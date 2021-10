BOD no pudo con la reconversión y usuarios denuncian su ineficiencia

Los comerciantes manifiestan que «Quiénes hacemos 2000 bolívares diarios a través del punto de venta, solo puede usar 40 por pago móvil y 80 por punto de venta diario, nuestro dinero queda atrapado mientras el dólar sube. No se puede reponer mercancía ni se puede hacer nada», dijo María Blanco comerciante en las redes.

Aún cunado el Banco asegura en su cuenta en Twitter que ya han solventado la falla, las quejas y el mal servicio persisten, sin que haya nada claro, sobre la situación financiera de la institución bancaria.

Banco BOD, aplicando corralito. Desde el mes 9 y lo a va del mes 10…La respuesta.. problemas de plataforma por la reconversión… hasta cuando tanto descaro..NO se puede tranf. otros bancos, NO pago móvil,No compras c débito..como comerciante c pto vta bod, me tienen quebrado

— lis…. (@lisdelisb) October 12, 2021