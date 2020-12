¡Al mejor estilo de Rápidos y furiosos! Roban equipos electrónicos de camiones en marcha

Se prevé que este tipo de asaltos a camiones puedan intensificarse con la aproximación de las fiestas de Navidad y Año Nuevo

En las carreteras del Reino Unido, unos delincuentes están asaltando al estilo de las películas de ‘Rápidos y Furiosos’ camiones en pleno movimiento que transportan artículos electrónicos como teléfonos inteligentes, consolas PlayStation o televisores, informa el periódico The Times.

En los robos intervienen al menos tres automóviles: el primero se pone delante del objetivo y el segundo a un costado, evitando que el camión, que se desplaza a velocidades de hasta 80 km/h, pueda realizar maniobras de adelantamiento. Mientras, el tercer vehículo se pone en la parte trasera y por su techo corredizo sale un delincuente equipado con herramientas para forzar la puerta del furgón.

