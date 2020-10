Atacaron a escoltas de la exsenadora Piedad Córdoba en Bogotá (+video)

Se desconoce la identidad de los sujetos que dispararon. Piedad Córdoba dice que no fue un intento de robo

Unos sujetos impactaron con armas de fuego la camioneta blindada en la que se movilizaban los escoltas de la exsenadora Piedad Córdoba justo minutos después de que el esquema de seguridad, de la también abogada, saliera de su casa en Bogotá.

Los hechos se registraron en la noche de este miércoles 30 de septiembre.

Según pudo establecer el Notámbulo de City Tv, el carro en el que se movilizaba el escuadrón fue atacado en la localidad de Kennedy, donde reside uno de los escoltas.

“Mi compañero me deja en la casa, me bajo. Llegó un jeta negro, nos sacan armamento. Llegan por detrás cinco personas más armadas, yo me hago a un lado, porque me ponen un arma en la cabeza”, contó uno de los escoltas. Los señalados se robaron un arma de dotación y dispararon contra el vidrio lateral de la camioneta.

Al momento del ataque, la exsenadora Piedad Córdoba no iba en la camioneta.

Este es el vehículo blindado asignado a la seguridad de Piedad Córdoba, en la ventanilla del conductor se aprecia el impacto de bala. pic.twitter.com/epPYjW9cyr — Eduardo Lopez Hooker (@elhooker) October 1, 2020

Las autoridades lograron la captura de una de la persona que disparó contra los hombres que hacen parte del esquema de seguridad de Córdoba. El hombre trató de huir y se ocultó en un parqueadero en Patio Bonito. La Policía logró ubicarlo, recuperó el arma y, ahora, el hecho es materia de investigación.

“Se recolectaron testimonios y registros fílmicos para lograr la identidad de los sujetos que participaron de este hecho”, explicó el Coronel William Arias, Comandante de la Policía en la localidad de Kennedy.

Este jueves en la mañana, en entrevista con la emisora W Radio, Piedad Córdoba habló al respecto. “Fue muy parecido a cuando me secuestraron”, dijo la exsenadora, quien señaló, además, que “no fue ningún intento de robo”.

“No me voy a callar. Hoy iba a ir la UNP a denunciar unos mensajes y llamadas que me han hecho”, manifestó Córdoba. Y segundos después agregó: “No puedo quedarme callada ante la injusticia, no estoy aspirando a la política (…), sé quién ordenó la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y tengo las pruebas, lo hablaré ante la Comisión de la Verdad”.

Piedad Córdoba: ataque a mi escolta fue un atentado

En su cuenta de Twitter, la también ex candidata a la presidencia dijo: “Medellín 2019, entran a mi casa, apuntan a mi hijo con un arma. ‘Fue un atraco’. Bogotá 2019, entraron a mi casa y se llevan computadores. ‘Un atraco’. Anoche 8 hombres disparan y se llevan un arma. ‘un atraco’. Una de dos, o los atracadores andan con mi foto, o no son ‘atracos'”.

“Piensen en un país donde una pueda ser la voz más critica y poder ir por la calles sin necesidad de escoltas, usar el celular sin el temor a que este chuzado, mirar a los hijos sin aterrarse con el solo pensar que les pueda pasar algo… ese el país que hay que construir”, escribió este jueves en otro tuit.

Medellín 2019, entran a mi casa, apuntan a mi hijo con un arma. "Fue un atraco" Bogotá 2019, entraron a mi casa y se llevan computadores. “Un atraco” Anoche 8 hombres disparan y se llevan un arma. “un atraco” Una de dos, o los atracadores andan con mi foto, o no son "atracos" — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) October 1, 2020

Piensen en un país donde una pueda ser la voz más critica y poder ir por la calles sin necesidad de escoltas, usar el celular sin el temor a que este chuzado, mirar a los hijos sin aterrarse con el solo pensar que les pueda pasar algo… ese el país que hay que construir!!!!! — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) October 1, 2020

Estos hechos han provocado distintas reacciones. Una de las primeras en pronunciarse fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en su cuenta personal en Twitter escribió: “Un abrazo para la exsenadora Piedad Córdoba (…) Investigaremos a fondo los móviles de los delincuentes y los someteremos a la Justicia”.

Córdoba le respondió a López: “Agradezco las manifestaciones de solidaridad, como siempre es lo que me reconforta cuando estas cosas mortifican tanto. A la alcaldesa @ClaudiaLopez un abrazo de vuelta”.

Esta mañana, el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, aseguró que la Policía ya adelanta investigaciones de lo ocurrido.

Un abrazo para la ex Senadora Piedad Cordoba.@PoliciaBogota capturó a uno de los delincuentes que intentaron un hurto a su equipo de escoltas. Ellos están a salvo y Piedad también. Investigaremos a fondo los móviles de los delincuentes y los someteremos a la Justicia. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 1, 2020