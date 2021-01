Cierran el Capitolio de EE. UU. debido a una «amenaza de seguridad externa» (+video)

La seguridad en el Capitolio se ha incrementado a pocos días de la toma de posesión de Biden, cerrando las calles circundantes y con más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional

El Capitolio de los Estados Unidos en Washington D. C. ha sido cerrado, y la Policía emitió una advertencia sobre una “amenaza de seguridad externa” instando a la gente a mantenerse alejada del lugar.

“Todos los edificios dentro del complejo del Capitolio: amenaza externa de seguridad, no se permite la entrada o salida, manténganse alejados de las ventanas y puertas exteriores. Si están fuera, busquen refugio”, afirmó la Policía del edificio.

Testigos reportaron humo saliendo en las cercanías de la sede legislativa.

Según los informes, varias personas que participaban en un ensayo para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden fueron evacuadas del Ala Oeste del Capitolio por orden de los oficiales de seguridad después de que se registrara un incendio en un campamento de personas sin hogar.

Huge cloud of smoke in Washington DC Freeway at 395- 695 Freeway right. G the Capitol. pic.twitter.com/EQnv0OMRxE

— Saqib Ul Islam (@SaqibIslam) January 18, 2021