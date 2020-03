Colombia: Iván Duque cierra frontera con Venezuela por coronavirus

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la noche de este viernes que procederá a cerrar la frontera con Venezuela para prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus

Colombia- El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la noche del viernes el cierre de la frontera con Venezuela, a partir de este sábado, con una manera de combatir la pandemia del coronavirus 2019, en una medida criticada de inmediato por varios ciudadanos.

“A partir de las 5am, de este sábado, 14 de marzo, se cierran todos los pasos fronterizos con Venezuela”, anunció el mandatario colombiano en un mensaje publicado en Twitter. “A partir del 16 de marzo, se restringe ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia, que hayan permanecido, durante últimos 14 días, en Europa y Asia. Los pasajeros colombianos y residentes tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días”, acotó Duque.

De igual manera, decidió restringir el ingreso de extranjeros provenientes de Europa y Asia. El mandatario explicó que los pasajeros colombianos y residentes deberán guardar un aislamiento preventivo obligatorio por 14 días.

“Luego de una larga jornada de trabajo con el equipo de gobierno hemos analizado la situación del coronavirus, hemos seguido examinando todas las medidas para proteger la salud de los colombianos y sobre esa base tenemos dos medidas adicionales” detalló.

“A partir de las 5:00 a.m. se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela como medida de protección ante la situación que se está presentando, lo hacemos con el apoyo y la coordinación de las autoridades migratorias sanitarias y de la fuerza pública de Colombia”. Luego de una revisión detallada con el Gabinete sobre evolución de coronavirus, y acontecimientos de las últimas horas, me permito informarle al país que a partir de las 5 a.m. de este sábado, 14 de marzo, se cierran todos los pasos fronterizos con Venezuela”, señaló.

En Colombia, se registraron el viernes tres nuevos casos de Covid-19, para un acumulado de 16, mientras que en Venezuela se informó de dos personas contagiadas por la nueva cepa del virus. Duque indicó que permanecerá abierta, la frontera con Ecuador, donde ya se registró una persona muerta por la neumonía viral y se tienen contabilizados 23 casos positivos de Covid-19.

El mensaje presidencial recibió críticas de inmediato por parte de usuarios de las redes sociales, que consideran erróneo el cierre de la frontera con Venezuela, donde hay solo dos casos, mientras se mantiene abierta con Ecuador.

El presidente venezolano Nicolás Maduro decretó este viernes el estado de alarma, como mecanismo para implementar las acciones necesarias que permitan prevenir y combatir la propagación del Covid-19.

Foto: Agencias