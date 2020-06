China aseguró que no desea más enfrentamientos con India en la frontera

“En lo que respecta a China, no queremos ver más enfrentamientos” con India, declaró Zhao Lijian , quien aseguró que ambas partes “coinciden en resolver este asunto por medio del diálogo y harán esfuerzos para distender la situación y salvaguardar la paz y la tranquilidad”

China – India – El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, aseguró este miércoles (17.06.2020) que su país “no desea” más enfrentamientos con India, después del incidente militar más grave en décadas protagonizado por tropas de ambos países, potencias nucleares con más de mil millones de habitantes, el pasado lunes en la frontera del Himalaya.

“En lo que respecta a China, no queremos ver más enfrentamientos” con India, declaró el vocero, quien aseguró que ambas partes “coinciden en resolver este asunto por medio del diálogo y harán esfuerzos para distender la situación y salvaguardar la paz y la tranquilidad”. Los dos países se han culpado mutuamente por el incidente, que dejó al menos 20 soldados indios muertos. Hasta ahora, China no ha confirmado si hubo bajas en sus filas, aunque India aseguró que “ambas partes” sufrieron pérdidas humanas.

El portavoz insistió en que las tropas indias habían cruzado ilegalmente la frontera y atacaron el lado chino. Esto habría derivado en una “confrontación física seria entre ambos lados que causaron muertos y heridos”, aunque no entró en detalles. Añadió que es importante que India “contenga rigurosamente las tropas del frente, no crucen ilegalmente la frontera y no adopten acciones unilaterales que compliquen la situación fronteriza”.

“No será en vano”

Nueva Delhi y Pekín habían tenido ya una escaramuza hace un mes y mantienen varios conflictos territoriales en sus casi 4.000 kilómetros de frontera, con momentos de tensión en el pasado, uno de los más graves recientemente en 2017 en la zona de Doklam. En estos momentos, la situación en la frontera es “tranquila y está bajo control”, aseguró el portavoz chino.

Diversas autoridades indias han llamado al primer ministro, Narendra Modi, a responder al menos con sanciones económicas a lo ocurrido. La muerte de 20 soldados, 17 de ellos heridos en los enfrentamientos que no sobrevivieron a las bajas temperaturas de la región, ha causado hondo impacto en el país. Modi, por medio de un discurso televisado, dijo en horas de la tarde que la muerte de los militares “no será en vano”.

“Quiero asegurarle al país que el sacrificio de nuestros soldados no será en vano. Para nosotros, la unidad e integridad del país es lo más importante. India quiere la paz, pero es capaz de responder si es provocada”, sostuvo. Modi llamó a todos los partidos del espectro político a una reunión este viernes para analizar el tema.

