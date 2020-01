Ábalos admitió que se vio con Delcy Rodríguez en Madrid

Ábalos insistió quue no abordará ningún tema sobre la visita de Delcy Rodríguez, porque aseveró que “no tiene ningún tema que abordar con ella”

Madrid- El ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró que el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le informó de la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le pidió que “procurara” que no bajase del avión.

Ábalos explica en una entrevista en el diario español La Razón que el pasado lunes acudió al aeropuerto Madrid-Barajas en coche particular y no en calidad de ministro a recibir al titular de Turismo venezolano, Félix Plasencia, que iba a visitar la feria de turismo Fitur, y que en el camino al aeropuerto recibió una llamada de su compañero de gabinete.

Según Ábalos, Marlaska le comunicó que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, había recibido una comunicación de la embajada venezolana en la que se informaba de la presencia de Delcy Rodríguez. Y añadió: “Ya que vas, procura que no baje del avión”.

Con estos datos, el ministro de Transporte fue directo a la terminal Ejecutiva y se acercó al avión, que informó “era alquilado, privado”, sin la intención de encontrarse con la vicepresidenta, pero fue Plasencia el que le solicitó que la saludara.

“Por lo tanto, no hubo tal reunión. Le recordé que no podía entrar en suelo español dadas las sanciones de la Unión Europea, que no pesan sobre Plasencia”, dijo el ministro. A lo que Rodríguez respondió que ella “seguía para Turquía”.

Lea también: Aseguran que Delcy Rodríguez visitó España a pesar de tener prohibido ingresar a UE

“Las cosas a veces son más sencillas, elementales y vulgares. Fui a recibir a una persona que conozco y me encuentro con este bochinche (lío)2, lamentó.

Ábalos insistió quue no abordará ningún tema sobre la visita de Delcy Rodríguez, porque aseveró que “no tiene ningún tema que abordar con ella”.

Cuando la agencia EFE le preguntó por qué será la ministra de Exteriores y no el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien reciba al diputado venezolano, Juan Guaidó; Ábalos respondió que tanto él como el presidente del Gobierno han hablado con el líder opositor “en muchas ocasiones”.

En su opinión, dada la posición especial de España con América Latina, el país “debe equilibrar más que otros” y con Venezuela deben ser más “exquisitos” si queremos una solución pacífica.

Piden respuestas

El encuentro del ministro español de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid, dejó sorprendido a las autoridades de EE.UU., quienes aseguraron “tener muchas preguntas” que están tratando de aclarar con el Ejecutivo español.

“Es sorprendente que esto venga del Gobierno español”, afirmó en declaraciones a la prensa la encargada de Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filipetti.

La presencia de Rodríguez en Madrid va contra las sanciones que la Unión Europea (UE) impuso a 25 personalidades venezolanas para impedirles viajar a territorio comunitario.

Por su parte, la oposición española, liderada por el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos, exigió una explicación del ministro de transporte español ante el Congreso, sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, aseguró ayer viernes, que si es demostrada la reunión con la vicepresidenta, Ábalos debe dimitir a su cargo. Asimismo, exigió que Pedro Sánchez, gobernante español brinde explicaciones acerca del acontecimiento.

“Pedro Sánchez debe dar explicaciones. Los españoles no merecemos que el Gobierno nos mienta. No puede ser que algo que está preocupando a nuestros socios comunitarios se oculte. Si se acaba demostrando que se reunió, Ábalos no puede seguir un día al frente del ministerio” manifestó.

Foto: Agencia