¡Casi nos choca! La Nasa no logró detectar a tiempo un asteroide que «rozó» la Tierra (+video)

El objeto, inicialmente catalogado como ZTF0DxQ y ahora conocido para los astrónomos como 2020 QG, voló a 2.950 kilómetros de la Tierra el pasado 16 de agosto

EE.UU.- Un asteroide del tamaño de un auto ha pasado a la distancia más corta jamás registrada sin impactar en nuestro planeta.

El objeto, inicialmente catalogado como ZTF0DxQ y ahora conocido para los astrónomos como 2020 QG, voló a 2.950 kilómetros de la Tierra el pasado 16 de agosto.

Se trata del asteroide conocido más cercano que no ha impactado en la Tierra, según informa Space.com citando a representantes de la NASA.

Lea también: La NASA está en la búsqueda de voluntarios para pasar ocho meses en una nave espacial simulada

El evento resultó ser una sorpresa, ya que nadie lo había esperado. De hecho, el objeto fue detectado por el Observatorio Palomar en San Diego (EE.UU.)unas 6 horas tras el acercamiento.

“El asteroide se aproximó sin ser detectado desde la dirección del Sol. No notamos su llegada”, dijo a Business Insider Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA.

El director confirmó que el evento es el “más cercano jamás registrado” si se descartan “unos pocos asteroides que han impactado en nuestro planeta”.

El asteroide, que pasó a una velocidad de 44.440 km/h, mide entre 3 y 6 metros de diámetro. Por lo tanto, no puede considerarse como potencialmente peligroso, puesto que la NASA clasifica como tal cualquier objeto de un tamaño superior a los 150 metros y que se aproxime a la Tierra a menos de 7,5 millones de kilómetros.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA

— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020