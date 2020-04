OPEP + acordó reducir la producción de petróleo (+VIDEO)

El nuevo acuerdo incluirá a 10 países de la OPEP (Argelia, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irak, Kuwait, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos) y 10 países productores de petróleo No OPEP (Azerbaiyán, Baréin, Brunei, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán, Sudán del Sur)

Viena – Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) han acordado este 10 de abril la reducción de la producción de petróleo durantes los siguientes dos años, hasta el 1 de mayo de 2022, ha declarado el ministro de Energía de Rusia, Alexánder Nóvak, en una entrevista, concedida al canal ruso Rossiya 24.

“Todos se han puesto de acuerdo en que es necesario adoptar unas medidas decisivas para que los países OPEP y No OPEP reduzcan la producción en un total de 10 millones de barriles por día en un período de dos meses, mayo y junio”, ha señalado Nóvak.

“Luego, durante los próximos seis meses, la producción se restablecerá parcialmente y la reducción será de 8 millones de barriles diarios”, ha especificado.

El ministro ruso ha señalado que para el año 2021 el acuerdo prevé una reducción total de 6 millones de barriles diarios para todos los países participantes.

Países firmantes del acuerdo OPEP+

De acuerdo con el ministro de Energía de Rusia en este pacto internacional van a participar un total de 23 países.

De este modo, el nuevo acuerdo incluirá a 10 países de la OPEP (Argelia, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irak, Kuwait, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos) y 10 países productores de petróleo No OPEP (Azerbaiyán, Baréin, Brunei, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán, Sudán del Sur).

Irán, Libia y Venezuela, países miembros de la OPEP, también figuran como suscriptores del acuerdo, no obstante, están exentos de los recortes establecidos debido a los problemas políticos.

“Tendremos que monitorear la situación en el mercado, sin duda va a cambiar, y en caso necesario se tomarán medidas adicionales o los países restablecerán la producción en un ritmo más rápido para evitar, entre otras cosas, una sobreoferta de petróleo en el mercado porque debemos actuar en interés tanto de los productores como de los consumidores”, concluyó Novak.

La noticia llega un día después de que el grupo no lograra alcanzar un pacto para reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día, al no llegar a un consenso con México, que no se mostró de acuerdo con los términos propuestos.

Sin embargo, el viernes, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, anunció que su país llegó a un acuerdo con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para disminuir la producción petrolera diaria, de acuerdo a la exigencia que la OPEP+ le hizo al país latinoamericano.