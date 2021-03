Sobalvarro: Ante el incremento de la canasta alimentaria, el Gobierno tiene la solución de la caja CLAP

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 120.176.364, de los cuales están activos 49.216.614, con 2.659.578 fallecidos y 67.649.567 recuperados

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia indicó que el precio de la canasta básica de alimentos, bienes y servicios esenciales, compuesta por 60 rubros, según el CENDAS (Centro de Documentación y Análisis Social) se ubica en bolívares 629.228.835,18, es decir, 406,66 dólares al cambio oficial, “pero tampoco es cierto que la canasta alimenticia de los venezolanos este por ese orden, lo cual se demostrará con un trabajo elaborado por el CIVEEG (Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global), instancia en la cual se analizan e investigan temas económicos, subrayó que el CENDAS considera los precios de los grandes comerciantes y empresarios del país, sin desestimar esa cifra, podemos decir, que la canasta básica semanal para una familia de cinco personas teniendo como fuente a Quikpago.com, que la misma está en 41,88 dólares semanales que equivalen a un promedio de 165 dólares mensuales, siendo estas cifras que analizan algunos profesionales de la economía”, dijo.

Lea también: Gmvv: hasta la fecha se han entregado 3.500.000 viviendas

Destacó que el análisis que hace el CENDAS lo sitúa en el área metropolitana de Caracas, sabiendo que el costo de la vida en las ciudades capitales es mayor.

Por otra parte, resaltó que la Cámara de Comercio determinó que el costo de la canasta alimentaria normativa para la ciudad de Maracaibo que elabora su Unidad de Información y Estadística, registró un aumento de 4% durante el mes de febrero del 2021, donde además señalan que una familia de cinco personas necesitó 514.845.147 bolívares para cubrir sus necesidades alimentarias básicas durante el mes estudiado, lo que representa un incremento absoluto de 19 millones 37 mil 154 bolívares con respecto al mes de enero, mientras que el costo expresado en dólares se ubicó en 275 dólares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela correspondiente al 28 de febrero del 2021.

El economista dijo “desde el CIVEEG se ha elaborado una canasta alimentaria de precios comparativos en el eje metropolitano del Estado Zulia”, lo cual en el marco de la situación de sanciones y bloqueo impuesto por el gobierno de los EE.UU, ha generado una disminución en los niveles de demanda de los productos necesarios para la alimentación y nutrición de los venezolanos, en razón que el ingreso salarial equivalente a 3 millones 600 mil bolívares al mes, es decir 1,94 dólares mensuales, vapuleado y mermado en comparación a los precios de consumo de la canasta básica alimentaria, se cotizan en divisas como dólares y pesos colombianos, siendo a su vez establecidos a través de la manipulación cambiaría, originando que se restringa la adquisición de los mismos, lo que ha trastocado la soberanía alimentaria, definida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del consumidor, comprendida en la idea del desarrollo que privilegia la producción agropecuaria interna”.

Señaló que este estudio económico hace una comparativa de precios de 43 rubros de los 50 establecidos en la canasta básica normativa del Instituto Nacional de Estadística (INE), tomando como metodología el análisis de los valores de los productos en tres instancias: hipermercado, mercado popular de mayoristas de la zona sur y bodegas de la zona norte localizados en la ciudad de Maracaibo, al respecto se calculó el valor promedio y se organizaron los grupos alimenticios de la siguiente manera: proteína animal, vegetal, grasas, carbohidratos, condimentos, aromáticos, productos de higiene y aseo personal, productos de limpieza del hogar, verduras, hortalizas y frutas, obteniéndose como resultados de la consulta los siguientes: carne de res de un kilogramo en un hipermercado tiene un costo de 3,89, en un mercado popular de mayoristas es de 2,65 y en la bodega 3,25 dólares, el promedio total es de 3,26 dólares, en el análisis de los 43 rubros en un hipermercado se necesita desembolsar 78,82 dólares, en un mercado popular de mayoristas 52,17 dólares y en una bodega 71,10 dólares, requiriéndose un promedio de 67,36 dólares para adquirir estos 43 productos en los diferentes entes mencionados.

Explicó que este trabajo indica que la canasta alimentaria en la ciudad de Maracaibo, está por el orden de los 245 dólares mensuales compuesta por 43 productos, “y cuál es la respuesta a estos indicadores y tasas? que el Gobierno Nacional responsablemente en medio de la crisis económica, de la pandemia y el bloqueo tiene la solución de la caja CLAP, la cual se proporciona casi ininterrumpidamente con una frecuencia mensual en el territorio y llega a las familias en Venezuela, a un precio que, sacando la cuenta de los 15 productos que contiene la caja, es pagada a un costo que no cubre para nada el verdadero valor que pudiese tener en un hipermercado, mercado popular de mayoristas o en una bodega, pues la caja le sale al pueblo en 0,25 centavos de dólar, lo que en la calle cuesta unos 35 dólares, imagínese usted la magnitud del programa social del Gobierno, llevando el CLAP a 7 millones de familias en el país, conformadas por tres o cuatro personas, donde no todos son del sector público o privado con ingresos de salarios básicos, dado que muchos tienen otros ingresos económicos, y aquí en Venezuela se cuenta no solo con la caja CLAP, si no que a su vez se cuenta con el subsidio de la gasolina, lubricantes, diésel, gas doméstico e industrial, electricidad, agua potable y una educación pública gratuita”, dijo.

