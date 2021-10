Usuarios de BOD continúan sin poder ingresar a la plataforma digital

Pensando en tu privacidad, te invitamos a escribirnos tus dudas e inquietudes a través de la opción de mensajes directos, de esta manera tus datos quedarán resguardados. #PonteEnModoBOD pic.twitter.com/krnnqvfm6I

</

Hace semanas no se puede transferí a otros bancos, no se puede hacer pago móvil y ahora no pasan los puntos. #Bod no tiene derecho a jugar con nuestro dinero

— Adriana Cabeza (@AdrianaMayalid) October 12, 2021