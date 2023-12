Las cifras del Referendo y la preocupación

Las cifras dadas por el estrenado presidente del CNE en su primera alocución, resultan confusas, increíbles y preocupantes, en lo político y geo estratégico.

Llama la atención, en primer lugar, que el termino utilizado fue 10 millones 554 mil 320 votos; votos, no votantes, con lo que se genera la confusión si ese número debemos dividirlo entre las 5 preguntas que nos daría una participación de 2,1 millones de electores, cifra mucho mas ajustada a lo que estuvo a la simple vista de todos en cuanto a participación, o si realmente votaron 10.554.320 electores.

Elvis Amoroso tampoco compartió el porcentaje de abstención del electorado, que habría aclarado esta «duda razonable» sobre cuántos electores votaron realmente.

Ahora, si damos por buenas la cifras y leemos que votaron 10.554.320 de personas, resulta que la abstención de los electores habilitados para votar fue superior al 50 por ciento (de acuerdo a datos del CNE, unos 20.694.124 electores inscritos estaban aptos para participar en el referendo consultivo), lo que deja en entredicho el patriotismo de la mitad de la población, la organización del PSUV, el poder de convocatoria y la calidad del mensaje propagandístico y de los medios utilizados para su difusión del evento consultivo.

De cualquier modo, el resultado del referendo comenzó a tener sus implicaciones a nivel internacional en voz del presidente Guyanés, Irfaan Ali, presidente de Guyana, quien señaló, el mismo domingo 3 de diciembre, en una transmisión televisiva para su país, que «no hay nada que temer» por el referéndum de Venezuela, después que su preocupación inicial lo llevó a recurrir a la Corte Internacional de Justicia para que impidiera su realización. Ver el estado de los centros directamente o a través de espías (observadores) que seguramente envió, recuperó su confianza ante la evidente precariedad del compromiso Con el Esequibo de nuestra población, que tiene problemas mucho mas apremiantes que resolver

Veamos ahora el resultado «oficial» a lo interno.

El alegato de que mas de 10 millones de venezolanos dieron su opinión (la cifra es incuestionable pues no hubo observadores independientes ni los rectores que representan a la oposición la han cuestionado), le da al gobierno la fortaleza popular para refrendar lo que la Constitución Nacional Bolivariana establece sobre la protección del territorio y sin duda usará estas cifras para arreciar su lenguaje y su actitud, hasta ahora netamente diplomática, y podría estar tentado a acoger lo que muchas voces aconsejan, desde todo el espectro político nacional, a incrementar la presencia militar en la frontera, incorporar las aguas del territorio en reclamación al patrullaje de nuestra marina de guerra, y hasta la colonización de alguna porción del territorio Esequibo por nacionales fuertemente adoctrinados y cedulados.

El referendo volvió a dividir a la oposición después de la Primaria que eligió María Machado como la abanderada de la candidatura opositora mayoritaria, y la vuelve a sumir a en un escenario de dimes y diretes, descolocándolos, otra vez, de cara al 2024. De hecho, Machado a estado de los mas silenciosa después de su triunfo en la consulta primaria; solo se le escuchó para decir que el referendo debía suspenderse, mientras otros opositores otros líderes llamaron a participar.

Estos resultados, a lo interno del PSUV y mas allá del discurso público, debe tener a los altos mandos del chavismo revisando su opciones, tanto en lo político partidista como en su fortaleza para defender el territorio, y revisando la política y estilo comunicacional del gobierno, que se ha volcado a las redes sociales y a los medios 2.0 (mas bien 0.2) que una vez mas han demostrado que no sirven para la comunicación masiva de ideas que deben llegar mas allá de los seguidores, pues este menaje en particular, patriota, debía llegar a todos los estamentos de la sociedad venezolana y no solo a los seguidores de sus cuentas de Instagram, X o TikTok. Las redes sociales, también fracasaron este domingo.

Pedro Pablo Guisandes Arria