Economistas consideran que la hiperinflación condena al bolívar digital a un nuevo fracaso

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este jueves, 5 de agosto, la nueva reconversión monetaria, la tercera en los últimos 13 años, que entrará en vigencia a partir del próximo mes de octubre de este 2021.

El BCV anunció el proceso mediante un comunicado en el que detalló la medida como «rumbo al bolívar digital», lo que podría considerarse un tercer epíteto del signo monetario, tras dejar atrás las denominaciones fuerte y soberano.

Sin embargo, los economistas destacan un factor común: mientras no sea implementado un plan de estabilización económica que frene la hiperinflación, cualquier medida que ejecute el gobierno de Nicolás Maduro junto con el BCV estará condenada al fracaso.

«Sin controlar la hiperinflación, todo es una pérdida de tiempo y de dinero», resaltó el fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el economista y diputado de la antigua Asamblea Nacional electa en 2015, Ángel Alvarado.

Con la nueva reconversión monetaria, que suprime seis ceros, el BCV asegura que mantendrá la emisión del bolívar en su expresión física, esta vez con un nuevo cono monetario conformado por cuatro billetes y una moneda.

«El problema no es la reconversión, sino la hiperinflación, y después de cuatro años de hiperinflación seguimos esperando medidas para resolver este problema. ¿Cómo se resuelve la hiperinflación? Entre otras cosas, accediendo a los derechos especiales de giro que ha asignado el Fondo Monetario Internacional para Venezuela: son 5 mil millones de dólares a los que no se puede acceder porque no hay un gobierno legítimamente reconocido internacionalmente», agregó Alvarado.

El parlamentario precisó que la hiperinflación ocasionará nuevas reconversiones monetarias cada tres años, como lo advirtió en 2018, cuando se implementó la segunda reconversión.

Rescatar la fortaleza de la moneda, como lo ha señalado el BCV en su reciente comunicado por la reconversión monetaria, requiere de un plan de políticas fiscales para detener la hiperinflación, precisó Alvarado.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), el poder adquisitivo del salario mínimo, de Bs. 7.000.000, en junio, llegó a mínimos históricos: solo 1,02%.

«Quitarle ceros a la moneda no mejora la capacidad adquisitiva del venezolano. Por 800 se han multiplicado los precios desde la reconversión de 2018. Esta es un maquillaje contable y seguirán escaseando los medios de pago», concluyó Alvarado.

El bolívar digital: un sueño

En tal sentido, el economista Leonardo VeraA expresó en la red social Twitter su perspectiva sobre la nueva reconversión monetaria y calificó de sueño el llamado bolívar digital. «Lo del bolívar digital es un sueño que le han vendido a Maduro, que ciertamente facilita la vida de muchos, pero se la daña a muchos otros. Para quienes dirigen el BCV (un ejército de flojos e ineptos) la vida sería muy fácil. No hay que gastar mas en imprimir papel moneda», resaltó Vera.

De acuerdo con el profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para quienes viven en zonas del país donde la red de energía eléctrica sufre cortes de forma diaria, quienes necesitan pagar transacciones al menudeo y aquellas personas que no tienen la versatilidad ni la educación financiera digital, el proceso de digitalización de las transacciones es un dolor de cabeza.

«La vida de la gente se facilita quebrando la inflación, y esa es la discusión que Venezuela se merece», resaltó Vera, quien añadió que la impresión digital de dinero es considerada como emisión de dinero. «Si esto ocurre masivamente, y Maduro tiene incentivos para hacerlo en preparativos para un evento electoral, la cresta de la ola inflacionaria será mucho más alta, y el sufrimiento de los venezolanos mayor», advirtió Vera.

El asunto de fondo pasa, de acuerdo con el catedrático de la UCV, no por la digitalización del bolívar, sino por cómo podría Venezuela reinsertarse en la comunidad financiera global, como reinstitucionalizar el BCV, así como por las políticas que le pongan freno a una dinámica monetaria-cambiaria desacertada.