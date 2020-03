Trump declaró emergencia nacional ante el coronavirus para liberar fondos (+Video)

Trump ha explicado que adopta esta medida para “desplegar todo el poder del gobierno federal” e instó a todos los estados a establecer centros de emergencia para ayudar a combatir el virus

EE.UU.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado este 13 de marzo la emergencia nacional para hacer frente al brote del nuevo coronavirus en el país.

Trump ha explicado que adopta esta medida para “desplegar todo el poder del gobierno federal” e instó a todos los estados a establecer centros de emergencia para ayudar a combatir el virus.

“Eliminaremos todos los obstáculos que sean necesarios para brindar a nuestra gente la atención que precisan y a la que tiene derecho. No se ahorrará ningún recurso, nada en absoluto”, ha asegurado Trump.

Además, Trump ha especificado que la declaración de emergencia nacional otorga una nueva autoridad al Departamento de Salud de EE.UU. para renunciar ciertas normas y reglamentos que proporcionará a los operadores de Salud más flexibilidad.

El presidente ha advertido que “las próximas 8 semanas serán críticas” para combatir el coronavirus, por lo que todos los ciudadanos estadounidenses tendrán que hacer “sacrificios” que ayudarán a “superar la amenaza del virus”.

La declaración de emergencia nacional otorga a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) acceso a hasta 50.000 millones de dólares del Fondo de Ayuda para Desastres, fondos que se proporcionarán para ayudar a los gobiernos estatales y locales en su lucha contra el brote del covid-19.

El líder estadounidense también ha anunciado un nuevo acuerdo con el sector privado que prevé la aceleración de la producción de los dispositivos para detección del coronavirus. Ha asegurado que unos 500.000 unidades ya estarán disponibles a inicios de la semana que viene.

Asimismo, el mandatario estadounidense ha revelado que Google desarrollará un sitio web con el objetivo de ayudar a comprender si es necesario hacerse la prueba del coronavirus y ayudar a facilitar dicha prueba.

Además, ha adelantado que puede agregar a otros países a la lista de prohibición de viajes, en particular al Reino Unido, el único país europeo desde el cual por el momento se puede ingresar a EE.UU. La medida se tomaría ante la detección de nuevos casos en territorio británico.

Ante el impacto que sufren las compañías de transporte, por la caída drástica del flujo de pasajeros tras las restricciones de viajes, impuestas por varios países, Trump ha prometido que EE.UU. ayudará a las aerolíneas y líneas de cruceros “si lo necesitan”. Al mismo tiempo, ha indicado que hasta el momento no ha habido tales solicitudes de apoyo económico.

El presidente también ha revelado que EE.UU. adquirirá una gran cantidad de crudo, aprovechando de sus bajos precios, para llenar sus reservas estratégicas.

“Basándome en los precios del petróleo, he dado instrucción al secretario de Energía a adquirir, a un precio muy bueno, una gran cantidad de petróleo para el almacenamiento en la reserva estratégica de EE.UU.”, señaló, añadiendo que Washington va a llenar sus depósitos “hasta arriba”.

We will remove or eliminate every obstacle necessary to deliver our people the care they need. No resource will be spared! pic.twitter.com/KcDZ9YoXZE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020