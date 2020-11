Sobalvarro: «Presidente Maduro ordene al BCV y al Ministerio de Economía y Finanzas detener la dolarización de nuestra economía»

Explicó que Venezuela tiene también al Petro, por lo que puede respaldar la emisión de dinero en la calle de dos maneras: igualando uno a uno las reservas internacionales con la liquidez monetaria, liberando el encaje legal el BCV e incorporando esos bolívares al sistema financiero

El pasado lunes el reconocido economista Alberto Sobalvarro, diputado constituyente, informó a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor y Canal 11 del Zulia, desde Visión Global que el presidente Nicolás Maduro, debe detener la invasión del dólar y en consecuencia la dolarización de nuestra economía, “vamos a aplicar medidas económicas, a corregir la falta de liquidez monetaria, la cantidad de bolívares existentes en la economía venezolana, hemos hecho una propuesta, sustentada en una investigación, de incorporar a nuestra economía más bolívares, igualando el circulante en la calle tanto en bolívares como en dólares, tomando como parámetro lo que se tiene en reservas internacionales, es decir, si tenemos seis mil quinientos millones de dólares en reserva, emitir igual cantidad (6.500 millones de dólares) al cambio oficial en bolívares, el Banco Central de Venezuela a su vez debe liberar el encaje legal para que el sistema de circulación monetaria no esté restringido, y así, tanto la banca pública como privada puedan tener dinero y de esta manera la clase trabajadora, especialmente del sector público y los pensionados, obtengan un mejor salario y remuneración (superando a los 0,80 centavos mensuales actuales calculados al tipo de cambio paralelo), en torno a unos 135 dólares, obviamente que dicha medida impactará la inflación, habrán algunos desequilibrios, que deberán ser acompañados con ajustes macroeconómicos”

Explicó que Venezuela tiene también al Petro, por lo que puede respaldar la emisión de dinero en la calle de dos maneras: igualando uno a uno las reservas internacionales con la liquidez monetaria, liberando el encaje legal el BCV e incorporando esos bolívares al sistema financiero, requiriéndose para ello pasar el Petro a la administración monetaria que es competencia del BCV, y que sea esta entidad la que a través de un descuento al sistema bancario entre un 5% y 10%, incentive la circulación y usabilidad del criptoactivo soberano, brindando el respaldo en bolívares y con ello un apalancamiento efectivo.

Lea también: Embajadores de Belarús e Indonesia entregan Cartas Credenciales al Presidente Nicolás Maduro

El diputado recalcó que “la política monetaria solo le corresponde al Banco Central de Venezuela, por lo tanto, es imperativo mantener nuestro signo monetario el bolívar”. Indicó que ante esta situación difícil que se vive, Venezuela está en desventaja pues presenta un desequilibrio en la balanza de pagos, dado el nivel de importaciones y la baja en las exportaciones, “estamos en cero, igual en la cuenta de capital, lo cual nos impide cumplir con las obligaciones que tiene la República Bolivariana de Venezuela con el resto del mundo, consecuencia del bloqueo”.

Resaltó que “en estos 21 años de revolución se pueden calcular pérdidas de alrededor de 225 mil millones de dólares, por el robo continuado y las pérdidas derivadas de los actos terroristas para derrocar primeramente al presidente Hugo Rafael Chávez, tales como el paro petrolero del 2002 y las acciones bélicas realizadas, que van desde el golpe hasta querer asesinar al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, seguimos planteando la revisión de la política económica, monetaria y cambiaria, la revisión de las excepciones, el IVA, el ISLR y si las importaciones que se están haciendo cumplen con los tramites y formalidades, es decir, si definitivamente se están pagando los impuestos”.

El economista subrayó “estamos en una grave crisis económica, los trabajadores del sector público, pensionados y jubilados, en este momento, tal cual como amanece el dólar, están ganando prácticamente 0.80 centavos de dólar al mes, eso es grave señor presidente, señora ministra del poder popular para la Economía y Finanzas, existe una página donde el dólar promedio amaneció en 900.200,65 bolívares, es decir, que los trabajadores de la industria petrolera ganan escasamente 1,20 dólares, estamos de acuerdo que sigan los programas sociales del gobierno, pero tenemos que revisar nuestra economía y el comportamiento de la divisa norteamericana, el dólar, no podemos permitir que el bolívar sea sustituido ni estar de acuerdo con la dolarización de la economía, tenemos que regirnos por la constitución, por ello, presidente Maduro ordene al BCV y al ministerio de Economía y Finanzas detener la dolarización de nuestra economía”.

En materia de covid19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia se han visto afectadas 59.070.488 personas en el mundo, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 1.394.694 y se han recuperado 37.213.717. En Venezuela hay un total de 99.835 contagiados, con una cifra de 95.533 personas recuperadas y de 871 fallecidos. En el Zulia se han detectado 8.793 casos de los cuales han fallecido 109 personas.

Sobalvarro

En otro tema, señaló que los venezolanos deben solidarizarse con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que siga solicitando el levantamiento del bloqueo económico bestial que ha impuesto los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo, con el único objetivo de derrocar al jefe de estado, las sanciones económicas, las medidas unilaterales coercitivas que sigue ejerciendo el estado imperial Norteamericano contra Venezuela, “todos los venezolanos tenemos que solicitar que se nos devuelvan los activos confiscados y robados en el exterior, para que el gobierno pueda traer los medicamentos y alimentos que el pueblo necesita”, dijo.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia el economista resaltó que Venezuela está viviendo una crisis económica que en la historia contemporánea, no ha tenido ningún país del mundo, ni en medio de una catástrofe, ni de una pandemia y la guerra, el país tiene la actividad petrolera casi paralizada, se están produciendo apenas unos 400 mil barriles diarios, el parque refinador compuesto por siete refinerías no está en estos momentos en capacidad de producir la gasolina, lubricantes, diésel, gas doméstico, “nosotros lamentable por culpa del bloqueo no estamos satisfaciendo el consumo interno de alimentos y medicinas, todas nuestras cuentas se han visto afectadas porque han sido bloqueadas, confiscadas o robadas desde el exterior, tenemos una caída no solamente en la producción de petróleo, sino también de la producción de alimentos y bienes para satisfacer las necesidades del pueblo”

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el diputado constituyente Alberto Sobalvarro indicó que el cronograma electoral se ha cumplido a cabalidad para celebrar el venidero 6 de diciembre un proceso democrático en el que más de 20 millones de venezolanos escogerán a los 277 diputados que legislarán durante los próximos 5 años en la Asamblea Nacional.