 2019 y abre el camino para que la fiscal Bensouda inicie una investigación completa, a pesar de la oposición de Washington, que ha rechazado durante mucho tiempo la jurisdicción de la CPI y se niega a cooperar con ella.

En 2018, el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que la CPI, establecida en 2002 para enjuiciar atrocidades en todo el mundo “amenaza inaceptablemente la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Lea también: La Corte Penal Internacional podría investigar sanciones de EEUU contra Venezuela

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso restricciones de viaje y otras sanciones contra los empleados de la CPI hace un año. Afganistán es miembro del tribunal con sede en La Haya, aunque Estados Unidos no lo es.

Find out all about today’s judgment of the #ICC Appeals Chamber authorising the Prosecutor to open an investigation into alleged crimes under the jurisdiction of the Court in relation to the situation in #Afghanistan⤵ https://t.co/9OLSTiBpXe

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 5, 2020