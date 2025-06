Bukele: «Me tiene sin cuidado que me llamen dictador»

«Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero que me llamen dictador pero que los salvadoreños podamos vivir al n en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en resultados», afirmó Bukele

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, restó importancia el domingo a las críticas a sus medidas y afirmó que «me tiene sin cuidado que me llamen dictador», al presentar ante el Congreso su informe de labores del primer año de gobierno de su segundo mandato.

Lea También: El Salvador de Bukele aprobó una «ley mordaza» contra organizaciones y prensa independiente

«Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero que me llamen dictador pero que los salvadoreños podamos vivir al n en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en resultados», afirmó.

También criticó a organizaciones civiles y los reportes de la prensa nacional e internacional que lo han acusado de violaciones de los derechos humanos desde el Estado, capturas arbitrarias y persecución de activistas.

«Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar ¿cómo vamos a combatir la corrupción si toda la oposición tiene inmunidad?», argumentó.