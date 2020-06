China instó a India a restablecer la paz en las fronteras

Ambas partes acordaron manejar de forma justa la situación que ocasionó este enfrentamiento, distender la situación en el terreno tan pronto como sea posible y defender la paz y la tranquilidad en las zonas fronterizas

China – India – El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, exhortó a la India a trabajar de conjunto con el gigante asiático para tomar medidas reales con el objetivo de restablecer la paz y la estabilidad en las zonas fronterizas.

Sobre el incidente ocurrido el pasado 19 de junio en el Valle de Galwan, en la sección occidental de la frontera China-India, Zhao expresó que “lo correcto y lo incorrecto de lo ocurrido es muy claro. Nada de la responsabilidad corresponde a China”.

El portavoz refirió que en un primer momento ambas partes acordaron manejar de forma justa la situación que ocasionó este enfrentamiento, distender la situación en el terreno tan pronto como sea posible y defender la paz y la tranquilidad en las zonas fronterizas.

How did the China-India border clash happen? Here is the truth: https://t.co/dXx3qzxs6u

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) June 24, 2020