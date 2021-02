Obtener puntos de venta es fácil pero muy caro

Se espera que para afianzar el proceso de digitalización de los pagos el Gobierno Nacional, a puntos de venta inicie un plan de control de precios

Según un listado publicado en la página oficial de la Sudeban, son 60 las empresas proveedoras para comercializarlos en todo el territorio nacional.

Lo señalado por varios ejecutivos bancarios, los requisitos para comprar un punto de venta son el Registro Mercantil, el Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa y fotocopia de la cédula de identidad del representante legal

Se espera que para afianzar el proceso de digitalización de los pagos el Gobierno Nacional inicie un plan de control de precios y de subsidio para acceder a estos aparatos que son sumamente costosos, sin embargo, hasta la fecha no se han pronunciado.

Pequeños comerciantes

Eny Gutiérrez, comerciante ubicada en la urbanización La Victoria, explicó que para obtener un punto de venta debió hacerlo directamente por el banco y la entidad bancaria es quien la remitió a la empresa que comercializa el aparato, «Entre los requisitos que me pedía Fondo Común era que debía tener un registro de comercio; el banco tiene una empresa que es quien te vende, se llama Disglobal. Yo le pago una renta mensual al banco del 2% de mis ventas y al punto me costó en octubre del año pasado 500 dólares».

Por su parte, Neiro Palmar, pequeño comerciante, dueño de un abasto indicó que hace un año y medio pedían Rif jurídico y un registro de comercio, «Me costó $500, pago una cuota mensual de $40 a la tasa del Banco Central de Venezuela. En el 2019 salieron los inalámbricos que ha ayudado mucho al resurgir económico de país porque cualquier persona lo compra y tiene un negocio, venden pasteles, pizzas, cloro».

Desventaja

Palmar señala que la parte negra de la historia es que hay que pagar una renta mensual por mantenimiento por servicio, «Ésta renta es el verdadero negocio de los que venden los puntos, incluye el servicio técnico de aparato. A mí me ha ido mal porque presentó fallas por meter tarjetas con cintas plásticas o con el chip roto, eso ha ido dañando el lector, entonces al meter la tarjeta debo presionarla para que no se salga he intentado contactar a los operadores pero no he recibido respuesta, eso me parece una estafa, hasta los momentos no ha dejado de funcionar el punto pero en caso que sucediera las ventas se caerían en un 80%

Precios

Hay gran variedad de precios en el mercado, todo dependerá de las características del aparato, si da el ticket si tiene la pantalla más grande, si trabaja con Wi-Fi o con chip de alguna línea telefónica

Los bancos no venden los puntos de venta, sólo les ofrece a los clientes el servicio de procesamiento y administración de sus transacciones a través de sus plataformas tecnológicas. Son los «aliados comerciales» autorizados quienes comercializan los equipos y las soluciones que están adecuadas para transar en sus plataformas. Los precios y las condiciones de pago deben ser consultados directamente con los aliados comerciales autorizados.

Al respecto, la empresa Servicios Generales J&G señaló que con la modalidad de financiado se obtiene el punto sin inicial y se paga $3.3 diarios de la cuota del punto por seis meses más $1 para el mantenimiento.

Es decir que financiado el punto de venta tiene un costo de $613 aproximadamente, pero se logra el aparato sin inicial. Al pasar los seis los 6 meses, se cancela solo la cuota fija del punto de venta. Mientras que de contado el costo es de $450, con una cuota diaria de $l.

Proveedores

El Registro de Proveedores de Puntos de Venta está dirigido a las personas jurídicas de carácter público o privado y personas naturales con firma personal registrada, que efectúen la comercialización de puntos de venta y la prestación de servicios relacionados con éstos, de conformidad con lo establecido en la Resolución 116.17 de fecha 21-11-2017.

Los interesados deben solicitar la inscripción o renovación a esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)

Alerta

En este sentido, los trámites para adquirir un punto de venta son relativamente fáciles de realizar. Lo importante es acudir a su banco y estar atento a las proveedoras inscritas en Sudeban para evitar ser estafado.

Según reza un listado publicado en la página oficial de la Sudeban son 60 las únicas empresas proveedoras autorizadas para comercializarlos en todo el territorio nacional y que están inscritas ante este organismo.

La mayoría de estas empresas mantiene relación comercial con los bancos públicos y privados.

Por esta razón y para evitar ser estafado y tener mayor seguridad en sus compras, es importante que los interesados conozcan y acudan a las empresas que se encuentran registradas en la Sudeban.

Ahora bien, ¿Quiénes pueden comprar un punto de venta?, cualquier persona con firma personal registrada o con libre ejercicio de la profesión y personas jurídicas legalmente constituidas, que por su actividad comercial requieran de un medio de pago para vender sus servicios.

Tecnología 4G

El gobierno tomó la decisión de migrar todo el sistema de pagos al estándar tecnológico 4G y por lo tanto, la banca como los proveedores no bancarios deben proceder a sustituir los equipos con tecnologías 2G y 3G existentes en el mercado para proceder a la homologación, de acuerdo con los términos que establezca la Sudeban.

De acuerdo con la información obtenida por Banca y Negocios, el pasado martes 9 de febrero se reunieron entre el organismo regulador del sistema, las entidades bancarias, los proveedores no bancarios y las empresas Movistar y Digitel, con el objetivo de establecer las condiciones de la migración al nuevo estándar.

Este es un paso sustancial en la línea de digitalizar 100% las transacciones financieras, porque implica conseguir mejores parámetros de velocidad, seguridad y eficiencia en la gestión de pagos y transferencias, además que redunda en una mayor rentabilidad, indica una fuente del sector financiero.

En Venezuela se operan 600 mil puntos de venta, de los cuales alrededor de 420 mil pertenecen a los bancos y el resto a empresas proveedoras no bancarias, según los datos oficiales más recientes.