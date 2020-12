CIJ anuncia que tiene jurisdicción sobre conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela

CIJ comunicó importantes declaraciones en cuanto a la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela

La Corte Internacional de Justicia anunció el viernes que tiene jurisdicción sobre la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela y en consecuencia examinará el caso, que se remonta a más de 100 años atrás.

Venezuela, que ha rechazado hasta ahora la intervención de la CIJ, reclama a su vecino soberanía sobre la extensa región del Esequibo, rica en minerales y bosques, y que abarca una zona marítima con recursos petroleros. Guyana defiende un límite territorial establecido en 1899, cuando aún era colonia británica.

WATCH LIVE: the #ICJ delivers its Judgment on the question of its jurisdiction in the case concerning the Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) https://t.co/VfOdpt8hiE @UNWebTV @UN @UN_News_Centre

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) December 18, 2020