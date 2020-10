Al menos 39 muertos y más de 880 heridos: los estragos que causó el potente terremoto que sacudió Turquía y Grecia

Se ha reportado que 2 niños murieron en la isla griega de Samos por la caída de un muro tras el terremoto

El potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió este viernes las costas de Turquía y a las islas griegas del Egeo, ha causado daños materiales considerables en distintas localidades.

Lea también: Fuerte sismo en el mar Egeo dejó al menos 14 muertos y cientos de heridos Turquía y Grecia (+fotos y videos)

El Ministro de Medio Ambiente y Planificación Urbana de Turquía, Fatih Kurum, declaró que hay gente atrapada bajo los escombros en la ciudad de Esmirna, una de las localidades donde más fuerte se sintió el temblor.

Al menos 37 personas han muerto y más de 880 han resultado heridas en Esmirna por el sismo, según dieron a conocer las autoridades turcas de desastres. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan también dio a conocer que 103 personas fueron rescatadas.

Adicionalmente se ha reportado que 2 niños fallecieron en la isla griega de Samos por la caída de un muro tras el movimiento telúrico.

6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey.

Takr care, best wishespic.twitter.com/YxHSTlJEsR — avi scharf (@avischarf) October 30, 2020

Según el Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM), el foco del sismo se localizó a 10 kilómetros de profundidad en el archipiélago Dodecaneso. Se sintió en Estambul, Atenas y otras ciudades cercanas. Desde entonces, se han reportado al menos seis réplicas en los siguientes 30 minutos.

Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) calculó que el sismo alcanzó una magnitud de 7,0 y situó su epicentro a unos 14 kilómetros de la localidad Néon Karlovásion, en Grecia.

En algunos videos compartidos en redes sociales se observa una nube de polvo entre las edificaciones poco después del temblor.

VIDEO 3: Heart-wrenching scenes from #Izmir, Turkey after a strong earthquake hit the region – The earthquake also hit #Samos, #Greece pic.twitter.com/UYofFzMEcv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020

Un video grabado por un transeúnte muestra el momento exacto en el que un edificio de unos ocho pisos de desploma al tiempo que se escucha el grito de personas aterradas.

They moment a building collapsed in Izmir, Turkey due to today’s earthquake –

‌ pic.twitter.com/Ugp9Ta8TH1 — Suribelle (@Suribelle1) October 30, 2020

Las imágenes posteriores al terremoto muestran edificios destruidos mientras la gente camina entre los escombros intentando removerlos.

OMG #Izmir earthquake is so awful 😢😢

Praying for all those poor ppl under the rubble🙏🏻🙏🏻 Hope they will be saved and still alive🙏🏻🙏🏻

Praying for you🙏🏻🙏🏻🙏🏻😢🤧#deprem pic.twitter.com/cMEXXu1ajH — 🕊d.i.l.a🕊 (@x_dila_x) October 30, 2020

PHOTO: Severe damage reported on the island of Samos, resident says ‘it was like a car crashed into me at full speed” pic.twitter.com/Zmnsydz2MC — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) October 30, 2020

Los habitantes de Turquía también han observado un pequeño tsunami en las costas e incluso se reportó una inundación en el distrito de Seferhisar.

Además, hubo reportes de que el movimiento telúrico ocasionó un minitsunami en la isla griega de Samos, territorio en el que también se han registrado daños materiales. Las autoridades emitieron una advertencia de tsunami, y se les dijo a los residentes del área de Samos que se mantuvieran alejados de la costa.

El gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, señaló que no se han reportado informes negativos en la ciudad.

Por su parte el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, transmitió su apoyo a los ciudadanos afectados y aseguró que el Gobierno trabajará para remediar las consecuencias del terremoto. “Actuamos para iniciar el trabajo necesario en la región con todas nuestras instituciones y ministros relevantes”, tuiteó el mandatario.