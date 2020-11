Varias manifestaciones a lo largo de EE.UU. desemboca en choques y detenciones

Se registran manifestaciones en medio de las elecciones presidenciales, cuando el recuento aún no arroja un ganador

Varias manifestaciones multitudinarias se registraron la noche del martes y la madrugada de este miércoles en algunas ciudades de Estados Unidos, mientras el país celebraba su jornada electoral. En algunas urbes se produjeron enfrentamientos con la Policía y detenciones.

En Seattle, se celebraron dos protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

Según la Policía local, los uniformados ordenaron a los manifestantes dispersarse y a continuación detuvieron a 8 personas por crear obstáculos, atacar a un policía y conducir de manera peligrosa, entre otros delitos.

Demonstration at Mercer St and Terry Ave headed EB. Use alternate routes. pic.twitter.com/2FgJXPumjv — SDOT Traffic (@SDOTtraffic) November 4, 2020

Asimismo, una persona fue aprehendida por dañar un parquímetro con un martillo.

En Washington D.C., cientos de personas se concentraron en la plaza Black Lives Matter, frente a la Casa Blanca, donde se produjeron otros dos arrestos.

También se registraron movilizaciones en otras zonas cercanas. En las redes sociales se difundió un video que muestra cómo una bandera estadounidense fue quemada cerca de la Casa Blanca.

American flag set on fire a few blocks from the White House here at the protests #DCprotests #washington #DC pic.twitter.com/WMSBXJvzbq — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 4, 2020

Además, la Policía de Washington D.C. comunicó que se registró un apuñalamiento y que está buscando a los responsables. Mientras tanto, se reportó que las víctimas del ataque fueron 4 miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys (‘Chicos Orgullosos’, en inglés).

El Departamento de Policía de Los Ángelesreportó que varios residentes salieron a las calles, conformando una multitud “grande e ingobernable”, por lo que la declararon “una reunión ilegal” y trataron de ponerle fin.

Aproximadamente 40 personas fueron detenidas por “bloquear vías del tren” y no dispersarse, comunicaron las autoridades.

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order in the area of Pico & Figueroa northwest corner. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/SwNRsznqE2 — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020

En Nueva York también hubo manifestaciones, donde sus participantes expresaron su rechazo a las políticas del presidente Trump.

En Raleigh (Carolina del Norte), los manifestantes participaron “en actividades ilegales, incluidas lanzar fuegos artificiales y otras cosas”, tras lo cual los agentes realizaron 6 detenciones.

En Portland (Oregón), que desde hace meses sigue siendo uno de los epicentros de las protestas contra la injusticia racial, cientos de manifestantes también salieron a las calles la noche de las elecciones presidenciales.

Se reportó que se produjeron enfrentamientos, incluidos algunos con dueños de varios negocios.

Portland: BLM-antifa confront random businesses in SE Portland. The woman with a bullhorn says those inside are looking at her like she’s “an animal” because she’s black. pic.twitter.com/IdRYjdaUUf — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 4, 2020

Al igual que en Washington D.C., un grupo de manifestantes de Portland quemó la bandera estadounidense cerca de la sede del tribunal federal Mark O. Hatfield.

A symbolic end to Election Day in Portland. While chanting, “Black lives matter,” antifa burn a US flag in front of the federal courthouse. In their speeches, they said they will continue fighting regardless of who wins because the real enemy is the US. pic.twitter.com/SQpe8j1LPz — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 4, 2020

Las movilizaciones se celebraron en medio de elecciones presidenciales, en las que el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden pugnan por los 270 votos electorales para hacerse con la victoria.

De acuerdo con las proyecciones de Fox News el candidato demócrata tiene 238 votos frente a los 213 de Trump, mientras que la CNN indica un margen más pequeño de 224 frente a 213 y The New York Times: 227 frente a 213.