Destacó que es verdad que se tiene un salario mensual de 3 millones 600 mil bolívares, pero a eso se le suman los diferentes bonos que a través del carnet de la patria el Gobierno Nacional le entrega a todos los venezolanos, cuando se hacen estás comparaciones desde la dimensión estrictamente económica, sin considerar la política social y la situación por la cual se está pasando, es fácil decir que solo se ganan dos dólares como argumenta la señora Bachelet y que la canasta alimentaria cuesta 250 dólares, los cuales considero que son compensados en gran medida por la cantidad de bonos que reciben los venezolanos.

Sobalvarro en materia de covid-19

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 120.176.364, de los cuales están activos 49.216.614, con 2.659.578 fallecidos y 67.649.567 recuperados. En Venezuela la cifra total de contagios es 146.488, mientras que la tasa de recuperados se encuentra en 94% del total de casos, al sumar 137.141 sanaciones con tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, a la fecha hay 6.941 casos activos, y lamentablemente 1.444 fallecidos. En Zulia la cifra de casos acumulados es 14.541 de los cuales 13.769 se han recuperado, 615 están activos y 157 han fallecido.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista resaltó que la banca pública y privada nacional está hablando en indexar los créditos, es decir, si un crédito se toma en el mes de marzo y equivale a un bolívar por dólar, está sujeto a que si en los próximos seis meses varia el tipo de cambio, entonces variaría el monto del crédito, eso nos huele a los créditos mexicanos, “porque no pensamos e indexamos los salarios, esa es una pregunta que deben responder los monetaristas y decir al Gobierno, en nuestra economía debemos aplicar es economía política, medidas adecuadas y a tiempo para evitar estos desequilibrios, no podemos permitir la indexación de capital e intereses en los créditos bancarios tanto del sector público y privado para la compra de viviendas, la agroindustria y el comercio, se debe considerar primero la indexación de los salarios de los trabajadores, de todos los sectores público y privado, y así los trabajadores puedan tener el dinero suficiente para comprar en proporción adecuada los productos que necesita la familia y satisfacer la dieta en cada hogar venezolano”.

Indicó que Venezuela está en estos momentos en una situación económica bastante difícil, por lo tanto, es necesario que todos se pongan de acuerdo para trabajar y contribuir cada quien desde sus puestos, los profesionales, técnicos, los diferentes trabajadores de la industria petrolera, del campo, de la economía formal, industrias textiles y básicas, pesca artesanal, al igual que aquellos que inician a laborar desde muy temprano y les interesa aportar y solidarizarse con el Gobierno ante el bloqueo bestial económico de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha causado pérdidas por el orden de los 225 mil millones de dólares a los venezolanos y a la economía con el único objetivo de derrocar al presidente de la república Nicolás Maduro, “los EE.UU con un grupo de países tienen el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano, el desastre de la economía en gran parte es causado por el bloqueo, las sanciones económicas, por las medidas coercitivas unilaterales, pero también por la mala gestión en la administración pública, donde aparte de la corrupción que se ha descubierto, hay varios que ejercieron como Ministros y Funcionarios procesados en tribunales, otros que huyeron del país y algunos solicitados en extradición, también hay que destacar que se han cometidos errores y aplicado políticas económicas inadecuadas y en el momento inoportuno”.

El economista destacó que “lo que está ganando hoy en día el venezolano es muy poco con lo que un padre, madre de familia y trabajador pueda satisfacer las necesidades de alimentos mínimos y de productos de subsistencia en casa”, muchos programas sociales del gobierno están desarrollándose, pero es necesario que los venezolanos, sean del sector público o privado, pensionados y jubilados, reciban un salario justo, “porque la mayor riqueza de los trabajadores es su salario, y si no alcanza para comprar los alimentos que necesita, para que el pueblo pueda subsistir, entonces no se están haciendo las cosas bien, y lo que se quiere, antes de criticar y seguir diciendo los problemas que se tienen y no dar soluciones, es que se debe explorar en qué medida se pudiera ayudar al Gobierno nacional, regional y local, a los ministerios encargados de las finanzas y el desarrollo económico, así como las comisiones de la Asamblea Nacional”, dijo.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el economista Alberto Sobalvarro felicitó al presidente Nicolás Maduro por todos sus esfuerzos para reactivar la economía del país. Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod.