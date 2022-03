Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender la invasión a Ucrania

Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes y sin apelación, pero el tribunal carece de medios para garantizar su cumplimiento

«La Federación Rusa debe suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en territorio ucraniano», declaró Joan Donoghue, juez presidente de la CIJ, con sede en La Haya. «La Corte tiene plena conciencia de la magnitud de la tragedia humana en Ucrania» y está «profundamente preocupada por el uso de la fuerza por parte de Rusia, que plantea serios problemas de derecho internacional», prosiguió la juez durante una audiencia.

