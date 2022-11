Felipe Bayón: «PDVSA no esta en condiciones de entregarle gas a Colombia»

«El gas natural es la columna vertebral de la transición energética y en Colombia contamos con suficiente gas, tenemos las reservas, pero debemos desarrollarlas», dijo Bayón

La seguridad y soberanía energética fue el leit motiv, mensaje clave o dominante que marco el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, durante su exposición de mas de media hora en la clausura del V Congreso de Petróleo, Gas y Energía que se realizó en Bogotá y básicamente estaba centrado a la importancia del gas natural y a la necesidad que tiene Colombia de generar más reservas, aumentar la producción e incluso tener excedentes para la exportación.

«No olviden esto: ¡Que la energía que consumamos los colombianos sea energía colombiana!», dijo Bayón apenas comenzaba su conferencia. «El gas natural es la columna vertebral de la transición energética y en Colombia contamos con suficiente gas, tenemos las reservas, pero debemos desarrollarlas», insistió.

Mas adelante insistió que los proyectos en marcha apuntan a lograr la autosuficiencia energética y descartar opciones de importación que comprometen la seguridad energética sin entrar en detalles, pero en la rueda de prensa si apunto a cuestionar la idea de que han sugerido desde el Ministerio de Minas y Energía de importar gas desde Venezuela.

«En mi presentación hable de la soberanía energética y por eso uno de los puntos que resalto de la reforma tributaria que se aprobó y esta para sanción presidencial protege a través de las zonas francas el desarrollo de esos yacimientos costa afuera de gas en el Caribe colombiano», dijo el presidente Ecopetrol.

«Que hemos dicho del gas de Venezuela? PDVSA no esta en condiciones de entregarle el gas a Colombia desde el punto de vista del acondicionamiento, calidad y contenido de dióxido de carbono y por tanto por ahora no hay posibilidad de que venga el gas de Venezuela», insistió.

Aseguro que el Caribe colombiano tiene el potencial para convertirse en una región energética no solo por las reservas de gas costa afuera sino por los desarrollos en hidrógeno y las propias condiciones que tiene la refinería de Cartagena con su reciente ampliación.

Bayón recordó el convenio que suscribieron Ecopetrol y PDVSA en 2007, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, justo cuando se puso en marca la operación del gasoducto Antonio Ricaurte, que desde ese momento y hasta 2015 estuvo operando para trasladar gas desde Puerto Ballena en la Guajira colombiana hasta la ciudad de Maracaibo.

El negocio prodigio

Luego de la intervención de Bayón en la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, la agencia informativa Bloomberg dijo a conocer una noticia en la que se afirma que la empresa venezolana fue autorizada a exportar gas natural a Colombia

«Prodiga Energy, con sede en Caracas, obtuvo la autorización para realizar envíos a través de un gasoducto inactivo de 224 kilómetros que se extiende desde los yacimientos de gas de la región occidental de Venezuela hacia el nororiente de Colombia, y según un acuerdo firmado en julio entregará 25 millones de pies cúbicos de gas por día a través del distribuidor colombiano Energy Transitaos SAS ESP», indica la nota de Bloomberg. «El Gobierno venezolano otorgó a Prodiga un permiso de exportación por 30 años, pero aún debe realizar reparaciones en el gasoducto, suscribir contratos adicionales con PDVSA y recibir la aprobación final de los reguladores colombianos», acota la nota.

Los gremios colombianos como la Asociación Colombiana del Petróleo y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo y Gas (Campetrol) han manifestado su rechazo a toda compra de gas natural procedente de Venezuela pero una fuente empresarial de ese país reconoció que se están explorando opciones de negocio para evadir las sanciones de Estados Unidos toda vez que Ecopetrol por tener operaciones en Norteamérica esta imposibilitada de reactivar el acuerdo con PDVSA como parte de convenios de cooperación energética suscritos entre los gobiernos de Chávez y Uribe.