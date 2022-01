Venezuela, terreno fértil para los criptomercados

La hiperinflación que viene experimentando Venezuela así como el aumento más modesto de la inflación que se está dando en otros países o regiones ha ayudado mucho al desarrollo de los criptomercados

Si bien es cierto que el conjunto de Hispanoamérica se subió al carro de las criptomonedas más tarde que otras regiones como Asia, Europa o Norteamérica, estos últimos años han sido testigos de cómo el subcontinente en su conjunto, y Venezuela en concreto, se ponían al día en cuanto a la adopción de las criptomonedas se refiere.

El el 2021 ha sido un año especialmente fructífero a este respecto en nuestro país dado que el comercio con estas divisas ha aumentado de forma considerable aunque Venezuela es, de momento, un caso único en el mundo, dado que es un ecosistema cripto en el cual convive una criptomoneda estatal, el Petro (un activo criptográfico respaldado por los recursos naturales del país) y el resto de criptomonedas, las cuales presentan entre sí sustanciales diferencias.

Altcoins vs stablecoins

La primera diferencia que distingue un tipo de criptomonedas de otras, más allá de su valor nominal, es si se trata de una altcoin o una stablecoin.

Una altcoin es una alternative coin y una de sus características más importantes es el hecho de que su precio se mueve libremente sin estar anclada a ningún activo, como pueden ser las materias primas en el caso del Petro o moneda fiat en el caso de las stablecoins.

El término altcoin no debería incluir a criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Litecoin, dado que nació para englobar a las criptomonedas alternativas a estas últimas, pero no es raro encontrar definiciones que las engloban, probablemente porque se da más valor al hecho de que no están respaldadas o ancladas al precio de otro activo, que al hecho de formar parte o no de la primera hornada de criptomonedas.

Las stablecoins por su parte están vinculadas a moneda fiat fuerte, y por lo tanto pueden usarse para ahorrar (ahorros que pueden custodiados por parte del propio poseedor en vez de dejarlos en manos de una entidad bancaria) o para realizar transacciones de forma más barata que utilizando moneda corriente, dado que las transacciones en criptomonedas se verifican utilizando la blockchain, una tecnología llamada a reducir y abaratar los costes burocráticos.

Como se ha visto no todos los tipos de criptomonedas sirven para operar de la misma forma, por ejemplo, la volatilidad intrínseca de las altcoins hace que estas sean ofrecidas para operar en trading online a pesar del riesgo que implica la suma de volatilidad y apalancamiento, mientras que las stablecoins cumplen cometidos más similares a los de las monedas fiat.

2021, un buen año para las criptomercados en Venezuela a pesar de todo

La hiperinflación que viene experimentando Venezuela así como el aumento más modesto de la inflación que se está dando en otros países o regiones que parecían haber dejado totalmente atrás este fenómeno monetario, ha ayudado mucho a la adopción de las criptomonedas, algo que puede resultar paradójico si se tiene en cuenta los vaivenes a los que se ve expuesta su cotización, la cual, si bien ha aumentado de forma exponencial desde su aparición, también ha experimentado caídas dramáticas que desde luego sirven para poner en tela de juicio la utilidad de los criptomercados como reserva de valor.

Según el índice global de Chainalysis, Venezuela ocupa en la actualidad la séptima posición en cuanto a adopción de criptomonedas, muy buena sobre todo si se tiene en cuenta que el índice es global, pero que supone un retroceso desde la tercera posición que venía ocupando anteriormente.

Sin embargo la séptima posición todavía le sirve a Venezuela para mantener su estatus como país hispanoaméricano donde más se han adoptado las criptomonedas, algo que se explica en parte por el hecho de que el gobierno venezolano ha visto siempre con agrado las criptomonedas, en contra de lo que ocurre en otros países de la región como Bolivia o Ecuador, donde las restricciones a este respecto son bastante altas.

Y es que las regulaciones sobre los criptomercados afectan mucho a la adopción de las criptomonedas y el cambio de punto de vista de las autoridades explica que países que contaban con una gran tradición en el uso de estos activos, como venían siendo China o Rusia, hayan pasado de liderar la adopción y compraventa de estos activos a prácticamente desaparecer del radar, mientras que una legislación más amistosa con las criptomonedas o una entusiasta adopción como puede ser la de El Salvador, sin duda funcionan como un potente catalizador para que la población abrace en igual medida este instrumento financiero.