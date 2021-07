Calculan que la ola de calor extremo en Canadá pudo causar la muerte de mil millones de animales marítimos

La ola de calor sin precedentes que golpeó el oeste de EE.UU. y Canadá a finales de junio, habría causado la muerte de más de mil millones de animales marítimos, según estiman los expertos

La ola de calor sin precedentes que golpeó el oeste de EE.UU. y Canadá a finales de junio, habría causado la muerte de más de mil millones de animales marítimos, según estiman los expertos.

La semana pasada, temperaturas récord de casi 49 °C originaron cientos de incendios y al menos 500 muertes en varias regiones de EE.UU. y de Canadá. La ‘cúpula de calor’ hizo que cientos de almejas se cocieran en una playa de Washington a causa de las altas temperaturas.

Un biólogo canadiense de la Universidad de Columbia Británica, Christopher Harley, detectó con su equipo un fenómeno similar en la playa de Vancouver, Canadá, donde miles de mejillones, almejas y estrellas del mar se estaban pudriendo en la playa.

Aunque animales marítimos como los mejillones pueden soportar temperaturas de hasta 30 °C por un corto período de tiempo, el calor extremo combinado con mareas bajas los expusieron a temperaturas extremadamente peligrosas, asegura Harley.

«Un mejillón en la orilla es, en cierto sentido, como un niño dejado en un coche en un día caluroso», dice Harley. «Están a merced del medio ambiente», concluye.

Al multiplicar el número de animales muertos encontrados en una zona pequeña por el tamaño del hábitat, Harley calculó que más de mil millones de animales habrían muerto por el calor. Según el científico, una muerte tan masiva de mejillones y de almejas, que filtran el agua, afectará irremisiblemente a su calidad.

Si bien el número de mejillones puede recuperarse en aproximadamente dos años, otros animales marítimos como las estrellas del mar se reproducen más lentamente. Además, el biólogo estima que olas de calor extremo azotarán el mundo más a menudo, siendo cada vez más fuertes.

«Muchas de las especies no podrán seguir el ritmo del cambio. Los ecosistemas cambiarán de un modo realmente difíciles de pronosticar», augura Harley.

