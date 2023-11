Ecoanalítica: PIB petrolero de Venezuela crecerá 6% en 2023 y 8,1% en 2024

«Venezuela actualmente vende su petróleo con un nivel de descuento de 20% y ese porcentaje se reduce con la licencia porque ya para enero debería ser de 5% y para abril a precio de mercado. En caso de que la OFAC no renueve la licencia volveríamos a la situación actual, triangulación en la venta y la mira puesta solo en los mercados asiáticos», afirmó Asdrúbal Oliveros, socio-director de Ecoanalítica

Los pronósticos de la firma consultora Ecoanalítica para el cierre de 2023 y 2024 tuvieron que ser revisados luego que el pasado 18 de octubre el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), aprobó la Licencia General Nº 44. Esta resolución flexibilizó las sanciones que desde inicios de 2019 pesaban sobre el sector de los hidrocarburos venezolano y que le impedían toda actividad comercial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) hacia su principal mercado como por más de 100 años ha sido el norteamericano.

Si bien esta firma es del criterio que el producto interno bruto (PIB) del país se contraerá 0,7% al cierre de 2023, el PIB petrolero tendrá una variación de 6% durante este año. La situación para 2024 apunta a un crecimiento global de la economía de 9,7% y de 8,1% en el PIB petrolero.

«Creo que no vamos a ver un escenario previo al 18 de octubre con las restricciones agresivas que tenía PDVSA», dijo Asdrúbal Oliveros, socio-director de Ecoanalítica. «El factor incertidumbre, sin embargo, es una recomendación clave y no podemos casarnos con todo lo positivo que tiene la renovación de la licencia porque la dinámica política es compleja e impredecible», añadió.

La licencia de la OFAC pone como fecha de término seis meses, es decir, abril de 2024 y las autoridades de los Estados Unidos se han referido a la posibilidad de una modificación justamente a fines de noviembre en función de los exhortos que han hecho en materia política con el fin de que en Venezuela haya unas elecciones presidenciales libres y democráticas. No obstante, este permiso ya no es solo como la que tenía Chevron desde noviembre del año pasado sino que ahora se le permitió a PDVSA libremente exportar con quien quiera siempre y cuando no sea en sociedad con alguna empresa de Rusia.

«Ahora PDVSA pueda vender su petróleo a precios de mercado y donde tenga mayor rentabilidad comenzando por su socio histórico por naturaleza como es Estados Unidos y por esto tiene implicaciones importantes en los ingresos», dijo Graciela Urdaneta, analista senior de Ecoanalítica. «Venezuela actualmente vende su petróleo con un nivel de descuento de 20% y ese porcentaje se reduce con la licencia porque ya para enero debería ser de 5% y para abril a precio de mercado. En caso de que la OFAC no renueve la licencia volveríamos a la situación actual, triangulación en la venta y la mira puesta solo en los mercados asiáticos», añadió.

En tal sentido, la previsión de Ecoanalíltica con respecto a los ingresos petroleros de Venezuela señala que este año tendrán un acumulado de 10.000 millones de dólares y para 2024 se plantea tres escenarios, el primero es base sin licencia que está por 11.500 millones de dólares, monto que de entrada indica un aumento de 15%; pero con la autorización otorgada por la OFAC aparece la posibilidad que las entrada de recursos crezca 53% con respecto a 2023 para alcanzar los 15.300 millones de dólares tomando en cuenta que la licencia es solo por seis meses y está sujeta a consideraciones política.

El tercer escenario ya muestra un alza de 89% y los ingresos petroleros sumarían alrededor de 18.900 millones de dólares.