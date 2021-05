Sobalvarro: Las Zonas Económicas Especiales son el soplete para romper las cadenas del bloqueo económico

En la más reciente emisión del programa Visión Global, el economista Sobalvarro dio a conocer importantes declaraciones en cuanto a materia economíca en el territorio venezolano

El pasado lunes el reconocido economista Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido por las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, informó que está en mejores condiciones de salud una vez cumplido el tratamiento en reposo absoluto, aislamiento y bajo estricta observación médica, resaltó “he vencido al Covid por ahora, una experiencia que tenemos que compartir, pues es necesario cuidarnos, protegernos, evitar el contagio con el uso del tapaboca, el distanciamiento, saliendo solo a lo necesario y cumpliendo con las medidas restrictivas y los planes que dicte nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobernador Omar Prieto y demás autoridades”

El economista agradeció a todos por sus oraciones, a su madre, familia, hijos, amigos, personas que trabajan con él en las diferentes actividades que realiza, amigos de la televisión, radio y diarios que publican las notas del programa y a todo el equipo de la dirección de medios de “Visión Global”, especialmente al Licenciado Endrick Gil por hacer posible que saliera al aire la emisión especial número 100. Destacó que por los momentos seguirá en observación médica y volverá a transmitir en vivo cuando lo decida el médico e indicó que está en victoria gracias a Jesús de Nazareth.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que Venezuela sigue presentando cifras favorables en comparación con otros países, desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 152.875.042, de los cuales han fallecido 23.202.699 personas en el mundo.

De igual manera, resaltó que el pasado primero de Mayo se hizo un aumento al salario de los trabajadores, el cual debe salir en gaceta oficial, el nuevo sueldo quedo en 7.000.000,00 de bolívares fuertes y la cesta ticket en 3.000.000,00 para un salario integral de 10.000.000,00 de bolívares, además indicó que el presidente Nicolás Maduro anunció que las prestaciones sociales de los trabajadores del sector público serán ancladas al Petro, enfatizando que “se espera que está semana se termine de definir cuál es la situación real de cómo va a hacer el Gobierno para que los pasivos laborales que tiene la administración pública se puedan indexar de tal manera que el poder adquisitivo de esas prestaciones no quede en el aire”.

Indicó que el diputado Nicolás Maduro Guerra, presentó ante la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, la cual se está debatiendo, propuesta presentada por el presidente Nicolás Maduro a inicios del año 2021, que ayudará a la reactivación de la economía nacional, resaltando que la industria petrolera es un sector vital para llegar a ser una potencia económica, aunque en la actualidad no está en sus mejores condiciones. Manifestó “Hoy lo que tenemos que aplaudir es que está ley fue aprobada en su primera discusión y apoyar que ahora se debata con nuestro pueblo en la calle, en el Zulia estamos esperando, pues aquí tenemos varios ejes de desarrollo como lo son: el de la subregión Guajira, Sur del Lago, Área Metropolitana, Costa Oriental del Lago y Perijá, hay mucha potencialidad en el Zulia con puertos y aeropuertos, frontera con Colombia, este Estado todo lo tiene para que pueda decretarse una Zona Económica Especial”.

El economista señaló que las Zonas Económicas Especiales fue el único sector que en esta epidemia creció y dio dividendos en el mundo, son verdaderos espacios en los que en medio de la pandemia se llevaron a cabo tránsitos aéreos, marítimos y terrestres de medicinas y alimentos, así como importaciones y exportaciones porque las estructuras económicas de los países se encontraban cerradas. Indicó que “todos los sectores le van a dar la aprobación a la Ley para que se promulgue y se comience el proceso de decretar las Zonas a lo largo del país, las Zonas Económicas Especiales son el soplete para romper las cadenas del bloqueo económico impuesto por los EEUU, quien tiene el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano”.

Sobalvarro indicó que se sigue solidarizando y pidiendo junto al presidente y el soberano, el levantamiento de las medidas económicas coercitivas unilaterales, “el rompimiento del embargo económico que tiene el hegemón país imperial Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela, ya basta imperio norteamericano, ya basta Joe Biden, devuélvenos lo que tenemos confiscado en el exterior, doscientos veinticinco mil millones de dólares hemos perdido en los últimos 20 años, es necesario que de una vez por todas se le permita a nuestro comandante y a Venezuela disponer de esos activos para seguir adelante en nuestra reactivación económica”, dijo.

En otro tema, destacó que el incidente sistemático que viene sucediendo en la frontera de Apure con Colombia, es para provocar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fuerzas Policiales, organismos de Inteligencia y Contrainteligencia, con el único objetivo de declarar la guerra, creando falsos positivos, queriéndole hacer ver al mundo una matriz de opinión manipulada y elaborada en laboratorios mediáticos que tratan de decir que en la frontera venezolana, las FANB se están enfrentando a grupos de izquierda de la guerrilla colombiana y en realidad no son si no mercenarios financiados y entrenados por el gobierno Colombiano, indicó que “lamentablemente Colombia no tiene una Fuerza Armada nacionalista como fue la heredada por nuestro Libertador Simón Bolívar, hoy día esta nación tiene su territorio ocupado por fuerzas castrenses norteamericanas, siete bases militares que se instalaron en Colombia y tienen la garantía de impunidad, entonces, en lo que respecta a Venezuela, nosotros tenemos que defendernos de esos ataques”, expresó.

Reseñó que “los norteamericanos tienen interés por controlar esa frontera para apoderarse del territorio venezolano, no solo por el hecho ideológico de tener un Gobierno revolucionario, socialista, si no para liderar las rutas de la droga, todos sabemos y conocemos que Colombia es el mayor productor de droga del mundo, el 90% de los estupefacientes que se producen y exportan en el planeta salen desde allí y el 90% de la droga que se consume en el mundo llega a los EEUU”. El economista expreso sus condolencias y respeto por los soldados caídos en medio de esta batalla, “desde Visión Global, les envió un mensaje de mucha fuerza, fe y esperanza para seguir adelante, defendiendo el territorio patrio que heredamos de nuestro padre, el Libertador Simón Bolívar”.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el economista Alberto Sobalvarro felicitó al presidente Nicolás Maduro, y al gobernador Omar Prieto por todos sus esfuerzos para reactivar la economía del país.