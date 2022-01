Ascendió a 10 el número de personas fallecidas tras desplome rocoso en Brasil

El desplome ocurrió en el lago Furnas, un punto turístico del municipio de Capitólio (sureste), cuando un bloque de piedra de grandes dimensiones cayó desde una altura de cinco metros sobre cuatro embarcaciones

Diez personas ha muerto y 30 han resultado heridas después de que una enorme pared rocosa de un cañón se precipitara este sábado sobre unas lanchas turísticas en un lago del estado brasileño de Minas Gerais, que sufre un fuerte temporal de lluvias en los últimos días, de acuerdo a la más reciente actualización del Cuerpo de Bomberos.

Según esa organización, los equipos de rescate localizaron los cuerpos de los dos últimos desaparecidos reportados en la zona del accidente, que tuvo lugar en el municipio de Capitólio.

El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informó inicialmente de 20 desaparecidos, pero horas después redujo sustancialmente esa cifra tras contactar con buena parte de esas víctimas que habían sido rescatadas con vida por otras embarcaciones.

El accidente ha dejado además una treintena de heridos, la mayoría leves, aunque cuatro de ellos necesitaron ser hospitalizados.

Ocurrió sobre las 11.00 hora local (14.00 UTC) en el lago Furnas, un punto turístico del municipio de Capitólio (sureste), cuando un bloque de piedra de grandes dimensiones cayó desde una altura de cinco metros sobre cuatro embarcaciones, de las que dos fueron impactadas de lleno.

Las autoridades brasileñas sospechan que las fuertes precipitaciones de los últimos días presionaron las paredes del cañón, lo que pudo haber provocado el deslizamiento.

Hoje (09), a Marinha permanece com as operações de buscas pelas vítimas do acidente ocorrido na manhã de ontem, em Capitólio (MG). Uma equipe de 20 militares e 7 embarcações continua atuando no local em coordenação com órgãos municipais e estaduais. pic.twitter.com/JLEkL2sVVT

— Marinha do Brasil (@marmilbr) January 9, 2022