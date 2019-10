Conmoción en Perú: Niño venezolano murió tras recibir fuertes golpes de su madrastra

Un niño venezolano falleció el fin de semana en Perú tras los fuertes golpes que le propició su madrastra.

Kelvin Zabala, padre de la víctima denunció que una fiscal y los policías de la comisaría del sector «Las Praderas» se negaron a investigar el extraño deceso, y permitieron que la mujer espacapara.

El padre manifestó que la culpable de lo sucedido es su pareja, Viviamar Malabé. «Me dijo que se había caído pero un golpe así no te hincha el cerebro. Tampoco te deja el cuello y brazos con heridas», comentó.

La mujer aprovechó que su esposo no estaba en la vivienda para agredir al menor.

“Lo que quiero es saber si hubo maltrato infantil. Por favor, no quiero que esto quede así. Quiero que el cuerpo policial me apoye y la Fiscalía esclarezca el caso y no la hagan más larga [¿Llegaron a intervenir a la mujer?] A ella se la llevan a la delegación Las Praderas para su manifestación, y yo seguí con mi hijo a la morgue. De ahí, ella se encerró en el cuarto y donde la comunidad quiso lincharla. De ahí no sé qué pasó con ella. No sé su paradero”, agregó el padre del menor fallecido.

La necropsia arrojó como causa de muerte un edema cerebral y trauma cefálico. El niño murió el fin de semana tras ser auxiliado por vecinos del asentamiento humano Nuevo Gales, en Cieneguilla.