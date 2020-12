León: «El primer trimestre del 2021 será el peor momento histórico de la unidad opositora»

Explicó que el primer elemento que se presenció en los comicios legislativos del pasado 06 de diciembre, «es un país que se siente apático frente al sistema político, las condiciones electorales es un factor clave que desmotivó, la gente se siente muy desconectada del liderazgo sea cual sea»

Durante el programa Vladimir a la 1 conducido por el periodista Vladimir Villegas transmitido por Globovisión, el economista y presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León analizó los escenarios para Venezuela en medio de la crisis nacional y tras los resultados de las elecciones parlamentarias.

Explicó que el primer elemento que se presenció en los comicios legislativos del pasado 06 de diciembre, “es un país que se siente apático frente al sistema político, las condiciones electorales es un factor clave que desmotivó, la gente se siente muy desconectada del liderazgo sea cual sea”.

Lea también: Irán asegura que producción de petróleo será de 2,3 millones de barriles diarios

En ese sentido, reveló que datos de encuestas reflejan que 6 de cada 10 venezolanos expresa “no estar alineado políticamente” . “Cuando tú encuentras que de 6 de cada 10 no está alineado políticamente, ni chavista ni opositor, ellos te están diciendo: ‘no me siento representando’ (…) eso es lo que están diciendo, hablamos de cada dos tercios de la población, tenemos que buscar como resolver el problema”.

León aclaró que “eso no significa que esa población no tenga posición política”, “la mayoría de ellos, 8 de cada 10, quiere un cambio político en Venezuela, y rechaza al gobierno, los que están diciendo es que no se sienten representados”.

Trimestre

“Dicen: ‘Yo quiero cambio de gobierno pero a mi no me gusta la abstención, yo no creo en los procesos electorales, pero confío en que hay que pelear y luchar, creo que hay abusos que deben ser corregidos, pero no estoy de acuerdo con las sanciones”.

León especificó que “71% rechaza las sanciones generales económicas, petroleras,mientras que más de la mitad aprueba las sanciones personales porque cree que eso fractura al gobierno, todo eso siente la misma gente (…) No sienten motivados a la participación, se desactiva ante la ausencia de estrategias claras, de cómo se va a defender el voto, la gente está desconectada en términos generales, vimos un desánimo el 6 de diciembre, ya lo habíamos visto en las encuestas”.

“El problema es que no se ha logrado expectativas en los venezolanos”

Sobre la perdida de credibilidad de la oposición, León, también analista político, aseveró que “si la gente hubiera sentido que este evento electoral podía producir un cambio, todo hubiera sido muy distinto”. “El problema es que no se ha logrado expectativas”, agregó.

“Si tu no tienes esperanza de cambio cómo yo (oposición) te llamo, si yo no creo que el riesgo va para algún lado, pierdes el arrastre en el proceso, marchar es un sacrifico, protestar es un sacrifico, si piensa que eso no va para algún algo, ¿cómo yo te apoyo?”, señaló.

“En febrero 2019, el 63% creía que (Juan) Guaidó y la oposición podía sacar de (Nicolás) Maduro y producir un cambio en Venezuela, el número hoy, para los próximos tres meses, bajó a 12%”.

Consulta popular convocada por Guaidó

A juicio de León, la consulta convocada por Guaidó “tiene un sentido desde la perspectiva de quienes convocan, darle cierto contenido a la tesis de la continuidad administrativa”.

“Mira lo ‘peluo’ de la tesis de la continuidad administrativa, yo tengo no dudas que Estados Unidos seguirá diciendo que no reconocerá a Maduro y mantendrá el apoyo a Guido mientras se logran algunos cambios (…) en Europa va a haber debate, no está planteado que reconocerán a Maduro o al Parlamento, nadie de esos países va a reconocer, eso está cantado, Maduro lo sabía, él está validándose ante sus aliados, China, Rusia, le interesa porque es más fluido” .

“Hay fractura en la oposición, pero nada es definitivo en política y lo irán resolviendo en el camino, la fractura de la oposición se va a amplificar, el primer trimestre del 2021, me atrevo a proyectar, será el peor momento histórico de la unidad opositora (…)”.

“Henrique Capriles puso una posición sobre la mesa, de usar el voto como un instrumento de lucha política y creo que él tiene toda la razón, su propuesta era impecable (…) en las encuestas duplicaba la propuesta de abstención de Guaidó, duplicaba el respaldo a la propuesta de abstención que era solo de 20%”, resaltó.

León recalca que “resolver un problema como el de Venezuela requiere tiempo, esfuerzo, liderazgo, recursos, pero te lo vendo matemáticamente, ¿cuál es el mejor escenario del G4 en su escenario de abstención?, lo que está diciendo Capriles es que fue errada, desde el principio, la estrategia de abstención, y no podemos quedarnos allí porque nos va a destruir, eso está diciendo Capriles”.

“Guaidó tiene grandes retos (…) hay un solo líder con alguna aceptación y está muerto, es Hugo Chávez, aún tiene un respaldo de 50%, la gente lo ve como que era un líder positivo, que por cierto no se le endosa a Maduro, Guaidó tenía altos niveles de aceptación, ha perdido (…) todo el mantra del cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres se ha pulverizado”, añadió.

“Capriles jugaba en contra de la misma apatía, la gente quería votar pero no creían que el proceso era creíble”. “Yo creo que el gobierno va a radicalizarse contra la oposición institucional, los diputados del 2015, todo este gobierno opositor va a ser atacado”.

“Maduro quiere que toda esa oposición termine en exilio, el quiere que se reconstruya una oposición diferente y que esa oposición que tiene relación con EEUU se pulverice, yo creo que le van a dar duro a los diputados del 2015”.

Mirada económica de cara al 2021

En relación a la economía nacional, León comentó que “vamos a ver la agudización de ese proceso de apertura, el gobierno va abrirse, porque necesita al sector privado para que produzca, para generar empleos”.

“El sector privado va a trabajar porque tiene un rol que es sostener la producción para una población que tiene que comer, que se tiene que vestir”, dijo.

“Yo celebro que Leopoldo (López) o que cualquier líder importante entienda que el tema de las sanciones no es lo que resuelve el problema”. “¿Las sanciones internaciones generales financieras, económicas, petroleras, lograron sacar el gobierno de Cuba, sancionada del principio de gobierno de Fidel Castro? Allí está en el poder. ¿Quien se afecta? el impacto es a la población, la sanción no fue el problema, pero amplificó el problema”.

¿Entonces de dónde sacan la peregrina idea que porque tú estás sancionando y te quedas pegado solo en las sanciones, tú vas a solucionar el problema?

Por ejemplo, León detalla que el primero de noviembre se eliminó el convenio de pago de Diesel por petróleo que había como una exención a las sanciones. “El 65% de diesel que se utiliza en Venezuela es importado, el último barco que entró fue el 24 y 25 de octubre, ahorita te estás comiendo son las reservas”.

“¿El primer trimestre del año 2021 tú qué crees qué va a pasar? dónde no hay forma de importar, el Diesel se utiliza para la distribución de alimentos en el país. China puede traer diesel, irán puede traer, ¿pero qué pasa? que va a incrementar el costo del Diesel que son cero a precios internacionales, que van a tener que ser trasladados. Esto es es una decisión unilateral de los EEUU”.