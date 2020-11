Ataque con cuchillo cerca de la Casa Blanca dejó al menos cuatro heridos

Según medios locales, las víctimas del ataque con cuchillo son miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys (‘Chicos Orgullosos’, en inglés)



La Policía de Washington D.C. comunicó que se produjo un apuñalamiento este miércoles cerca de la Casa Blanca, dejando 4 heridos.

Los uniformados señalaron que están buscando a 3 sospechosos.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife

— DC Police Department (@DCPoliceDept) November 4, 2020