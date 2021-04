Sobalvarro: Venezuela no puede quedarse sin Zonas Económicas Especiales

Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 140.849.925, de los cuales están activos 57.511.014, con 3.013.217 fallecidos y 80.197.052 recuperados

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia informó que en el Zulia se está trabajando con dos proyectos de Zonas Económicas Especiales, la Zona Franca Internacional Guajira (ZOFIG) y la Zona Económica Especial Nigale (ZEEN), en el municipio Almirante Padilla, propuesta que se está desarrollando y una vez que esté concluida dentro del marco de la Ley, la constitución y normativa vigente, será presentada al gobernador del Estado Zulia Omar Prieto, para que sea él quien proceda a presentarla en Caracas, y así pueda convertirse el Municipio Insular en una potencia turística, comercial y de servicios tanto del estado Zulia como del occidente del país.

Lea también: Sobalvarro: Desde el Zulia, se propone desarrollar en el municipio Almirante Padilla la Zona Económica Especial

El economista indicó que se están preparando los respectivos proyectos para cuando el presidente de la república en consejo de ministros inicie la declaratoria de las Zonas Económicas Especiales a establecerse en el país, el Zulia tenga las propuestas de la ZOFIG, ZEEN, la del Área Metropolitana de San Francisco – Maracaibo y de la promocionada por el alcalde Blagdimir Labrador en el Sur del Lago.

Destacó que la mayor parte de los países están en sintonía total, en medio de la pandemia queriendo reactivar sus economías, revisando, reformulando y creando nuevas leyes y espacios para el desarrollo de Áreas Especiales y Francas, “por lo tanto, Venezuela no puede quedarse sin Zonas Económicas Especiales en las que se instauren regímenes aduaneros beneficiosos y estratégicos” dijo.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 140.849.925, de los cuales están activos 57.511.014, con 3.013.217 fallecidos y 80.197.052 recuperados. En Venezuela la cifra total de contagios es 184.595, mientras que la tasa de recuperados está en 91% del total con 165.959 sanados, 15.333 casos activos y 1.925 muertos. En Zulia la cifra de casos acumulados es 15.682, de los cuales 15.002 se han recuperado, 520 están activos y 160 han perecido.

En otro tema, señaló que “debemos solidarizarnos con nuestro presidente Nicolás Maduro, para que siga solicitando el levantamiento y eliminación del bestial bloqueo que está haciendo estragos en la economía venezolana, y ha llevado al pueblo a sufrir de manera inmisericorde, es decir, resistir hasta que sea necesario como lo está haciendo Nicaragua y Cuba 60 años después, vamos a continuar exigiendo y reclamando la devolución del dinero congelado, confiscado en cuentas de empresas de la nación, de PDVSA, que entreguen CITGO, Monómeros, PetroJamaica, los dividendos provenientes de las acciones propiedad de PDVSA, el dinero que fue invertido en la refinería en la isla de Aruba y las 31 toneladas de oro depositadas como reservas internacionales que fueron confiscadas por Londres, para poder traer al país medicinas y alimentos”.

Destacó que, en medio de la crisis, el embargo económico y la pandemia, Venezuela necesita que los activos que posee en el exterior puedan ser manejados por el presidente. Subrayó que “las pérdidas económicas están calculadas en unos 225 mil millones de dólares, producto de lo que se ha robado, confiscado y dejado de producir los sectores minero, pesquero, petrolero y agroindustrial, y que más allá de las pérdidas están las necesidades que tiene la población de medicamentos y alimentos, principalmente”. Informó que próximamente se va a discutir en la Asamblea Nacional una Ley destinada a constitucionalizar la pertenencia legítima del Esequibo, para recuperar los 159 mil 500 kilómetros que nacen en el río Esequibo hasta su desembocadura en el Océano Atlántico y los 400 Kms de costa que comprenden la salida al mar del territorio Esequibo, desde el lado oeste del río hasta el occidente, pertenecientes a Venezuela.

Indicó que “es necesario que nos unamos gobierno revolucionario, empresarios, estudiantes, comerciantes, emprendedores y pueblo en general para apoyar al presidente en esta lucha dirigida al levantamiento definitivo del bloqueo y las sanciones, logrando que volvamos a entrar seguro en la senda del crecimiento y desarrollo sustentable, no es justo que estemos pagando con toda esta situación, solamente por querer ser libres y soberanos, el pueblo en general se encuentra esperanzado con las nuevas políticas económicas del Ejecutivo Nacional, con el anuncio de la Ley de Zonas Económicas Especiales que se debate en la AN, estamos seguros que atraerá inversión nacional e internacional al país, para poder iniciar un proceso de recuperación económica, no dependiente de la explotación petrolera y la exportación de crudo”. Reseñó que Venezuela seguirá siendo un país petrolero, productor y exportador, por lo que es necesario que se levanten las medidas impuestas y de esa forma poder importar libremente los equipos, mezclas y la utilería que se necesita, no solamente en la exploración, explotación y transporte, sino también en la refinación de la gasolina utilizada por vehículos y tractores, el diésel para barcos y camiones y el gas doméstico e industrial.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, recalcó que aún en medio de la crisis económica, pandemia, bloqueo bestial, sanciones económicas y medidas coercitivas aplicadas por los Estados Unidos de Norteamérica, quien tiene el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano, con el único objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro, el gobierno en sus diferentes dependencias y en la atención brindada con sus misiones, trabaja para seguir adelante y resistiendo, “Venezuela impulsa su economía con acciones que van desde la exportación de mangos a los Emiratos Árabes Unidos, por lo que “Visión Global” extiende sus felicitaciones a Ramón Celestino Velásquez Araguayán, viceministro de Transporte Aéreo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y presidente de CONVIASA, por la iniciativa de exportar frutas, lo cual no podía ser de otra manera dado que Venezuela debe seguir adelante, no rendirse y lograr reactivar la economía en medio de la situación difícil en la que se encuentra”.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el economista resaltó que está en sintonía con lo que sucede en el debate de la Ley de Zonas Económicas Especiales, realizado por la Comisión de Economía, Finanzas y Producción Nacional de la soberana Asamblea Nacional, para dar un giro a la reactivación económica del país.

Finalmente, el economista Alberto Sobalvarro felicitó al presidente Nicolás Maduro por todos sus esfuerzos para reactivar la economía del país y mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano y de la clase obrera. Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod.