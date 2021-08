Conindustria: Reconversión es necesaria pero se perderá si no se soluciona la hiperinflación

El presidente de Conindustria advierte que la reconversión, si bien facilita el manejo de efectivo, no soluciona para nada el problema de fondo que origina la hiperinflación

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró que el anunció de la reconversión monetaria con el que se eliminarán seis ceros a la moneda y del llamado bolívar digital era necesario debido a que esta medida facilitará no solo las transacciones en dinero en efectivo sino también las transacciones electrónicas, las lecturas de balances de las empresas y procesamientos de las operaciones, además de solucionar el colapso que venían presentando las máquinas fiscales y de registro.

El jueves 5 de agosto el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció que el 1 de octubre entrará en vigencia una nueva reconversión con la que se eliminarán seis ceros al bolívar que aparecieron luego del fracaso de la reforma monetaria de 2018, cuando se le restaron cinco ceros a la moneda.

También informó la emisión de una nueva moneda de 1 bolívar, equivalente a 1.000.000 de bolívares de los actuales, y de cinco nuevos billetes de las denominaciones 5, 10, 20, 50 y 100, equivalentes, respectivamente, a 5.000.000, 10.000.000, 20.000.000, 50.000.000 y 100.000.000 de bolívares. Estas piezas circularán paralelamente a lo que denominó «bolívar digital», un mecanismo con el que promete llevar al país prontamente a una economía 100% digitalizada.

El presidente de Conindustria advierte que la reconversión, si bien facilita el manejo de efectivo, no soluciona para nada el problema de fondo que origina la hiperinflación, fenómeno económico que lleva casi cuatro años pulverizando el valor y la confianza en la moneda y multiplicando los ceros.

«Adicionalmente a la reconversión debe atacarse la raíz del problema. Sí, la reconversión monetaria es necesaria, pero la raíz del problema es la hiperinflación, la cual se produce por un desequilibrio en los ingresos y los egresos del Estado que debe definitivamente atacarse de manera responsable».

Insiste en que de no tomarse las medidas que deben acompañar la reconversión monetaria para controlar la inflación pronto se perderá la reconversión. «La hiperinflación nos llevará nuevamente a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda».

En este sentido, el economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 José Guerra sostiene que para Venezuela el tema de fondo no es hacer otra reconversión monetaria sino la necesidad de implementar un programa económico, preferiblemente consensuado, para abatir la hiperinflación y reanudar el crecimiento de la economía. «Ello tropieza con un escollo fundamental: la ineptitud y ceguera de un régimen que no tiene idea acerca de cómo manejar la economía».

«En cualquier caso, la discusión pertinente tendría que ser si se termina adoptando el dólar como moneda de curso legal, con todo lo que ello implica, o si se diseña una nueva moneda nacional en el contexto de un amplio programa de reformas económicas», agrega Guerra.