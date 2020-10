Fuerte sismo en Turquía y Grecia dejó al menos 12 fallecidos y cientos de heridos (+fotos y videos)

Un terremoto de magnitud entre 6,6 y 6,8 en la escala de Richter ha sacudido la isla griega de Samos, en el este de Grecia, y la costa egea de Turquía. Las autoridades turcas han informado de al menos seis fallecidos en Esmirna.



Los medios locales hablan de importantes daños materiales tanto en Grecia como en Turquía, que incluyen el derrumbe de varios edificios. En Grecia, el seísmo alcanzó una magnitud de 6,6 en la escala Richter y se produjo a las 13.51 hora local (11.51 GMT), según ha informado el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas. Los medios locales mencionan que el instituto ha elevado la magnitud a 6,7.





El seísmo se sintió en Turquía con una magnitud de 6,8, según la agencia oficial Anadolu, que ha asegurado que afectó a la costa egea, causando graves daños materiales. Según ha informado el servicio de emergencias turco AFAD, al menos seis personas han muerto y otras 202 han resultado heridas en la ciudad turca de Esmirna. La labores de rescate, coordinadas por AFAD, están en marcha en más de una decena de edificios dañados.

Lea también: Al menos 21 muertos y más de mil heridos por terremoto en Turquía (+VIDEO)

En el caso de Grecia, varios testimonios de isleños en la televisión pública helena, ERT, mencionan importantes daños materiales en la zona. Además, el temblor provocó varios pequeños tsunamis, que inundaron muchos comercios situados en el paseo marítimo y encharcaron las vías más cercanas a la costa de Samos.



El epicentro del movimiento telúrico se encuentra en el mar Egeo, a unos 17 kilómetros del distrito de Seferihisar, en la ciudad turca Esmirna. El temblor se ha notado en gran parte de las provincias del oeste de Turquía y en las cercanas islas griegas.

“Hay edificios que se han derrumbado, pero por ahora no podemos hablar de heridos o muertos. Lo estamos investigando”, ha señalado a Efe por teléfono Büsra Gökçe, funcionaria del ayuntamiento de Esmirna. Por su parte, la emisora CNNTürk informa sobre cinco fuertes réplicas del terremoto.



“Estaba en un restaurante. Estamos terriblemente conmocionados. Salimos corriendo, un edificio se ha derrumbado ante mis ojos”, señala a Efe por teléfono el empresario Özgür Aktepe, residente en Esmirna.

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

pic.twitter.com/N3jtys3ns2