Canciller colombiano confirmó la reunión de Petro con Rosales y afirmó que también lo hizo con Machado

Las reuniones de Petro fueron cuestionadas por integrantes de la Plataforma Unitaria, que agrupa a un sector de la oposición venezolana y no ha mostrado apoyo formal a la candidatura de Rosales

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó este jueves que el presidente Gustavo Petro se reunió con el gobernador y candidato presidencial venezolano, Manuel Rosales, en busca de afinar la propuesta de «paz política» para el país.

«Es un diálogo muy sincero lo que ha planteado el Presidente en el marco de la paz política y ha hablado con todos los sectores. Obviamente, en las relaciones de Gobierno tuvo una reunión con el presidente Maduro, en las relaciones de buscar la paz política habló con el principal candidato registrado de la oposición y eso es un avance importante», dijo Murillo en entrevista para la W Radio Colombia.

Lea También: Petro se reunió solo con Rosales y provocó malestar en la Plataforma Unitaria

Reconoció que no tiene toda la información sobre las reuniones que sostuvo Gustavo Petro en Venezuela, más allá de lo informado oficialmente, pues no ha conversado a fondo sobre el asunto con el Mandatario colombiano.

Las reuniones de Petro fueron cuestionadas por integrantes de la Plataforma Unitaria, que agrupa a un sector de la oposición venezolana y no ha mostrado apoyo formal a la candidatura de Rosales.

El canciller Murillo insistió en que el gobierno colombiano tiene comunicación permanente con la oposición, y él mismo ha sostenido conversaciones con la dirigente María Machado, que fue impedida de inscribirse como candidata de la Plataforma Unitaria a las presidenciales del 28 de julio por una inhabilitación administrativa.

«Nosotros nunca hemos desconocido el sector de María Corina Machado, hemos tenido conversaciones (…) Yo he conversado de manera muy confidencial con María Corina Machado y yo también he tenido en esos canales conversaciones con representantes de ese sector como las he tenido con representantes de otros sectores», comentó.

El Gobierno colombiano, señaló Murillo, tiene comunicación «con todos los sectores. Escuchamos obviamente los planteamientos que nos hacen, transmitimos esos planteamientos, pero respetando las decisiones».

Dijo que su país quiere «la mejor solución para Venezuela por los venezolanos», al tiempo que destacó que deben tener una posición «muy prudente» y a través de canales diplomáticos para alentar esa paz política.