Van tres exgerentes de PDVSA presos por nueva reestructuración

Oscar Rafael Aponte Landaeta, fue detenido y acusado penalmente por la Fiscalía por la manipulación de los sistemas informáticos de la empresa, ocultando irregularidades en el despacho de productos de PDVSA

Caracas – El presidente de Aceites y Solventes Venezolanos, S.A (Vassa), Oscar Rafael Aponte Landaeta, fue detenido y acusado penalmente por la Fiscalía por supuesto desvío de material estratégico, lubricantes, grasas y ácido sulfónico de PDVSA, casa matriz de la empresa que dirigía.

Esta práctica delictiva la realizó mediante la manipulación de los sistemas informáticos de la empresa, ocultando irregularidades en el despacho de dichos productos.

El Ministerio Público inició la correspondiente investigación penal para determinar su responsabilidad

A continuación, el comunicado íntegro de PDVSA:

«Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) en aras de garantizar los intereses de la nación y la defensa de la industria petrolera nacional, en el marco del proceso de transformación y reestructuración revolucionaria que adelanta el Gobierno Bolivariano, informa al pueblo venezolano que fue detenido el ciudadano Oscar Rafael Aponte Landaeta, titular de la cédula de identidad número 6.556.958, quien ejercía el cargo de presidente de Aceites y Solventes Venezolanos, S.A (VASSA), empresa adscrita a esta estatal petrolera.

Este ciudadano, en el ejercicio de sus funciones se dedicaba a desviar hacia otros estados del país, material estratégico como lubricantes, grasas y ácido sulfónico, para luego ser extraídos en contrabando al extranjero; acciones delictivas que fueron cometidas mediante la manipulación de los sistemas informáticos de la empresa, ocultando irregularidades en el despacho de dichos productos. De igual manera, se evidenció la contratación fraudulenta de una empresa para la adquisición de bienes e insumos, el cobro de comisiones por sobreprecio en la contratación de servicios de transporte, y el uso irregular de las instalaciones de la empresa con fines mercantiles propios y de terceros.

En tal sentido, el Ministerio Público ya inició la correspondiente investigación penal, para determinar la responsabilidad de este ciudadano frente a estos graves hechos de corrupción y otros delitos que lo comprometen ante la justicia venezolana.

Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) reafirma su voluntad ante todo el pueblo venezolano, que la clase trabajadora petrolera de la mano del Gobierno Bolivariano, continuará avanzando en la transformación profunda de nuestra industria petrolera nacional, con gran compromiso patriótico y con la moral cada vez más firme en el cumplimiento del deber de salvaguardar los sagrados intereses del pueblo venezolano».

Con la detención de Aponte Landaeta ya son tres los ex gerentes que se cuentan tras las rejas, como saldo de la nueva reestructuración de la petrolera estatal, dos de los cuales están acusados de espionaje para Estados Unidos.

A este número hay que sumar el casi centenar de ex ejecutivos de la compañía que también están detenidos por diversos casos, como resultado de la razzia que se ejecutó tras la salida de Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, quien falleció estando detenido, de la alta jerarquía de Pdvsa. A la mayoría de estos detenidos ni siquiera se les ha realizado la audiencia de presentación, según ha denunciado el ex ministro y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

De hecho, fuentes del sector han dicho a Banca y Negocios que se esperan más detenciones en los próximos días y semanas, ya que se está haciendo una auditoría completa de las operaciones, ante denuncias del sector laboral y otros grupos de presión en el sector.

El clima interno en Pdvsa es de incertidumbre y tensión, porque al final no está clara la estructura definitiva de la nueva gerencia en la empresa y, más allá de estos procesos, no existe tampoco un plan de recuperación de la industria, indican los informantes.