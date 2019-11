Alcalde de Bogotá denunció complot contra el país y la ciudad

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, dijo que se planeó una “campaña de terror” para generar el miedo a la población, lo que obligó a varios vecinos a realizar turnos nocturnos para proteger sus hogares

Colombia- Tras la jornada de toque de queda que se vivió entre la noche de este viernes y la mañana de hoy en Bogotá, Enrique Peñalosa, alcalde de la capital colombiana, denunció que detrás de las manifestaciones y los hechos de violencia existe un “complot” de un grupo que quiere “desestabilizar el país”.

Luego de numerosas denuncias que se hicieron en la noche de viernes, en las que se señalaban que ocurrirían supuestos actos vandálicos contra hogares., los vecinos se desplegaron para defender sus hogares.

En una intervención en la que dio un balance del toque de queda, Peñalosa indicó que hay una “organización de alto nivel que esta interesada en que la ciudad no funcione”. “Yo quisiera decirles (a los ciudadanos) que todo está bien, lamentablemente tengo que decirles que tenemos que prepararnos (…) aquí hay una organización de alto nivel interesada en que la ciudad no funcione, en que los ciudadanos no puedan ir al trabajo, interesados en que nos dividamos”.

El alcalde calficó los hechos vandálicos como una “campaña de terror” y afirmó que esa es la estretagia que utiliza ese grupo para generar miedo en la población y desestabilizar al país. Peñalosa aseguró que mediante un sistema de georreferencia de las llamadas se habría identificado, que quienes buscaban generar el pánico local, se movieron como una circunferencia por la capital. “Identificamos la circunferencia a lo largo de la ciudad”, informó.

Destacós que no se trata de jóvenes que están llevando a cabo manifestaciones espontáneas, sino que “hay unos grupos politiqueros interesados en desestabilizar el país, en que nuestra ciudad de 8 millones de personas no funcione, en que los ciudadanos no puedan ir al trabajo”, expresó.

Laa también: Tres muertos y siete heridos dejó ataque con explosivos en Colombia

El secretario general de la alcaldía, Raúl Buitrago, dijo que en 612 llamadas realizadas al número de emergencias, se identificó un patrón que muestra la forma en que se sembró el pánico en Bogotá.

El análisis identificó que las emisiones telefónicas provenían de las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá y Fontibón. El miedo a posibles saqueos generó la alarma en los habitantes de la capital y obligó a varios vecinos a coordinarse y hacer turnos para vigilar los alrededores, dijo. Buitrago.

El secretario genetal dijo que no se han registrado hurtos en las zonas amenazadas. Finalmente agregó que van a “enfrentar días difíciles, pero unidos vamos a ganar”.

Foto: Agencia