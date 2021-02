Luis Vicente León: «Venezolanos no votan porque no confían en los procesos electorales»

Durante la conversación Luis Vicente León nos brindó un amplio análisis al respondernos las siguientes preguntas:

El Gobierno de Maduro tiene un 13% de niveles de aceptación. El 75% de la gente no cree que la oposición es capaz de producir un cambio político en Venezuela

Lea también: Luis Vicente León: «El primer trimestre del 2021 será el peor momento histórico de la unidad opositora»

Conversamos vía telefónica con Luis Vicente León, presidente de Data análisis, acerca del actual escenario político en el país y de los resultados de los procesos electoral y consultivo del mes pasado: Elecciones de la Asamblea Nacional (AN) y la

Consulta Popular convocada por Juan Guaidó.

Durante la conversación Luis Vicente León nos brindó un amplio análisis al respondernos las siguientes preguntas:

Ambos bandos midieron fuerza política ¿Quién cree ud. que ganó?

-Ninguno, ni las elecciones parlamentarias, ni la Consulta Popular lograron el objetivo concreto que ellos estaban persiguiendo un evento electoral persigue integrar, re institucionalizar, relegitimar, que de alguna manera su resultado resuelva un conflicto, pero ninguno de los dos lo hace.

La parlamentaria no reconocida por la parte más importante de la oposición proviene de un organismo completamente sesgado, no se cumplen las reglas de competitividad, ni democráticas, no son elecciones auditables, no participa el contrario y por lo tanto su resultado no es un resultado que integra sino más bien que desintegra, que amplifica el problema que pretende eventualmente resolver, por supuesto sí le permite al Gobierno controlar el hemiciclo, le permite

rescatar la aprobación de sus aliados sobre esa institucionalidad ¡Sí! Y por supuesto después jugar con eso, que por cierto, tampoco le da más poder porque él hacía todo lo que quería de todas maneras con la Asamblea Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que utilizó en su contra para minimizar la capacidad de su adversario. Por lo tanto no ganaba poder, pero si simbología y algunas aprobaciones que le pueden convenir a China, Rusia, Irán, en los convenios

energéticos, etc.

Entonces ¿Le sirvió a la Oposición esta Consulta Popular?

-Tampoco. No le sirve para algo concreto, primero porque tiene las mismas características que la elección parlamentaria, está organizada por un comité que también está sesgado, del otro lado – opositor- pero obviamente sesgado. Tampoco es una consulta integrante sino desintegrarte; no es una consulta que se pueda auditar, tú tienes que dar como dogma de fe que el resultado es correcto, pero no lo puedes revisar, chequear, no hay contra balance de poder interno y por lo tanto tampoco una parte importante de la comunidad internacional lo reconoce como un evento serio que pueda legitimar lo que estaba buscando.

Entonces son cosas que se hicieron para legitimarse internamente en cada una de las partes, no para resolver el conflicto.

Se vio un alto índice de abstinencia para ambos procesos electorales ¿A qué cree que se deba esa desmotivación de los electores?

– La abstención es el resultado de la apatía, de la falta de esperanza de la desconexión que existen entre la población y el sector político en todos sus aspectos, no solo al nivel de desconexión que existe con el Gobierno, que tiene pésimos niveles de soporte popular con un Maduro que tiene 13% de aceptación, con una elección que nadie reconoce como válida, ni que sienten como un mecanismo para provocar una solución. Por otro lado, tampoco la oposición mantiene niveles importantes de conexión popular, ni rescata, ni mueve, ni toca la fibra de la población, los liderazgos opositores también están debilitados, la esperanza de cambio es inferior al 25%, lo que indica que 75% de la gente no cree que la oposición es capaz de producir un cambio político en Venezuela.

La mayoría de la población se ubica en el plano de los no alineados políticamente, de los nini, y eso genera que no acepten estas invitaciones a votar, la abstención no es el resultado de la convocatoria opositora a no votar, simplemente no votaron porque no confiaban en ese evento, pero es que tampoco confiaban en el otro y la verdad es que los resultados entregados por la oposición tampoco son verificables. La mayoría de los analistas no confían para nada en ese

resultado.

¿Qué opina de ambos resultados electorales?

– Si hay eventos que no son integrantes, que no provienen de una negociación política, que no tienen una institucionalidad seria que puedan darle la legitimidad y validez y sus resultados no van a resolver el conflicto sino que lo van amplificar, ninguno de esos resultados pueden ser considerados positivos para la solución de problemas en Venezuela. Cada una de las partes lo puede usar para lo que quiere, pero ninguno lo va a usar para lo que realmente es una elección: reintegrar y re institucionalizar el país.

¿Cree que se de algún cambio político si se presentase una negociación entre el Gobierno y la Oposición?

-Yo creo que no hay ninguna forma de resolver los problemas si no es a través de una negociación política, lo que pasa es que esta negociación requiere cosas que no existen: Poder de negociación; que ambas partes estén realmente dispuestas a dar y recibir, así como redimensionar las expectativas de las partes. Porque no puede haber una negociación cuyo único objetivo es sacar a Maduro si no se tiene la fuerza para sacarlo, eso es exactamente igual a decir que no va a haber ninguna negociación, eso está bien, puedes no negociar pero la pregunta es ´¿Sin negociación lo sacaste?´¡No, tampoco!. Y el Gobierno aprovecha que su adversario no tiene esa fuerza para presentarse como si él sí estuviera dispuesto a negociar, lo cual no es verdad, pero al final de cuentas está en el poder y se mantiene. Aun cuando es indispensable, no vamos a ver todavía ninguna negociación en Venezuela.

En varias oportunidades se ha preguntado: ¿Y ahora qué?´ Ya pasaron estas elecciones ¿Qué viene ahora? ¿Y ahora qué?´

-El Gobierno sigue en el poder y va a mantenerse allí. La oposición está fracturada y va a seguir fracturada. Las posibilidades de negociación ya están comprometidas y así seguirán. Lo más probable es que veamos un proceso de radicalización política del Gobierno contra la oposición instalada en la AN del 2015 tratando de convertirla en una especie de gobierno en el exilio y que la oposición intente sostenerse más en el poder, manteniendo el «gobierno interino» que realmente provocar un cambio, que no tiene la fuerza para provocar. Se van derivando en intereses que no terminan de resolver el problema y en la medida en que la oposición no pueda presentar un resultado concreto en el objetivo que la mayoría quiere, que es el cambio político, el debilitamiento de ese sistema político es inevitable.

¿Cómo ve el escenario político actual?

-Tenemos un Gobierno que controla el poder, lo podrán llamar ilegítimo, pero es quien controla el poder.

Lo otro es una simbología de lucha que es válida tenerla, pero el «gobierno interino» no controla al país, solo recursos en el exterior y apoyo internacional, lo cual es peligroso si no se puede auditar y si creen que no pueden sustituir la lucha política interna por unas posiciones internacionales que al final son sal y pimienta, pero no el bisteck.