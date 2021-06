Ola de calor en Canadá ha cobrado más de 200 vidas

Una ola de calor que ha alcanzado máximas cercanas a los 50 grados centígrados se ha cobrado la vida de al menos 233 personas

Una ola de calor que ha alcanzado máximas cercanas a los 50 grados centígrados se ha cobrado la vida de al menos 233 personas en la provincia de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, en los últimos cuatro días.

La mayoría de las víctimas son personas mayores que han sufrido muertes súbitas a causa de las altas temperaturas, algo que los expertos advierten seguirá pasando bajo las actuales condiciones meteorológicas.

Los aspersores de agua en los parques y espacios abiertos se están llevando el protagonismo estos días en el oeste de Canadá. Miles de personas intentan combatir así a una repentina ola de calor.

«Desde el inicio de la ola de calor a finales de la semana pasada, los servicios forenses han observado un significante aumento de las muertes en las que se sospecha ha contribuido el calor extremo», sostuvo Lisa Lapointe, directora forense de Columbia Británica a través de un comunicado.

Una cifra que se espera que siga aumentando si las temperaturas extremas, la intensa humedad y las condiciones meteorológicas no dan tregua.

En el caso Vancouver, la mayor ciudad de la Columbia Británica, la policía aseguró haber respondido más de 65 llamadas por muertes súbitas desde el viernes 25 de junio.

Ante esta situación, la unidad de Vancouver anunció que está desplegando a docenas de patrulleros extra para atender a las llamadas de emergencia por la ola de calor.

También recomendó a los ciudadanos dedicar especial atención y cuidado a aquellos familiares y amigos que puedan ser especialmente vulnerables al calor.

«Vancouver nunca ha experimentado calor como este y, desgraciadamente, docenas de personas están muriendo por esta causa. Nuestros oficiales se encuentran al límite, pero estamos haciendo todo lo posible para que la gente esté a salvo», señaló el portavoz de la Policía de Vancouver, el sargento Steve Addison, al respecto.

Algunas ciudades habilitaron centros con aire acondicionado para que la gente pueda acudir a refrescarse, ya que zona es templada en verano y la mayoría de domicilios no cuentan con este tipo de instalaciones.

La causa de este intenso calor en Canadá -que supera al de algunas zonas de Dubai- se debe a la alta presión estática, que a su vez ha provocado un fenómeno conocido como «domo de calor».

Cuanto más dure este patrón de alta presión, más larga será la ola de calor y los termómetros pueden seguir aumentando día a día.

Este martes, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió de que «las temperaturas extremas representan una gran amenaza para la salud de las personas, la agricultura y el medio ambiente». Y estiman que será un fenómeno cada vez más recurrente.

#VPDNews: Vancouver Police are redeploying dozens of officers and are pleading for people to only call 9-1-1 during emergencies, as heat-related deaths have depleted front-line resources and severely delayed response times throughout the city. https://t.co/vjlLB9YmO2 pic.twitter.com/VqkE7juEtP

— Vancouver Police (@VancouverPD) June 29, 2021